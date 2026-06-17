【キーコーヒー】『18歳。コーヒーを』 “18歳”にコーヒーの飲用調査を実施 約半数が「コーヒーは集中したいときに飲む」と回答

【キーコーヒー】『18歳。コーヒーを』 “18歳”にコーヒーの飲用調査を実施 約半数が「コーヒーは集中したいときに飲む」と回答