こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【キーコーヒー】『18歳。コーヒーを』 “18歳”にコーヒーの飲用調査を実施 約半数が「コーヒーは集中したいときに飲む」と回答
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、東京都内の高校に通う18歳125名に対し、コーヒーの飲用に関する調査を実施しました。これは、次世代へコーヒーに親しんでもらう文化を醸成するプロジェクト『18歳。コーヒーを』の一環です。
■18歳を対象としたコーヒーの飲用調査について
キーコーヒーでは次世代へコーヒーに親しんでもらう文化を醸成するプロジェクト『18歳。コーヒーを』を推進しています。本アンケートは、その一環として都内の高校に通う18歳を対象に、コーヒー（※1）の飲用状況を調査（※2）したものです。
※1 ブラックコーヒーもしくはブラックコーヒーに砂糖・ミルクを加えたもの。それ以外のアレンジコーヒーやコーヒーを使用したフラッペなどは除く
※2 調査概要…対象：都内の学校に通う高校3年生125人／実施時期：2025年12月〜2026年3月／調査手法：オンライン
【コーヒーの飲用頻度】
約半数が定期的にコーヒーを飲用すると回答。「18歳」は、コーヒーが少しずつ身近になっていく時期なのかもしれません。
「18歳」がコーヒーを飲む最大の理由は「勉強中など集中したいとき」というデータが。勉強のお供にコーヒーを選ぶ姿が浮かびます。
【コーヒーの飲用方法】
近年、「若年層はアイスコーヒーを好む」と言われています。「18歳」もこれから、アイスコーヒーに親しんでいくのでしょうか。
コーヒーの好きな飲み方についても調査を実施。多くの「18歳」が「ミルクと砂糖・ガムシロップを入れて飲む」と回答。この傾向が年齢を重ねるにつれどのように変化していくかも興味深いポイントです。
■次世代へコーヒーに親しんでもらう文化を醸成 『18歳。コーヒーを』について
日本では2022年より18歳が成人として定められました。しかしながら、自治体等が主催する成人式は20歳を対象にすることが多く、18歳が成人であることを意識する機会が限られています。
そこで、キーコーヒーでは『18歳。コーヒーを』をキャッチフレーズに、若年層に向けてコーヒーの魅力を訴求。社会に対し「18歳＝成人」であることを提唱していきます。
■『18歳。コーヒーを』プロジェクトこれまでの取り組み
https://digitalpr.jp/table_img/2715/137047/137047_web_1.png
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 永坂・郄木
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
■18歳を対象としたコーヒーの飲用調査について
キーコーヒーでは次世代へコーヒーに親しんでもらう文化を醸成するプロジェクト『18歳。コーヒーを』を推進しています。本アンケートは、その一環として都内の高校に通う18歳を対象に、コーヒー（※1）の飲用状況を調査（※2）したものです。
※2 調査概要…対象：都内の学校に通う高校3年生125人／実施時期：2025年12月〜2026年3月／調査手法：オンライン
【コーヒーの飲用頻度】
約半数が定期的にコーヒーを飲用すると回答。「18歳」は、コーヒーが少しずつ身近になっていく時期なのかもしれません。
「18歳」がコーヒーを飲む最大の理由は「勉強中など集中したいとき」というデータが。勉強のお供にコーヒーを選ぶ姿が浮かびます。
【コーヒーの飲用方法】
近年、「若年層はアイスコーヒーを好む」と言われています。「18歳」もこれから、アイスコーヒーに親しんでいくのでしょうか。
コーヒーの好きな飲み方についても調査を実施。多くの「18歳」が「ミルクと砂糖・ガムシロップを入れて飲む」と回答。この傾向が年齢を重ねるにつれどのように変化していくかも興味深いポイントです。
■次世代へコーヒーに親しんでもらう文化を醸成 『18歳。コーヒーを』について
日本では2022年より18歳が成人として定められました。しかしながら、自治体等が主催する成人式は20歳を対象にすることが多く、18歳が成人であることを意識する機会が限られています。
そこで、キーコーヒーでは『18歳。コーヒーを』をキャッチフレーズに、若年層に向けてコーヒーの魅力を訴求。社会に対し「18歳＝成人」であることを提唱していきます。
■『18歳。コーヒーを』プロジェクトこれまでの取り組み
https://digitalpr.jp/table_img/2715/137047/137047_web_1.png
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 永坂・郄木
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp