遊び心を思い出す、“大人の夏休み”「MIDTOWN SUMMER 2026」開催

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝日中は涼やかに、夜は幻想的に。パラソルが彩る夏のガーデン＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝









▲過去の様子

















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▲（左から）PARASOLS GARDEN、ASHIMIZU、HIMAWARI-KOMICHI キービジュアル





























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▲（左、中央）新聞紙×ガムテープでミッドタウンザウルスを作ろう！ イメージ、（右）記憶を包み込む：わたしだけが知っている場所の物語 イメージ

















▲過去のイベントの様子



























