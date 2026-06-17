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遊び心を思い出す、“大人の夏休み”「MIDTOWN SUMMER 2026」開催
カラフルなパラソルが彩るガーデンで都心の夏を満喫！夏の風情を楽しむ線香花火も
2026年7月17日（金）〜8月30日（日）
東京ミッドタウン（港区赤坂 / 事業者代表 三井不動産株式会社）は、2026年7月17日（金）から8月30日（日）までの期間、『MIDTOWN SUMMER 2026』（ミッドタウン サマー）を開催いたします。
今年のコンセプトは「大人になって楽しむ夏休み」。ミッドタウン・ガーデンには、ビーチを連想させるパラソルが彩る「PARASOLS GARDEN」が初登場。日中は小川に足を浸して涼を感じる「ASHIMIZU」でミストによる涼やかな演出を、夜にはライトアップされたパラソルがつくる幻想的な景色をお楽しみいただけます。
さらに、夏らしい景色が広がる「HIMAWARI-KOMICHI」や、都心では貴重な線香花火を気軽に楽しめる「ふらっと線香花火」、地域と連携して六本木の街に涼を届ける「六本木打ち水大作戦」、大人も子どもも楽しめるアート体験や店舗プログラムを揃えた、ミッドタウンならではの「ワークショップ」なども展開。子どもの頃のわくわくした気持ちに触れるような、小さな遊び心が散りばめられた体験を通して、東京ミッドタウンならではの“大人の夏休み”を心ゆくまでお過ごしください。
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日中は涼やかに、夜は幻想的に。パラソルが彩る夏のガーデン
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●PARASOLS GARDEN （パラソル ガーデン）
緑豊かなミッドタウン・ガーデンが、まるでビーチのようにカラフルなパラソルで彩られます。 パラソルは、夜になるとやさしく光り、幻想的な空間が広がります。会場内にて無料で貸し出しされる手持ちパラソルを片手に、ゆったりと夏を味わう時間をご体感ください。また、一部エリアでは毎年恒例の「ASHIMIZU」を実施します。
【日程】 7月17日（金）〜8月16日（日）、8月22日（土）、23日（日）、29日（土）、30日（日）
※毎週火曜定休（8月11日（火・祝）は開催、8月12日（水）は休み）
※ASHIMIZUは8月16日（日）まで
【時間】 15：00〜21：00 ※18:00〜21:00 ライトアップ演出
【無料レンタル】 手持ちパラソル・レジャーシート ※数量限定
【場所】 ミッドタウン・ガーデン
【レイアウト協力】 仲野耕介（TOKYO MIDTOWN AWARD 2018デザインコンペ優秀賞）
【主催・企画】 東京ミッドタウン
涼しげな水に足を浸しながら、夏の涼を感じられる東京ミッドタウンの人気コンテンツ「ASHIMIZU」。今年はパラソルを取り入れた新たなデザインで登場します。ひんやりとしたミストや氷の投入により、日中から夕方にかけて涼やかな空間を演出。夜にはライトアップが加わり、昼とは異なる幻想的な雰囲気の中で夕涼みをお楽しみいただけます。
【料金】 無料 ※タオルの販売あり / 1枚 100円（税込）
【席数】 70席程度（先着順）
https://digitalpr.jp/table_img/1579/137062/137062_web_1.png
＜ライトアップ＞
18時以降は「ASHIMIZU」のライトアップに加え、ガーデンを彩るパラソルもライトアップ！無料レンタルの手持ちパラソルは、夜になるとやさしく光り、ガーデンを彩る幻想的な空間の一部に。光るパラソルを片手に夜の散策もおすすめです。ガーデン全体が光の演出に包まれる、ここでしか味わえない特別な夏の夜をお楽しみください。
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週末の夜、都心で楽しむ線香花火
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●ふらっと線香花火
ミッドタウン・ガーデンでは、週末限定で事前の予約や準備をせずに、気軽に参加できる「ふらっと線香花火」を開催します。儚く小さな光を眺めながら、夏の夜ならではの特別な夜をお過ごしいただけます。
【日程】 7月18日（土）、19日（日）、20日（月・祝）、8月8日（土）、9日（日）、10日（月）、11日（火・祝）
【時間】 17：30〜21：00 ※雨天・荒天中止
【場所】 ミッドタウン・ガーデンASHIMIZU横
【料金】 花火5本券 500円（税込） / 花火12本券 1,000円（税込）
※キャッシュレス決済のみ
※参加券1枚で2名まで参加可能
【主催・企画】 東京ミッドタウン
※通常は、ミッドタウン・ガーデン及び港区立檜町公園は火気厳禁となります。
※当イベント開催時は、限られたエリアのみでの実施となり、他エリアでの線香花火及び火気の使用は通常時と同様に禁止とさせていただきます。
※中学生未満のお子様は、保護者同伴のもとご参加ください。
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夏の記憶に、迷い込む。ひまわりインスタレーションが新しくなって登場！
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●HIMAWARI-KOMICHI
アーティフィシャルフラワーの鮮やかなひまわりとやわらかな色のヴェールが重なり合う HIMAWARI-KOMICHI がコートヤードに登場します。ヴェールの重なりは、見る位置によって表情を変え、夏の日差しや色彩の移ろいを映し出します。まるで夏の記憶の中を歩くような体験をお楽しみください。
HIMAWARI-KOMICHIは、イベントのキービジュアルを監修した、クリエイティブスタジオBYTHREEが監修しました。
【日程】 7月17日（金）〜8月30日（日）
【時間】 11：00〜23：00
【場所】 コートヤード
【料金】 無料
【主催・企画】 東京ミッドタウン
【監修】 BYTHREE （Tokyo Midtown Award 2015 デザインコンペグランプリ）
■プロフィール
吉田貴紀（BYTHREE） クリエイティブディレクター／アートディレクター
2013年にクリエイティブスタジオBYTHREE設立。広告やWEB、ブランディングなどの企画からデザインまで手がける。Tokyo Midtown Award 2015でグランプリ受賞。International Design Award、Good Design Award、Indigo Design Award、ASIA DESIGN PRIZEなど国内外の受賞歴多数。
https://digitalpr.jp/table_img/1579/137062/137062_web_2.png
■「HIMAWARI-KOMICHI」 / 「MIDTOWN SUMMER 2026」キービジュアル 制作コンセプト
【HIMAWARI-KOMICHI】
昨年度の「HIMAWARI MID GARDEN」を継承しながら、より情緒的で没入感のある体験へと発展させます。歩みを進めるたびに、ヴェール越しに見える景色が表情を変え、訪れる人それぞれの“夏の記憶“をやさしく呼び起こします。
【キービジュアル】
コンセプトである「大人になって楽しむ夏休み」から、夏を直接的に表現するのではなく、誰もが心のどこかに持つ“夏の記憶“を想起させる抽象的なビジュアルで構成しています。「花火」「ASHIMIZU」などコンテンツごとにイメージカラーを設定し、空間全体に多彩な表情を生み出します。
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館内では暑い夏に食べたいかき氷やスイーツが今年も登場！
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●ひんやりスイーツ
館内のレストランやカフェでは、暑い日にぴったりのひんやりスイーツをご用意しております。
【ukafe】 ウカフェ（ガレリア2F / TEL. 03-6438-9920）
ウカキ氷
イートイン・テイクアウト 1,485円（税込）
高知県大月町の厳選した苺を新鮮なまま、まるごと氷に閉じ込めた「いちごおり」を削ったかき氷。てんさい糖シロップと練乳でひんやりフワフワの口溶けが楽しめます。
※提供時間：18:00まで
【HAL YAMASHITA 東京】 ハル ヤマシタ トウキョウ （ガーデンテラス1F / TEL. 03-5413-0086）
生氷 フレッシュマンゴー蜜
イートイン 2,178円（税込）、テイクアウト 2,398円（税込）
完熟フレッシュマンゴーを贅沢に使用した夏限定かき氷。ひまわりをイメージしたレモンの花びらが彩りを添え、濃厚な甘みと爽やかな酸味が織りなす、夏にぴったりの一品です。
このほか、館内のレストラン＆カフェでは、涼を感じるかき氷や冷たいドリンクなどのひんやりスイーツをご用意しています。
※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
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子どもから大人まで楽しめる、夏のワークショップ
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●MIDTOWN サマーワークショップ（ミッドタウン サマーワークショップ）
東京ミッドタウンが主催するアーティストとコラボレーションしたワークショップに加え、ザ・リッツ・カールトン東京主催のお子様向けワークショップや館内ショップ＆レストランによる体験プログラムなど、大人がじっくり取り組めるプログラムから、夏休みの自由研究にもつながる親子向けのプログラムまで、合計で100種類を超える講座をご用意しました。
＼東京ミッドタウン主催・企画のワークショップ／
7月25日（土）、26日（日）には、新聞紙×ガムテープアーティストの関口光太郎さんによる「新聞紙×ガムテープでミッドタウンザウルスを作ろう！」を実施。新聞紙とガムテープを使って、立体作品を制作します。また、8月15日（土）、16日（日）には、「Tokyo Midtown Award 2017」でグランプリを受賞した金子未弥さんによる「記憶を包み込む：わたしだけが知っている場所の物語」を実施。記憶に残る場所をテーマに、消しゴムスタンプと風呂敷を制作します。
▼各ワークショップの詳細・注意事項は7月3日（金）に東京ミッドタウンのオフィシャルサイトにて公開予定
https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/8029/
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地域とともに、六本木の街に涼を届ける「六本木打ち水大作戦」
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●六本木打ち水大作戦
庭や道路に水を撒いて涼をとる、日本の昔ながらの風習である「打ち水」を、今年も“大暑の日”に開催します。「六本木打ち水大作戦」は、地元町会や商店街振興組合等と連携し、地域の皆様とともに六本木の街へ涼を届ける取り組みです。打ち水には、東京ミッドタウンの地下貯水（雨水・井戸水等）を使用し、参加者にご持参いただいたペットボトルに入れて行います。街をあげてエコロジカルライフを目指す“都会の打ち水”に、浴衣でぜひお気軽にご参加ください。
【日時】 7月23日（木）受付/ 17:30〜、出陣式/ 17:40 ※雨天・荒天中止
【場所】 出陣式会場：東京ミッドタウン キャノピー・スクエア
打ち水エリア：六本木交差点周辺〜外苑東通り沿いエリア
【料金】 無料
【主催・企画】 東京ミッドタウン
各コンテンツの詳細についてはオフィシャルサイトをご確認ください。
▼「MIDTOWN SUMMER 2026」 詳細はこちら
https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/8028/
※掲載写真は過去のイベントの様子及びイメージです。内容は変更になる場合がございます。
※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※最新の営業情報はオフィシャルサイトをご確認ください。
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東京ミッドタウンについて
東京ミッドタウンは、広大なグリーンと6つの建物からなる複合都市です。街にはさまざまなショップやレストラン、オフィス、ホテル、緑地、美術館などの施設が集まっています。
四季を感じるイベントで季節に寄り添い、いたるところに息づくデザイン・アートや
「TOKYO MIDTOWN AWARD」が発掘した若き才能にふれて新たな発見を。
そして街に根づくおもてなしで心が解きほぐされていく。
それらを融合させることで訪れた人に、上質で心地よい場所と時間を提供することを目指しています。
https://www.tokyo-midtown.com/jp/about/
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三井不動産グループのサステナビリティについて
三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。2024年4月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。
【参考】
・「グループ長期経営方針」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
・「グループマテリアリティ」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/
・「＆ EARTH for Nature」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/
また、2025年4月に、街づくりにおける環境との共生宣言「＆ EARTH for Nature」を策定し、「環境」を自然と人・地域が一体となったものと捉え、豊かな「環境」を広げ、未来の世代へつなぐ街づくりを推進しています。 本宣言における重点課題として、「緑を守り育む」「水の魅力を生かす」「生態系を豊かにする」「地域の想いをつなぐ」「自然資源を循環させる」の5つを定めています。本リリースの取り組みは、「＆ EARTH for Nature」における重点課題の2つに貢献しています。
関連リンク
東京ミッドタウン
https://www.tokyo-midtown.com/jp/
MIDTOWN SUMMER 2026
https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/8028/
2026年7月17日（金）〜8月30日（日）
東京ミッドタウン（港区赤坂 / 事業者代表 三井不動産株式会社）は、2026年7月17日（金）から8月30日（日）までの期間、『MIDTOWN SUMMER 2026』（ミッドタウン サマー）を開催いたします。
今年のコンセプトは「大人になって楽しむ夏休み」。ミッドタウン・ガーデンには、ビーチを連想させるパラソルが彩る「PARASOLS GARDEN」が初登場。日中は小川に足を浸して涼を感じる「ASHIMIZU」でミストによる涼やかな演出を、夜にはライトアップされたパラソルがつくる幻想的な景色をお楽しみいただけます。
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日中は涼やかに、夜は幻想的に。パラソルが彩る夏のガーデン
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●PARASOLS GARDEN （パラソル ガーデン）
緑豊かなミッドタウン・ガーデンが、まるでビーチのようにカラフルなパラソルで彩られます。 パラソルは、夜になるとやさしく光り、幻想的な空間が広がります。会場内にて無料で貸し出しされる手持ちパラソルを片手に、ゆったりと夏を味わう時間をご体感ください。また、一部エリアでは毎年恒例の「ASHIMIZU」を実施します。
【日程】 7月17日（金）〜8月16日（日）、8月22日（土）、23日（日）、29日（土）、30日（日）
※毎週火曜定休（8月11日（火・祝）は開催、8月12日（水）は休み）
※ASHIMIZUは8月16日（日）まで
【時間】 15：00〜21：00 ※18:00〜21:00 ライトアップ演出
【無料レンタル】 手持ちパラソル・レジャーシート ※数量限定
【場所】 ミッドタウン・ガーデン
【レイアウト協力】 仲野耕介（TOKYO MIDTOWN AWARD 2018デザインコンペ優秀賞）
【主催・企画】 東京ミッドタウン
涼しげな水に足を浸しながら、夏の涼を感じられる東京ミッドタウンの人気コンテンツ「ASHIMIZU」。今年はパラソルを取り入れた新たなデザインで登場します。ひんやりとしたミストや氷の投入により、日中から夕方にかけて涼やかな空間を演出。夜にはライトアップが加わり、昼とは異なる幻想的な雰囲気の中で夕涼みをお楽しみいただけます。
【料金】 無料 ※タオルの販売あり / 1枚 100円（税込）
【席数】 70席程度（先着順）
https://digitalpr.jp/table_img/1579/137062/137062_web_1.png
＜ライトアップ＞
18時以降は「ASHIMIZU」のライトアップに加え、ガーデンを彩るパラソルもライトアップ！無料レンタルの手持ちパラソルは、夜になるとやさしく光り、ガーデンを彩る幻想的な空間の一部に。光るパラソルを片手に夜の散策もおすすめです。ガーデン全体が光の演出に包まれる、ここでしか味わえない特別な夏の夜をお楽しみください。
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週末の夜、都心で楽しむ線香花火
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●ふらっと線香花火
ミッドタウン・ガーデンでは、週末限定で事前の予約や準備をせずに、気軽に参加できる「ふらっと線香花火」を開催します。儚く小さな光を眺めながら、夏の夜ならではの特別な夜をお過ごしいただけます。
【日程】 7月18日（土）、19日（日）、20日（月・祝）、8月8日（土）、9日（日）、10日（月）、11日（火・祝）
【時間】 17：30〜21：00 ※雨天・荒天中止
【場所】 ミッドタウン・ガーデンASHIMIZU横
【料金】 花火5本券 500円（税込） / 花火12本券 1,000円（税込）
※キャッシュレス決済のみ
※参加券1枚で2名まで参加可能
【主催・企画】 東京ミッドタウン
※通常は、ミッドタウン・ガーデン及び港区立檜町公園は火気厳禁となります。
※当イベント開催時は、限られたエリアのみでの実施となり、他エリアでの線香花火及び火気の使用は通常時と同様に禁止とさせていただきます。
※中学生未満のお子様は、保護者同伴のもとご参加ください。
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夏の記憶に、迷い込む。ひまわりインスタレーションが新しくなって登場！
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●HIMAWARI-KOMICHI
アーティフィシャルフラワーの鮮やかなひまわりとやわらかな色のヴェールが重なり合う HIMAWARI-KOMICHI がコートヤードに登場します。ヴェールの重なりは、見る位置によって表情を変え、夏の日差しや色彩の移ろいを映し出します。まるで夏の記憶の中を歩くような体験をお楽しみください。
HIMAWARI-KOMICHIは、イベントのキービジュアルを監修した、クリエイティブスタジオBYTHREEが監修しました。
【日程】 7月17日（金）〜8月30日（日）
【時間】 11：00〜23：00
【場所】 コートヤード
【料金】 無料
【主催・企画】 東京ミッドタウン
【監修】 BYTHREE （Tokyo Midtown Award 2015 デザインコンペグランプリ）
■プロフィール
吉田貴紀（BYTHREE） クリエイティブディレクター／アートディレクター
2013年にクリエイティブスタジオBYTHREE設立。広告やWEB、ブランディングなどの企画からデザインまで手がける。Tokyo Midtown Award 2015でグランプリ受賞。International Design Award、Good Design Award、Indigo Design Award、ASIA DESIGN PRIZEなど国内外の受賞歴多数。
https://digitalpr.jp/table_img/1579/137062/137062_web_2.png
■「HIMAWARI-KOMICHI」 / 「MIDTOWN SUMMER 2026」キービジュアル 制作コンセプト
【HIMAWARI-KOMICHI】
昨年度の「HIMAWARI MID GARDEN」を継承しながら、より情緒的で没入感のある体験へと発展させます。歩みを進めるたびに、ヴェール越しに見える景色が表情を変え、訪れる人それぞれの“夏の記憶“をやさしく呼び起こします。
【キービジュアル】
コンセプトである「大人になって楽しむ夏休み」から、夏を直接的に表現するのではなく、誰もが心のどこかに持つ“夏の記憶“を想起させる抽象的なビジュアルで構成しています。「花火」「ASHIMIZU」などコンテンツごとにイメージカラーを設定し、空間全体に多彩な表情を生み出します。
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館内では暑い夏に食べたいかき氷やスイーツが今年も登場！
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●ひんやりスイーツ
館内のレストランやカフェでは、暑い日にぴったりのひんやりスイーツをご用意しております。
【ukafe】 ウカフェ（ガレリア2F / TEL. 03-6438-9920）
ウカキ氷
イートイン・テイクアウト 1,485円（税込）
高知県大月町の厳選した苺を新鮮なまま、まるごと氷に閉じ込めた「いちごおり」を削ったかき氷。てんさい糖シロップと練乳でひんやりフワフワの口溶けが楽しめます。
※提供時間：18:00まで
【HAL YAMASHITA 東京】 ハル ヤマシタ トウキョウ （ガーデンテラス1F / TEL. 03-5413-0086）
生氷 フレッシュマンゴー蜜
イートイン 2,178円（税込）、テイクアウト 2,398円（税込）
完熟フレッシュマンゴーを贅沢に使用した夏限定かき氷。ひまわりをイメージしたレモンの花びらが彩りを添え、濃厚な甘みと爽やかな酸味が織りなす、夏にぴったりの一品です。
このほか、館内のレストラン＆カフェでは、涼を感じるかき氷や冷たいドリンクなどのひんやりスイーツをご用意しています。
※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
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子どもから大人まで楽しめる、夏のワークショップ
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●MIDTOWN サマーワークショップ（ミッドタウン サマーワークショップ）
東京ミッドタウンが主催するアーティストとコラボレーションしたワークショップに加え、ザ・リッツ・カールトン東京主催のお子様向けワークショップや館内ショップ＆レストランによる体験プログラムなど、大人がじっくり取り組めるプログラムから、夏休みの自由研究にもつながる親子向けのプログラムまで、合計で100種類を超える講座をご用意しました。
＼東京ミッドタウン主催・企画のワークショップ／
7月25日（土）、26日（日）には、新聞紙×ガムテープアーティストの関口光太郎さんによる「新聞紙×ガムテープでミッドタウンザウルスを作ろう！」を実施。新聞紙とガムテープを使って、立体作品を制作します。また、8月15日（土）、16日（日）には、「Tokyo Midtown Award 2017」でグランプリを受賞した金子未弥さんによる「記憶を包み込む：わたしだけが知っている場所の物語」を実施。記憶に残る場所をテーマに、消しゴムスタンプと風呂敷を制作します。
▼各ワークショップの詳細・注意事項は7月3日（金）に東京ミッドタウンのオフィシャルサイトにて公開予定
https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/8029/
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地域とともに、六本木の街に涼を届ける「六本木打ち水大作戦」
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●六本木打ち水大作戦
庭や道路に水を撒いて涼をとる、日本の昔ながらの風習である「打ち水」を、今年も“大暑の日”に開催します。「六本木打ち水大作戦」は、地元町会や商店街振興組合等と連携し、地域の皆様とともに六本木の街へ涼を届ける取り組みです。打ち水には、東京ミッドタウンの地下貯水（雨水・井戸水等）を使用し、参加者にご持参いただいたペットボトルに入れて行います。街をあげてエコロジカルライフを目指す“都会の打ち水”に、浴衣でぜひお気軽にご参加ください。
【日時】 7月23日（木）受付/ 17:30〜、出陣式/ 17:40 ※雨天・荒天中止
【場所】 出陣式会場：東京ミッドタウン キャノピー・スクエア
打ち水エリア：六本木交差点周辺〜外苑東通り沿いエリア
【料金】 無料
【主催・企画】 東京ミッドタウン
各コンテンツの詳細についてはオフィシャルサイトをご確認ください。
▼「MIDTOWN SUMMER 2026」 詳細はこちら
https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/8028/
※掲載写真は過去のイベントの様子及びイメージです。内容は変更になる場合がございます。
※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※最新の営業情報はオフィシャルサイトをご確認ください。
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東京ミッドタウンについて
東京ミッドタウンは、広大なグリーンと6つの建物からなる複合都市です。街にはさまざまなショップやレストラン、オフィス、ホテル、緑地、美術館などの施設が集まっています。
四季を感じるイベントで季節に寄り添い、いたるところに息づくデザイン・アートや
「TOKYO MIDTOWN AWARD」が発掘した若き才能にふれて新たな発見を。
そして街に根づくおもてなしで心が解きほぐされていく。
それらを融合させることで訪れた人に、上質で心地よい場所と時間を提供することを目指しています。
https://www.tokyo-midtown.com/jp/about/
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三井不動産グループのサステナビリティについて
三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。2024年4月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。
【参考】
・「グループ長期経営方針」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
・「グループマテリアリティ」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/
・「＆ EARTH for Nature」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/
また、2025年4月に、街づくりにおける環境との共生宣言「＆ EARTH for Nature」を策定し、「環境」を自然と人・地域が一体となったものと捉え、豊かな「環境」を広げ、未来の世代へつなぐ街づくりを推進しています。 本宣言における重点課題として、「緑を守り育む」「水の魅力を生かす」「生態系を豊かにする」「地域の想いをつなぐ」「自然資源を循環させる」の5つを定めています。本リリースの取り組みは、「＆ EARTH for Nature」における重点課題の2つに貢献しています。
関連リンク
東京ミッドタウン
https://www.tokyo-midtown.com/jp/
MIDTOWN SUMMER 2026
https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/8028/