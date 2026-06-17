【牛角】焼肉酒場、お得な「1皿追加キャンペーン」第２弾！『スタミナWガーリックカルビ』プレゼント!! 〜6/22(月)から7/14(火)まで平日限定〜

『焼肉酒場』とは、居酒屋感覚で気軽に焼肉を楽しめる平日限定のメニューです。お1人様 1,980円（税込2,178円）で、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200g の焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝豆（枝豆食べ放題）」を組み合わせたお得な内容となっています。「選べるホルモン盛り」は、「黒MIX（特製醤油ダレ＆黒煎り七味）」「白 MIX（塩だれ＆にんにくの香り）」「青唐MIX（ごま油＆青唐）」の3種類をご用意。その日の気分やお好みに合わせてお楽しみいただけるため、友人や職場の同僚との気軽な集まりや 学生の方、お1人様まで、幅広いシーンでご利用いただいております。