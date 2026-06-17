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【牛角】焼肉酒場、お得な「1皿追加キャンペーン」第２弾！『スタミナWガーリックカルビ』プレゼント!! 〜6/22(月)から7/14(火)まで平日限定〜
2h飲み放題＋焼肉6種＋無限枝豆で1,980円の人気セット
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「牛角」では、2026年6月22日（月）から7月14日 （火）までの平日限定で、『焼肉酒場セット』をご注文いただいた方を対象に「スタミナWガーリックカルビ」（ハーフサイズ） を1人1皿プレゼントするキャンペーンを実施します。
▼「焼肉酒場」専用ページはこちら ※クーポンは6月22日(月)10時に表示予定です。
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/yakinikusakaba/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202601_sakaba_cp
■焼肉盛り &ホルモン盛り(6種)＋無限枝豆＋2時間飲み放題で1,980円！
平日限定のお得なセット「焼肉酒場」
『焼肉酒場』とは、居酒屋感覚で気軽に焼肉を楽しめる平日限定のメニューです。お1人様 1,980円（税込2,178円）で、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200g の焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝豆（枝豆食べ放題）」を組み合わせたお得な内容となっています。
「選べるホルモン盛り」は、「黒MIX（特製醤油ダレ＆黒煎り七味）」「白 MIX（塩だれ＆にんにくの香り）」「青唐MIX（ごま油＆青唐）」の3種類をご用意。その日の気分やお好みに合わせてお楽しみいただけるため、友人や職場の同僚との気軽な集まりや 学生の方、お1人様まで、幅広いシーンでご利用いただいております。
■にんにくパワーで元気フルチャージ！「スタミナ Wガーリックカルビ」が1皿無料！
本キャンペーンでは『焼肉酒場セット』をご注文のお客様に、クーポン提示で「スタミナWガー リックカルビ」（ハーフサイズ）を1人1皿プレゼントいたします。“刻み”と“おろし”にんにく、特製旨辛ダレを使用しており、食欲を刺激する味わいが特長で、お酒との相性も良く、焼肉時間をよりお楽しみいただけます。
【焼肉酒場】「スタミナWガーリックカルビ」１皿プレゼント 概要
期間限定：2026年6月22日（月）〜7月14日（火）※平日限定
キャンペーン対象：焼肉酒場セット
（焼肉盛り/ホルモン盛り/飲み放題/枝豆食べ放題）
キャンペーン内容：「スタミナWガーリックカルビ」(ハーフサイズ)を１人１皿プレゼント
価格：1,980円（税込2,178円）
※飲み放題・無限枝豆は120分/ラストオーダー90分
利用方法：牛角公式ホームページの「クーポン画面」を着席時に提示
実施店舗：全国の牛角店舗
※沖縄県、他一部店舗をのぞく
※未実施店舗の詳細は専用ページでご確認ください
※牛角焼肉食堂では実施していません
※牛角食べ放題専門店ではご利用いただけません
▼「焼肉酒場」専用ページはこちら
【焼肉酒場】各ホルモン盛り、おすすめドリンク
※下記画像のお肉は「1人前」です。枝豆は食べ放題、ドリンクは飲み放題です。
■「焼肉酒場セット」―青唐MIX
青唐辛子のキレのある辛さに、ごま油の香ばしさを効かせた「青唐MIX」。 ピリッとした刺激のあとに抜ける爽やかな後味で、ホルモンの脂を軽やかに引き立てます。箸が止まらず、ついお酒も進んでしまう、やみつきの味わいです。
▼共通メニュー
焼肉盛り/無限枝豆（枝豆食べ放題）/飲み放題
▼おすすめドリンク
ハイボール ハイボール/エナジーハイボール/コーラハイボール
■「焼肉酒場セット」―黒MIX
特製醤油ダレのコク深さに、黒煎り七味の香ばしい風味とピリッとした刺激を重ねた「黒MIX」。濃厚な旨みがホルモンの脂と絡み合い、後を引く味わいが特長。しっかりとした味付けでお酒との相性も良く、王道のやみつき味です。
▼共通メニュー
焼肉盛り/無限枝豆（枝豆食べ放題）/飲み放題
▼おすすめドリンク
お茶ハイ・日本酒 黒ウーロンハイ/玄米こうばし茶ハイ/豪快（日本酒）
■「焼肉酒場セット」―白MIX
にんにくの風味を効かせたコクのある塩だれを使用した「白MIX」。さらにスライスにんにくを加えることで、香りと旨みに奥行きを持たせました。ホルモンの脂の甘みを引き立て、食欲をそそる味わいで、お酒との相性も良い一皿です。
▼共通メニュー
焼肉盛り/無限枝豆（枝豆食べ放題）/飲み放題
▼おすすめドリンク
サワー アップルベリーサワー/初恋サワー/青春サワー
【焼肉酒場】飲み放題メニュー
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
【 取材・掲載に関するお問い合わせ 】
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳・太田
E-mail：pr@reins.co.jp
TEL：045-224-7200
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「牛角」では、2026年6月22日（月）から7月14日 （火）までの平日限定で、『焼肉酒場セット』をご注文いただいた方を対象に「スタミナWガーリックカルビ」（ハーフサイズ） を1人1皿プレゼントするキャンペーンを実施します。
▼「焼肉酒場」専用ページはこちら ※クーポンは6月22日(月)10時に表示予定です。
■焼肉盛り &ホルモン盛り(6種)＋無限枝豆＋2時間飲み放題で1,980円！
平日限定のお得なセット「焼肉酒場」
『焼肉酒場』とは、居酒屋感覚で気軽に焼肉を楽しめる平日限定のメニューです。お1人様 1,980円（税込2,178円）で、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200g の焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝豆（枝豆食べ放題）」を組み合わせたお得な内容となっています。
「選べるホルモン盛り」は、「黒MIX（特製醤油ダレ＆黒煎り七味）」「白 MIX（塩だれ＆にんにくの香り）」「青唐MIX（ごま油＆青唐）」の3種類をご用意。その日の気分やお好みに合わせてお楽しみいただけるため、友人や職場の同僚との気軽な集まりや 学生の方、お1人様まで、幅広いシーンでご利用いただいております。
■にんにくパワーで元気フルチャージ！「スタミナ Wガーリックカルビ」が1皿無料！
本キャンペーンでは『焼肉酒場セット』をご注文のお客様に、クーポン提示で「スタミナWガー リックカルビ」（ハーフサイズ）を1人1皿プレゼントいたします。“刻み”と“おろし”にんにく、特製旨辛ダレを使用しており、食欲を刺激する味わいが特長で、お酒との相性も良く、焼肉時間をよりお楽しみいただけます。
【焼肉酒場】「スタミナWガーリックカルビ」１皿プレゼント 概要
期間限定：2026年6月22日（月）〜7月14日（火）※平日限定
キャンペーン対象：焼肉酒場セット
（焼肉盛り/ホルモン盛り/飲み放題/枝豆食べ放題）
キャンペーン内容：「スタミナWガーリックカルビ」(ハーフサイズ)を１人１皿プレゼント
価格：1,980円（税込2,178円）
※飲み放題・無限枝豆は120分/ラストオーダー90分
利用方法：牛角公式ホームページの「クーポン画面」を着席時に提示
実施店舗：全国の牛角店舗
※沖縄県、他一部店舗をのぞく
※未実施店舗の詳細は専用ページでご確認ください
※牛角焼肉食堂では実施していません
※牛角食べ放題専門店ではご利用いただけません
▼「焼肉酒場」専用ページはこちら
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/yakinikusakaba/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202601_sakaba_cp
※クーポンは6月22日(月)10時に表示予定です。
※クーポンは6月22日(月)10時に表示予定です。
【焼肉酒場】各ホルモン盛り、おすすめドリンク
※下記画像のお肉は「1人前」です。枝豆は食べ放題、ドリンクは飲み放題です。
■「焼肉酒場セット」―青唐MIX
青唐辛子のキレのある辛さに、ごま油の香ばしさを効かせた「青唐MIX」。 ピリッとした刺激のあとに抜ける爽やかな後味で、ホルモンの脂を軽やかに引き立てます。箸が止まらず、ついお酒も進んでしまう、やみつきの味わいです。
▼共通メニュー
焼肉盛り/無限枝豆（枝豆食べ放題）/飲み放題
▼おすすめドリンク
ハイボール ハイボール/エナジーハイボール/コーラハイボール
■「焼肉酒場セット」―黒MIX
特製醤油ダレのコク深さに、黒煎り七味の香ばしい風味とピリッとした刺激を重ねた「黒MIX」。濃厚な旨みがホルモンの脂と絡み合い、後を引く味わいが特長。しっかりとした味付けでお酒との相性も良く、王道のやみつき味です。
▼共通メニュー
焼肉盛り/無限枝豆（枝豆食べ放題）/飲み放題
▼おすすめドリンク
お茶ハイ・日本酒 黒ウーロンハイ/玄米こうばし茶ハイ/豪快（日本酒）
■「焼肉酒場セット」―白MIX
にんにくの風味を効かせたコクのある塩だれを使用した「白MIX」。さらにスライスにんにくを加えることで、香りと旨みに奥行きを持たせました。ホルモンの脂の甘みを引き立て、食欲をそそる味わいで、お酒との相性も良い一皿です。
▼共通メニュー
焼肉盛り/無限枝豆（枝豆食べ放題）/飲み放題
▼おすすめドリンク
サワー アップルベリーサワー/初恋サワー/青春サワー
【焼肉酒場】飲み放題メニュー
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【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
【 取材・掲載に関するお問い合わせ 】
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳・太田
E-mail：pr@reins.co.jp
TEL：045-224-7200