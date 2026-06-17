フォースタートアップス、三井住友銀行とスタートアップM&Aを推進するカンファレンス「M&A for Startups Conference 2026」を共同開催

フォースタートアップス株式会社

成長産業支援を推進するフォースタートアップス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：志水 雄一郎・代表取締役 COO：恒田 有希子 以下、フォースタートアップス）は、株式会社三井住友銀行（本社：東京都千代田区、頭取CEO：福留 朗裕 以下「三井住友銀行」）との共同主催にて、2026年9月4日（金）、スタートアップを対象とするM&Aマーケットの活性化と、譲渡企業・譲受企業双方の成長支援を目指し、「M&A for Startups Conference 2026」を開催することをお知らせいたします。

■ イベント開催概要

名称：M&A for Startups Conference 2026

テーマ：イノベーションへ繋ぐ、スタートアップM&A 譲受企業の「資本」とスタートアップの「機動力」を爆発させる、逆転のM&A戦略

日時： 2026年9月4日（金） 13:00～19:00（※ネットワーキング 19:00～20:00）

会場： 麻布台ヒルズ 森JPタワー 31階 （フォースタートアップス本社）

主催： 株式会社三井住友銀行 / フォースタートアップス株式会社

参加対象：成長戦略としてのM&Aに興味のある事業会社・スタートアップ・ベンチャー企業・金融機関などの経営者および担当者

参加費：無料

特設サイト： https://www.forstartups.com/services/startup-ma/conference2026

参加申込 :https://maforstartups2026.peatix.com

■ 開催の背景とコンセプト：日本経済の「新陳代謝」の鍵を握るM&A

現在、日本経済は「失われた30年」を脱し、グローバルでの競争力を取り戻す大きな転換点に立っています。政府の「スタートアップ育成5か年計画」等を背景に起業環境の整備が進む一方、日本のEXIT環境は依然としてIPOが志向される傾向も強く、欧米に比してM&Aの活用は著しく遅れているのが現状です。

経済産業省の「スタートアップM&Aガイダンス」が示す通り、M&Aは譲渡企業・譲受企業双方が非連続な成長を実現するための不可欠な経営戦略です。大企業や中堅企業ら譲受企業にとっては「新規事業の創出」「既存事業の高度化」「生産性向上や経営の多角化」をもたらし、スタートアップにとっては「社会的信用」や「新たな顧客基盤」の獲得に直結します。 しかしながら実務の現場では、「バリュエーションの妥当性」「会計上ののれん・減損リスクへの恐怖」「買収後のPMI（組織統合）の難しさ」といった実務的・心理的な壁が、数多くのディールを阻んできました。

本カンファレンスでは、スタートアップ、譲受企業、投資家、金融機関、そして政策当局をはじめとする日本最高峰のステークホルダーが一堂に会します。スタートアップM&Aにおける本質的なボトルネックを解き明かし、双方が次なるステージへ飛躍するための具体的なアプローチを議論することで、イノベーション・エコシステムの再構築を目指します。

■タイムスケジュール・プログラム構成

当日は、13:00から全6セッションにわたる熱い議論を展開し、その後、実際のディールやアライアンスを加速させるためのネットワーキングパーティーを開催いたします。

13:00-13:10 | 開会ご挨拶

13:10-14:00 | 【オープニング】 日本の停滞を打破する「新・成長方程式」～スタートアップM&A

14:10-15:00 | 【セッション1】なぜ、あのスタートアップはM&Aを選んだのか？

15:10-16:00 | 【セッション2】譲受企業にとって、生存戦略としてのスタートアップM&A

16:10-17:00 | 【セッション3】スタートアップの『未来価値』と、譲受企業の『減価償却』の衝突

17:10-18:00 | 【セッション4】文化の衝突をシナジーに変えるPMI100日プラン

18:10-19:00 | 【セッション5】VCの立場から語る、ディール成功の条件とエコシステムの進化

19:00-20:00 | ネットワーキング

■第一弾 登壇内定者（一部抜粋・登壇順）

現時点で、日本のイノベーション・エコシステムを牽引する以下のトップリーダーたちの登壇が決定しております。

- 小林 史明 氏（衆議院議員 自由民主党・経済産業部会長）- 齊藤 昇 氏（BIPROGY株式会社 代表取締役社長CEO /経団連 スタートアップ委員長）- 宮城 徹 氏（株式会社UPSIDERホールディングス 代表取締役社長）- 羅 悠鴻 氏（GRAND株式会社 創業者/取締役会長）- 中馬 和彦 氏（株式会社みずほフィナンシャルグループ/株式会社みずほ銀行 執行役員CBDO）- 増島 雅和 氏（森・濱田松本法律事務所 弁護士 パートナー）- 朝倉 祐介 氏（アニマルスピリッツ合同会社 代表パートナー）- 矢澤 麻里子 氏（Yazawa Ventures Founder and CEO）- 石川 聡彦 氏（アクセンチュア株式会社 Talent Reinvention Partner マネジング・ディレクター / 株式会社アイデミー 創業者）- 竹内 勝三 氏（アクセンチュア株式会社 Talent Reinvention Partner マネジング・ディレクター）- 百合本 安彦 氏（グローバル・ブレイン株式会社 代表取締役社長）- 郷治 友孝 氏（株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ 代表取締役社長CEO）- 今野 穣 氏（グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社 代表パートナー）

※追加の登壇者情報、およびタイムスケジュールの詳細につきましては、確定次第順次特設サイト等にて発表いたします。

【株式会社三井住友銀行 概要】

社名：株式会社三井住友銀行

代表者：頭取CEO 福留朗裕

設立：1996年6月

事業内容：預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引等の受託業務、証券投資信託の窓口販売業務等

所在地：東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

https://www.smbc.co.jp

【フォースタートアップス株式会社 概要】

社名：フォースタートアップス株式会社

代表者：代表取締役 CEO 志水 雄一郎・代表取締役 COO 恒田 有希子

設立：2016年9月1日

事業内容：成長産業支援事業

証券コード：7089（東証グロース市場上場）

所在地：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 31F

https://forstartups.com/

フォースタートアップスは、スタートアップ企業向け人材支援を中核に、データベース運営・コミュニティ形成・資金支援・出口支援等の企業成長を支える「成長産業支援プラットフォーム」構築を目指し、スタートアップや挑戦者を支える各種サービスを提供しています。

採用情報については、 当社の採用ページをご確認ください

https://www.forstartups.com/careers