【YSL BEAUTY】人気のリップ「YSL ラブシャイン」シリーズから、スイートなリップカラーが新登場。
日本ロレアル株式会社
キャンディーストアのショーケースに並ぶロリポップやキャラメルのように、
ピュアなピンクのときめき、
見るたび、選ぶたび、心まで甘く染まっていく。
https://www.yslb.jp/WW-50915YSL.html
- YSL ラブシャイン キャンディグレーズ
体温でとろけるテクスチャーで、ふっくらとボリューミーな印象の唇へ。
- YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム
バターのようなメルティングテクスチャーで、ピュアでむっちりとした印象の唇へ。
- YSL ラブシャイン キャンディグレーズ 19 ソルテッド キャラメル
体温でとろけるテクスチャーで、ふっくらとボリューミーな印象の唇へ。
お客様のお問い合わせ先
ひと塗りで、甘さにときめく。
YSLが贈る「SUGAR LOVE COLLECTION」
キャンディーストアのショーケースに並ぶロリポップやキャラメルのように、
触れた瞬間、思わず胸が高鳴るスイートなリップカラーたち。
ピュアなピンクのときめき、
ジューシーなベリーの高揚感、
そしてキャラメルブラウンのほろ苦い誘惑。
見るたび、選ぶたび、心まで甘く染まっていく。
自分へのご褒美を選ぶように、気分のままに纏って。
SUGAR LOVE COLLECTION
「シュガー ラブ コレクション」
2026年6月26日（金）全国発売
2026年6月17日(水) 公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック先行発売
YSL ラブシャイン キャンディグレーズ #18 / #19 各\6,050（税込）
https://www.yslb.jp/WW-50915YSL.html
YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム #11B \5,390 （税込）
https://www.yslb.jp/WW-51216YSL.html
- YSL ラブシャイン キャンディグレーズ
体温でとろけるテクスチャーで、ふっくらとボリューミーな印象の唇へ。
＃18 バブル ガム
バブルガムのように甘いピュアピンク。やわらかく、儚げな印象へ。
- YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム
バターのようなメルティングテクスチャーで、ピュアでむっちりとした印象の唇へ。
＃11B ベリー ローリー
甘酸っぱいキャンディのようにジューシーなベリーピンク。ポップでプレイフルな雰囲気を演出。
- YSL ラブシャイン キャンディグレーズ 19 ソルテッド キャラメル
体温でとろけるテクスチャーで、ふっくらとボリューミーな印象の唇へ。
＃19 ソルテッド キャラメル
ほろ苦いキャラメルのようにじゅわっととろけるトフィーブラウン。
思わず見惚れる、大人な甘いニュアンスをプラス。
お客様のお問い合わせ先
イヴ・サンローラン・ボーテ
フリーダイヤル：0120-526-333
公式オンライン ブティック：https://www.yslb.jp/