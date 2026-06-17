【YSL BEAUTY】人気のリップ「YSL ラブシャイン」シリーズから、スイートなリップカラーが新登場。

日本ロレアル株式会社

ひと塗りで、甘さにときめく。

YSLが贈る「SUGAR LOVE COLLECTION」

キャンディーストアのショーケースに並ぶロリポップやキャラメルのように、

触れた瞬間、思わず胸が高鳴るスイートなリップカラーたち。

ピュアなピンクのときめき、

ジューシーなベリーの高揚感、

そしてキャラメルブラウンのほろ苦い誘惑。

見るたび、選ぶたび、心まで甘く染まっていく。

自分へのご褒美を選ぶように、気分のままに纏って。

SUGAR LOVE COLLECTION

「シュガー ラブ コレクション」

2026年6月26日（金）全国発売

2026年6月17日(水) 公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック先行発売

YSL ラブシャイン キャンディグレーズ #18 / #19 各\6,050（税込）

https://www.yslb.jp/WW-50915YSL.html

YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム #11B \5,390 （税込）

https://www.yslb.jp/WW-51216YSL.html

- YSL ラブシャイン キャンディグレーズ体温でとろけるテクスチャーで、ふっくらとボリューミーな印象の唇へ。

＃18 バブル ガム

バブルガムのように甘いピュアピンク。やわらかく、儚げな印象へ。

- YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バームバターのようなメルティングテクスチャーで、ピュアでむっちりとした印象の唇へ。

＃11B ベリー ローリー

甘酸っぱいキャンディのようにジューシーなベリーピンク。ポップでプレイフルな雰囲気を演出。

- YSL ラブシャイン キャンディグレーズ 19 ソルテッド キャラメル体温でとろけるテクスチャーで、ふっくらとボリューミーな印象の唇へ。

＃19 ソルテッド キャラメル

ほろ苦いキャラメルのようにじゅわっととろけるトフィーブラウン。

思わず見惚れる、大人な甘いニュアンスをプラス。

お客様のお問い合わせ先

イヴ・サンローラン・ボーテ

フリーダイヤル：0120-526-333

公式オンライン ブティック：https://www.yslb.jp/