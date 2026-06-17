「奪われる仕事になる？」AI時代の美容業界3カ年計画、デジテックサミ東京で深掘り

株式会社Eye Universe

株式会社Eyeuniverseが運営する一般社団法人デジタルサロン協会（所在地：東京都千代田区、以下「当社」）は、2026年5月11日に「デジテックサミット東京」を開催しました。

今回のテーマは「奪われる仕事になる？美容業界の3カ年計画」。

楽天・ビーマップ・デジサロの共催で、AI時代に美容師・サロン経営者がどう動くべきかを現場視点で語り合いました。登壇者は株式会社AMA TOKYO 代表取締役 間嶋崇裕 氏と株式会社Eye Universe 代表取締役 森越道大 氏と、のお二人です。

■ 当日の様子

会場はリラックスした雰囲気の中にも熱気があり、「AIキャラクター」が代表理事として登場するユニークな演出も話題に。登壇者からは約12年前のSNS・HPBの波と現在のAI時代を重ねた危機感と、「AI時代、誰も置いていかない」という熱いメッセージが語られました。

間嶋崇裕 氏（株式会社AMA TOKYO 代表取締役）は、名前やロゴから撮影時の空間・衣装にいたるまでブランドのすべてにこだわるAMAのスタイルを紹介。バックオフィスへのAI活用事例や「今の時代AIが使えないのもよくない」という言葉が会場に刺さり、セッション中は写真を撮る姿があちこちで見られました。

森越道大 氏（株式会社Eye Universe 代表取締役）からは、故・高松氏（アピッシュ）をAIで復活させた対談エピソードが紹介されました。「AIは感情の機微を完全には理解できない。だからこそ人間の感性がもっと重要になる」というメッセージに、会場の空気が一瞬静まり返りました。

【Before / After】

Before：

AIへの漠然とした不安を抱えたまま、自分のサロン経営に活かす方法が見えなかった

After：

現場視点の実例とビジョンを通じ、AIを「脅威」ではなく「武器」として捉え直すきっかけを得た

■ 今後の展望

2026年6月18日（木）、ベルサール御成門タワーにて第三回政策発表会を開催。

青年部をはじめ、経営文化会・海外事業部（JASRA）・デジラボビューティー・スタートアップの各部門が正式に就任式を迎え、協会の新体制が本格始動します。

一般社団法人日本美容サロン協議会など他団体との連携も加速させ、業界全体を巻き込んだムーブメントを創出してまいります。すでに300名以上が申込済みです。

■ 次回のイベント

第三回政策発表会 特別対談

日程：2026年6月18日（木）

時間：16:00～19:00（15：30～受付開始）

場所：ベルサール御成門タワー3F

（📍東京都港区芝公園1-1-1 住友不動産御成門タワー3F）

費用：無料

【タイムスケジュール】

15:30～ 受付開始

16：00～17：15 第1部 2025年活動報告

17：30～18：30 第2部 2026年度活動方針

18：30～20：00 クロージング

申込フォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelNB4n2h-4bPu2W38qMei79qrUTrCp1bgXj9Bj52k4mtb5ig/viewform

デジサロ公式アプリ

美容サロン支援に特化した「デジサロ公式アプリ」は、株式会社Eye Universeが開発した福利厚生・教育支援・AIコミュニケーションを一元化するサロン向けDXアプリです。日々のサロン運営を強力にサポートし、経営の安定化と業務効率化に貢献します。本セミナーのイベント詳細や最新情報は、アプリ内よりご確認いただけます。

App Store：https://x.gd/eo6um

Eye Universe×デジタルサロン協会

デジタルサロン協会は、2023年7月7日設立。美容師・サロン・メーカー・ディーラーなど業界全体をデジタルでつなぐハブ機関です。「AI時代に誰も置いていかない」をスローガンに、AI活用による顧客体験向上を追求してきた株式会社Eye Universeの知見を背景に、先端技術を現場で使いやすい形に落とし込む活動を展開しています。

株式会社Eye Universe：https://www.digital-salon.com/

デジタルサロン協会：https://www.digital-salon.com/