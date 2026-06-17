【ご予約限定特価】業者様必見！プロや職人のお仕事を応援！超特別価格で「夏の住設祭」を開催！

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、お得な「夏の住設祭」の受付を2026年6月17日（水）より、「コメリパワー」「コメリハード&グリーン」 、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて開始いたしました。

今年の春に開催し、大変ご好評いただいておりました予約限定の住設祭を夏にも開催いたします 。

本企画は、プロの職人様や業者様はもちろんのこと、ご自宅のリフォームやDIYなどを検討されている一般のお客様まで、どなたでもご利用いただけます。洗面台やビルトインコンロなどの住宅設備機器をはじめ、厳選された建築資材などを期間限定の超特別価格でご用意いたしました 。コメリが自信をもっておすすめする、ご予約限定の特別企画・夏の住設祭 。数量限定、予約限定ならではの特価商品をぜひお見逃しのないようご確認ください 。

【キャンペーン概要】

・受付期間：2026年6月17日（水）～2026年7月20日（月）

・お引渡し期間：2026年6月17日～30日までの受付分 2026年7月10日～20日お引渡し

2026年7月1日～20日までの受付分 2026年8月1日～15日お引渡し

※商品入荷次第、順次お引渡しとなります。

・お支払いは、ご注文時の全額前払いとなります。

・ご注文方法：「コメリパワー」「コメリハード＆グリーン」「コメリPRO」の店舗、またはオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にてご予約ください。

・夏の住設祭 特設サイトURL：

https://www.komeri.com/contents/event/25_yoyaku/?aaprid=260617

【対象商品 一例】

EIDAI 洗面台＋1面鏡LED照明 ＜一般地用 EKLSBB5EWN1B＞

【実施店舗合計先着 50セット】

製品特長

・使い勝手が良い基本性能とシンプルな仕様

・シングルレバーシャワー

・店頭渡しのみ

商品価格 ： 26,800円（税込）

EIDAI 洗面台＋1面鏡LED照明 ＜一般地用 EKLSBB5EWN1B＞

NORITZ ビルトインコンロ メタルトップシリーズ ＜LPガス用 NGT2SQB LPG＞

【実施店舗合計先着 50台】

製品特長

・料理がはかどるダブル高火力コンロ

・3口コンロ

・店頭渡しのみ

商品価格 ： 32,800円（税込）

NORITZ ビルトインコンロ メタルトップシリーズ ＜LPガス用 NGT2SQB LPG＞

能美防災 煙式住宅火災警報器 ＜FSKJ227-B-N＞

【実施店舗合計先着 200台】

製品特長

・クロスの日焼け跡などをカバーできる大きめサイズ

・9cmサイズ

・電池寿命：約10年

・店頭渡しのみ

商品価格 ： 1,980円（税込）

能美防災 煙式住宅火災警報器 ＜FSKJ227-B-N＞

ナスタ 宅配BOX シリンダー錠 Mサイズ ＜ブラック KS-TL05RAC-P295-BK＞

製品特長

・エントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応

・受取可能サイズ：約幅30.9×奥行20.3×高さ51.8cm

・床面設置：幅木が必要（別売）

・別途送料：1,000円

商品価格 ： 32,800円（税込）

ナスタ 宅配BOX シリンダー錠 Mサイズ ＜ブラック KS-TL05RAC-P295-BK＞

商品は一例です。詳細は下記にてご確認ください。

夏の住設祭 特設サイトURL：

https://www.komeri.com/contents/event/25_yoyaku/?aaprid=260617

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,234店舗（2026年5月31日現在）

北海道26、青森県21、岩手県40、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県35、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県26、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県12、高知県12、福岡県26、佐賀県16、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26