【2026年最新地図搭載】SPEEDER トラックモード機能付き9インチ大画面ポータブルナビ(PD-009TW)がAmazon「MTK SHOP」にて期間限定の独自セールを開催！

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

車載ガジェットやカービジネス関連製品を展開する「MTK SHOP」は、2026年6月17日(水)から6月22日までの6日間、Amazon内のストアにて、最新2026年版地図を搭載した「SPEEDER 9インチGPSポータブルナビゲーション PD-009TW」の独自セールを開催いたします。

物流の2024年問題や配送需要の高まりを受け、商用車や大型トラックの運行効率化がこれまで以上に求められています。本製品は、プロドライバーの現場の声に応える「トラックモード案内」を搭載し、普通車から大型車までシームレスかつ快適な運行をサポートする高機能ポータブルナビゲーションです。

Amazon MTK SHOP :https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4PSGVXT

2026年最新地図×10t車基準「トラックモード」で安心の運行を

「SPEEDER 9インチGPSポータブルナビゲーション PD-009TW」は、常に変化する道路状況に対応するため、2026年版の最新地図データを標準搭載しています。

最大の強みである「トラックモード」は10tトラックの車両サイズを基準としたルート案内を行います。車幅や高さ制限による通行規制を考慮し、トラックが安全に通れる大きな道だけを自動で検索。ルート切替は画面のアイコンから「タッチ1つ」で簡単に行えるため、状況に応じた臨機応変なルート選択が可能です。

視認性に優れた9インチW-VGA大画面と充実のナビ機能

液晶には高精細な「W-VGA液晶」を採用。スマートフォンと比較しても圧倒的に見やすい9インチの大画面モニターは、複雑な交差点の文字やくっきりとした案内表示を滑らかに表現します。

初めての道でも迷わない「交差点・看板・高速入口・立体交差」の4大拡大案内機能に加え、経由地を最大4カ所まで設定可能。

さらに、最大10件まで本体に保存できる「ルート保存機能」も搭載しており、業務の固定ルート巡回や事前のドライブ計画に絶大な便利さを発揮します。

お出かけを楽しくする充実のエンタメ＆観光データ

ビジネスユースだけでなく、夏の行楽・レジャーにも最適な機能が満載です。

充実のるるぶDATA

全国約57,700件の観光・宿泊・温泉情報に加え、視覚的に探せる画像検索データも約43,400件収録。

録画対応ワンセグ

受信エリアが広範囲なワンセグチューナーを搭載。テレビ視聴だけでなく、本体（要microSDカード）での「番組録画」にも対応しており、長距離移動の休憩時間を退屈させません。

マルチメディア再生

音楽、動画、写真の再生機能を搭載（micrSDカードに保存されたデータを再生）。

12V/24V両対応

付属のDCシガーケーブルを挿すだけで、軽自動車から大型トラックまで電圧を気にせずそのままご使用いただけます。

夏の配送最盛期や大型連休のレジャーに向けて、信頼できる最新ナビをお得に手に入れる絶好のチャンスです。ぜひこの機会にAmazon「MTK SHOP」へお越しください。

独自セール概要

開催期間: 2026年6月17日(水) ～ 6月22日(月)

対象商品: 「SPEEDER 9インチGPSポータブルナビゲーション PD-009TW」

販売プラットフォーム: Amazon「MTK SHOP」

商品詳細

Amazon MTK SHOP :https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4PSGVXT

型番: PD-009TW

本体サイズ: 横幅 235mm × 縦幅 140mm × 厚み 13mm

液晶: 9インチ W-VGA液晶（タッチパネル仕様）

主な機能: トラックモード（10t基準）、るるぶDATA、ワンセグTV（本体録画対応）、ルート保存機能（最大10件）、4大拡大案内表示

セット内容: 本体、吸着式スタンド、丸型トレイ、DCシガーケーブル（12V/24V対応）、USBケーブル、WEB説明書QRコード（保証書付）

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)