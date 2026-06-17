ココグルメ、40万頭のワンちゃんに寄り添い続けてフレッシュペットフード4年連続売上No.1を獲得

株式会社バイオフィリア

株式会社バイオフィリア（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩橋洸太）が展開する愛犬向け手づくりごはんブランド「CoCo Gourmet（以下、ココグルメ）」が、国内の通信販売におけるフレッシュペットフード（※1）売上No.1を4年連続（※2）で獲得しました。

この度の4年連続No.1獲得は、日々ココグルメをご愛用くださっているココグルメ会員の皆さまとワンちゃんに支えていただいた結果です。 これからも愛犬家の皆さまと大切なワンちゃんに寄り添いながら、手づくり品質のごはんをより身近な選択肢として届けていきます。

さらに、香港・台湾といった海外のお客様からも高い評価をいただいていることを受け、今後は日本発の「手づくり品質」のごはんを、国内だけでなく海外の愛犬家の皆さまにも届けるべく、今後も海外展開を積極的に進めてまいります。



※1ドライ加工、レトルト加工をしていない主食タイプのフード

※2 TPCマーケティングリサーチ株式会社による、ネット通販を主とする企業を対象とした、2022年度～2025年度の売上高調査

ココグルメ ブランドサイト :https://coco-gourmet.com/

＜売上No.1調査の概要＞

・フレッシュペットフードとは、ドライ加工、レトルト加工をしていない主食タイプのフードを指します。

・TPCマーケティングリサーチ株式会社による、ネット通販を主とする企業を対象とした、2022年度～2025年度の売上高調査です。

40万頭のワンちゃんに愛されて、国内通販で4年連続No.1を獲得

ココグルメは、2019年6月の発売から、『手づくりごはんで、一生愛そう』をコンセプトに、家族である愛犬のために、人の食事と同等のおいしさや安全性を兼ね備えた国産フレッシュペットフードブランドとして、先陣を切ってまいりました。

そんなココグルメがフレッシュペットフード No.1を4年連続で獲得している理由としては、近年のペットフード市場の変化、ココグルメの品質のこだわり、そして愛犬家・ワンちゃんに寄り添ったものづくりがあげられます。

近年、ペットは家族の一員となり、愛犬の健康面や安全性に配慮したペットフードを選びたい飼い主さまが急増しています。こうした中、ココグルメはヒューマングレードの新鮮な肉・魚・野菜などの国産食材を使用した安全なものづくりと、食材本来のおいしさや栄養価を活かした独自製法で実現した、完食率95%（※3）の「高い食べつき」が特徴です。また、毎日のごはんとして続けやすい定期購入サービスにより、お客さまに長くご愛用いただいている点や、D2Cのビジネスモデルを生かし、お客さまからのご意見ご要望を真摯に受けとめ、寄り添い、これまで8度のリニューアルで商品力を磨いてまいりました。こういった積み重ねを継続してきた結果、多くの飼い主さまに大切な家族の毎日の食事としてココグルメを選んでいただき、40万頭のワンちゃんにご愛食いただいております。

※3ココグルメ会員119人へアンケート調査(2019/6-2019/7実施)

今後の展望：店舗販売・海外展開も強化。国内No.1ブランドとして、ペットフード市場全体で選ばれる存在を目指す

より多くの飼い主さまに身近に手に取っていただけるよう、自社ECと同時に店舗販売の拡大にも取り組んでいます。 2022年9月の大手小売店さまとのお取引開始以降、全国の小売店さまとの提携を進めてまいりました。 ココグルメシリーズならびに愛猫向けブランド「ミャオグルメ」シリーズの販売施設数は、2026年1月時点で累計2,000店舗を超えています。自社ECでの定期購入に加え、身近な店舗での購入機会が広がったことで、「店頭で都度購入したい」「まずは店頭で気軽に試してみたい」といったニーズにも応えています。

＜ココグルメ販売施設一覧はこちら：https://coco-gourmet.com/partners＞

※取り扱い商品は各施設にお問い合わせください

また近年、フレッシュペットフードの需要は、国内だけでなく海外でも高まっています。

アジア太平洋地域においても、ペットフード市場は2025年から2030年にかけて年平均成長率6.7％で成長すると予測されており、ペットの家族化や健康・栄養への関心の高まり、プレミアムフード需要の拡大が市場成長を支えています（※4）。

こうした国内外の市場環境を背景に、ココグルメは日本発の「手づくり品質」のフレッシュペットフードとして、国内だけでなく海外のお客さまにも選ばれています。香港・台湾を中心とした海外事業は、24年の開始から年間で約4.5倍に伸長。海外ではECを中心に展開しながら、実際に手に取れる機会を増やし実店舗での配荷も進めています。また、香港を拠点にペット同伴の海外旅行を提供する「Pet Holidays」が運行する香港発・日本行きプライベートジェットツアーにおいて、愛犬用の機内食としてココグルメの提供を開始。日本の安全性とおいしさを兼ね備えた「手づくり品質」のごはんとして、訪日客を含むペット同伴インバウンド需要にも対応しています（※5(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000180.000044537.html)）。

当社は、卸売・海外事業を強化しながら、愛犬の「健康と幸せにあふれた一生」を支える手づくり品質のごはんを、国内外のより多くのご家庭へ届けてまいります。

※4 Grand View Research「Asia Pacific Pet Food Market Size, Share & Trends Analysis Report」

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/asia-pacific-pet-food-market-report

※5 香港発プライベートジェットに機内食提供のプレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000180.000044537.html

手づくりごはん（フレッシュペットフード）とは

当社が展開する、ワンちゃん向け手づくりごはんブランド「ココグルメ」、ネコちゃん向け手づくりごはんブランド「ミャオグルメ」は、従来のペットフードの概念に捉われず、ヒューマングレードの新鮮な肉・魚・野菜のみを使用し、無添加（※6）で食材本来の美味しさや栄養価がそのまま摂れる調理方法で嗜好性を高めた、新ジャンルの冷凍タイプのごはんです。調理・配送・保管など、お客様にお届けするまで全ての工程が人の食品同等基準で管理され、定期配送で愛犬と過ごすご自宅へ大切にお届けしています。

4年連続売上No.1（※2）、会員愛犬数40万頭（※7）のココグルメシリーズでは、冷凍タイプ、トッピングに便利な小分けタイプ、常温で保管ができるレトルトタイプ、特定の持病のあるワンちゃんも獣医師の指導のもと食べていただける療法食タイプ、おやつとして使えるピューレタイプなど、多様なラインナップを展開しています。ココグルメシリーズ、ミャオグルメシリーズは大手ECサイト、スーパー、ドラッグストア、ホームセンター、専門店など累計2,000店舗以上（2026年1月時点）での販売実績があります。

※6 酸化防止剤・保存料・発色剤・pH調整剤・着色料・香料・調味料不使用

※7 2025年10月時点

社会課題への貢献

どうぶつ愛護に関するCSRプロジェクト「わににゃる」を立ち上げ、飼い主さま参加型の取り組みを行っています。

「食べられなくなった」などの理由で会員さまの手元に残った当社商品を回収し保護犬猫へ届ける取り組みや、利益の一部を保護犬猫のごはんとして寄付することで、会員さまにとっても購入するだけで保護どうぶつ支援につながります。

これまで約7万袋（約3000万円相当）のココグルメ・ミャオグルメの寄付や、活動資金の支援を行っています。これからも40万頭の飼い主さまとともにサステナブルな社会を目指し貢献活動を推進してまいります。

■ココグルメ ブランドサイト

https://coco-gourmet.com/

■ミャオグルメ ブランドサイト

https://miao-gourmet.com/

■CSR「わににゃる」サイト

https://biophilia.co.jp/sustainability

＜お取扱いをご希望の事業者さま・店舗さま＞

ココグルメのお取扱い店舗様を広く募集しております。ご興味をお持ちの事業者様・店舗様は、お気軽に下記問い合わせフォームよりご連絡ください。

【お問合せフォーム】https://coco-gourmet.com/other/wholesale

■株式会社バイオフィリアについて

「ともに、しあわせになろう。」をビジョンに掲げ、「すべてのどうぶつのいのちの尊厳が守られる新しい歴史をつくる」ことをミッションとする、ペットウェルビーイング企業です。

私たちのものづくりは、愛犬愛猫に『食べる喜びと健やかな日々』を届けることが家族みんなの幸せにつながると信じ、その『幸せの循環』をすべてのご家庭にお届けすることを目指しています。そのために、日々の愛犬愛猫の食の選択肢を広げ、共に育んでいく、あなたと家族の食のパートナーであり続けます。

愛犬愛猫をオフィスに同伴できる福利厚生制度「わんダフル・ワーキング」や、保護どうぶつへの寄付活動などを行うアニマルウェルフェア（どうぶつ福祉）プロジェクト「わににゃる」などの企業活動を通じて、どうぶつが、けっしていのちをないがしろにされることなく、一生愛され、しあわせになれる世界を目指しています。

■株式会社バイオフィリア 会社概要

・会社名：株式会社バイオフィリア

・所在地：東京都新宿区西新宿3丁目7-30フロンティアグラン西新宿201

・代表者：岩橋洸太

・資本金：70,000,000円