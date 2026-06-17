LステップPlus+「L-ma」一般公開！LINEひとつでECもサブスクも手軽にスタートできる次世代型ショッピングプラットフォーム

株式会社Maneql

株式会社Maneql(マネクル)(本社：大阪府堺市／代表取締役社長：田窪 洋士)は、総合B2C向けMAプラットフォーム『LステップPlus+』の第三弾として、LINE内完結型ECツール『L-ma（エルマ）』の一般公開を開始したことをお知らせします。

■ LステップPlus+「L-ma」とは

LステップPlus+は、Lステップを機能拡張するシステムやオプションの総称です。

第三弾となる「L-ma」は、LINEのトーク画面内で商品閲覧・接客・購入・決済・購入後フォローまでを完結できる、チャット型ECツールです。

ホームページや専用ECサイトを新たに構築することなく、LINE上にチャット型のショップを開設できるため、ECをこれから始めたい事業者様はもちろん、既存ECの購入率改善やリピート販売を強化したい事業者様にもご活用いただけます。

■L-maでできること

1. LINE上でチャット型ECショップを開設

ホームページや専用ECサイトを用意しなくても、LINE上で商品販売を開始できます。

チャット形式で商品案内や入力フォームを表示できるため、スマートフォンでも購入しやすい導線を作れます。

2. 商品閲覧から決済までLINE内で完結

LINEのトーク画面内で商品を確認し、そのまま購入・決済まで進めます。

外部サイトへの遷移を減らすことで、購入直前の離脱防止につなげます。

3. カゴ落ち・フォーム離脱をLINEで自動フォロー

購入途中で離脱したユーザーに対して、LINEで自動フォローが可能です。

反応率の高いLINEを活用することで、購入を迷っているユーザーに適切なタイミングで再アプローチできます。

4. サブスクリプション販売にも対応

日・週・月単位など、商材や顧客の購買ペースに合わせたサブスクリプション設計が可能です。

単品販売だけでなく、定期購入や継続課金モデルにも対応できます。

5. Lステップ連携で顧客ごとに最適な提案を実現

Lステップで管理している顧客情報や購入履歴を活用し、顧客ごとに最適な商品提案やフォロー配信を行えます。

「購入済み」「未購入」「リピート顧客」「休眠顧客」などの状態に応じて、最適なシナリオを自動で届けることができます。

■チョコレートプラネットさん出演の新CMも公開中

L-maの一般販売開始に合わせて、お笑いコンビ・チョコレートプラネットさんが出演する新CMを公開しています。

CMでは、LINE上で手軽にショップを開設し、商品案内から購入・決済までスムーズに完結できるL-maの魅力を、親しみやすくわかりやすく紹介しています。

L-ma新CMはこちら：

https://www.youtube.com/watch?v=TeGrK5AVI4s

■LステップPlus+について

LステップPlus+とは、Lステップを機能拡張するシステムやオプションの総称です。

メール配信やオートウェビナー、決済などがLINEとシームレスにつながり、高度にパーソナライズ化されたMA（マーケティングオートメーション）を実現します。

LステップとLINEの特性を活かした、全く新しいマーケティング戦略を構築できるのが、LステップPlus+です。

【LステップPlus+詳細サイト】

https://linestep.jp/lp/lstep-plus/

■Lステップについて

「Lステップ」はLINEのビジネス用アカウントであるLINE公式アカウントを機能拡張するマーケティングツールです。ステップ配信、セグメント配信、回答フォーム、友だち情報の管理といった、個人事業主や中小企業、店舗ビジネスの集客・マーケティングを支援する機能を提供します。

【Lステップ詳細サイト】

https://linestep.jp/lp/01/

■株式会社Maneqlについて

株式会社Maneql（マネクル）は、「カスタマーサクセスを全ての人へ」をビジョンに掲げ、LINEを活用したマーケティングツールの開発と提供を行い、企業の成長を支援しています。代表的な製品にはLINE公式アカウントに特化したマーケティングツール「Lステップ」があり、中小企業や個人事業主のマーケティング活動をサポートしています。今後も、ユーザーの声をリアルタイムに反映し、顧客の成功体験にフォーカスした製品開発を行ってまいります。

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■会社概要

会社名 ： 株式会社Maneql

所在地 ： 〒591-8023 大阪府堺市北区中百舌鳥町5丁764-2 中百舌鳥ビル3F

代表者 ： 代表取締役社長 田窪 洋士

事業内容：

・LINE公式アカウント拡張ツール「Lステップ」を開発・販売

URL ： https://maneql.co.jp/