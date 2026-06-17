日本のお子さまの2人に1人が鉄分不足！？食事の味を変えずにサッと混ぜるだけの”続けやすい”鉄分ケア。鉄味ゼロの『親子らくらく♪鉄分パウダー』を2026年6月17日より新発売

株式会社タイヨーラボ

株式会社タイヨーラボ（本社：東京都港区浜松町1丁目6-3 代表取締役：山崎 長俊）は、親子を応援する“本当にストレスフリー”な鉄分補給食品として『親子らくらく♪鉄分パウダー』を新発売いたします。鉄分は育ち盛りの幼児期のお子さまに積極的に摂ってもらいたい栄養素として多くのママとパパに知られています。ところが、サプリや菓子などの鉄分ケア商品を試しても、50%もの方が続けられていないことが独自調査から明らかになりました。「毎日の、そして将来のお子さまの健康のために、鉄分を摂らせたい」…そんな悩めるママとパパをサポート！習慣的な鉄分ケアのため、手軽に続けやすいことにこだわりました。

『親子らくらく♪鉄分パウダー』は、鉄特有のイヤな味が無く、どんな料理にもサッと混ぜるだけで味を変えずに鉄分補給が叶います。

【公式ページ】親子らくらく♪鉄分パウダー :https://www.taiyo-labo.jp/e-shop/products/detail/291

鉄分は健康に必須…お子さまの健やかな生活を願うママとパパの基本知識

様々な栄養素があるなかで特に鉄分が注目を集めているのは、鉄分が親子の健やかな生活に必要不可欠だから。「キーッ」「イヤ！」と気分にムラがあったり、少し歩くとすぐ「抱っこ！」といったり、家にいるとだらだら・ごろごろ…もう明るいのにお布団から出てこない…鉄分不足を疑いたくなるお子さまのお困りごと、身に覚えのあるママとパパも多いのではないでしょうか。実際に、小学生以下のお子さまを持つママとパパにアンケート*¹をとったところ、「お子さまに積極的に摂らせたい栄養素」として、9割以上の方が鉄分を挙げました。カルシウムやタンパク質を抑え、「鉄分」を挙げた方は最多であり、鉄分への注目の高さが伺えます。

*¹日本マタニティフード協会所属の81名（小学生以下のお子さまを持つママとパパ）が回答。(2025年10月実施)

お子さまの成長とともに高まる鉄不足リスク

赤ちゃんは身体に鉄貯金を蓄えて誕生しますが、離乳食が進む生後９ケ月頃からは、この鉄貯金が尽き、鉄分が不足しやすくなることが知られています。日本のお子さまを対象にした調査からは、お子さまの成長とともに鉄分不足が深刻化していくことがよくわかります*²。鉄分はお子さまの健康に重要なミネラル。幼児期からの鉄分不足が成長後の生活にも大きく影響を与える可能性も考え、幼児期から鉄分摂取をしっかり習慣化していくことが大切です。

*²日本人の食事摂取基準（2025年版）の推奨量と「国民健康・栄養調査（平成30年）」の摂取量平均値を比較

続けるのが難しい鉄分摂取…ママとパパのお悩みや負担を軽くしたい。

実は、多くのママとパパたちが、お子さまの鉄分不足を心配して、サプリや鉄を配合した菓子を取り入れた経験者です。でも、その50%もの方が続けられていません。その理由を調査したところ、「イヤな味（鉄の味など）がする」「手間やストレスを感じる」「お菓子依存が心配」など、様々な課題が見つかりました。そこで、タイヨーラボは、この課題を解消した商品として、親子で負担を軽く鉄分摂取を習慣化できる『親子らくらく♪鉄分パウダー』を新発売いたします。

“親子でストレスフリー”が習慣化のカギ！４つのフリーを提案

その１：食事悩みストレスフリー！鉄の味が本当にしないから、牛乳からお味噌汁まで「味はそのまま鉄分プラス」。偏食気味のお子さまでも無理せず摂れて、親子で食事の栄養摂取のストレス無しに。

その２：罪悪感フリー！鉄入りお菓子やジュースならお子さまは喜んでくれるけど、砂糖の摂りすぎが気になったり逆に欲しがりすぎたり…親自身はちょっと罪悪感を抱えることも。鉄分パウダーなら普段のメニューにプラスして食事として摂れるからとっても気軽に。

その３：不安感フリー！お子さまが毎日摂るものだから安心安全な素材を選びたい…そんなパパとママも安心。20年以上にわたり医療介護現場の栄養管理にも活用されている実績ある鉄分です。

その４：経済ストレスフリー！安心な健康食品…となるとお財布の負担も気になるところ…でも、パック袋タイプで、1-5歳のお子さまなら１袋で約３カ月分。ご家族でも使いやすいのがポイント。

４つのフリーを実現する独自開発の鉄分「サンアクティブ(R)Fe」

薄味のお料理や飲み物でも、味を変えずにサッと混ぜるだけで鉄分補給。

誰もが摂りたい鉄分ですが、「鉄の味がする」「胃が荒れてムカムカする」ことで大人でも習慣的な鉄分摂取をあきらめている方も多いのが実情です。そこで親会社である太陽化学が独自開発したのが鉄素材を微粒子化し特殊なコーティングを施したサンアクティブ(R)Fe。鉄の味がせず胃に負担をかけない、身体への吸収性を高めた鉄分です。開発から30年近く、日本の様々な食品メーカーでご活用頂いている素材です。

栄養の専門家も推奨！鉄分補給は習慣化できる方法で無理なく

札幌保健医療大学大学院教授の川口 美喜子先生（管理栄養士・医学博士）も日本のお子さまの鉄分不足を心配し、幼児期からの習慣的な鉄分摂取を推奨しています。「親心としては、不足することが明らかな鉄分を補いたい願い、そして食事から鉄分を摂ることがベストであるという思いがあることでしょう。しかし、日常の食習慣に鉄を意識して継続的にしっかり摂るためには、食事の工夫に加えて、鉄分パウダーの活用も一手です。『親子らくらく♪鉄分パウダー』に配合のサンアクティブ(R)Feは20年以上前から病院で患者様の栄養管理に活用してきました。実際に使ってみると鉄特有の味や臭いが無く、非常に使いやすいことが実感できます。身体に優しくお子さまにも安心して摂っていただける鉄分だと思います。手間なく無理なく願いを込めて、そして食事の味を変えない鉄分パウダーは、お子さまが小さいころからの鉄分摂取を習慣化するためにぴったりの商品です」

※本内容は(株)タイヨーラボがご依頼し、コメントをお寄せ頂いたものです。

■親子らくらく鉄分パウダー

名 称：鉄含有加工食品

原材料名：デキストリン（国内製造）/トレハロース、ピロリン酸第二鉄、安定剤（グァーガム酵素分解物）、乳化剤

内 容 量：200g（約3カ月分※1～5歳の場合）

賞味期限：製造後24カ月

保存方法：直射日光・高温多湿を避け、室温にて保存してください。

販 売 者：株式会社タイヨーラボ 東京都港区浜松町1-6-3

製 造 所：太陽化学株式会社 三重県四日市市山田町800

URL：https://www.taiyo-labo.jp/e-shop/products/detail/292

■株式会社タイヨーラボについて

株式会社タイヨーラボ（本社：東京都港区浜松町１丁目６-３ 代表取締役：山崎 長俊）は、食品・化粧品・医療介護など様々な分野にトップクラス品質の原料を供給する素材メーカー、太陽化学株式会社の100%子会社です。太陽化学は“世界の人々の健康と豊かな生活文化に貢献する”ことを経営理念として掲げ、80年以上研究開発に取り組み、無限の可能性を秘めた機能性食品素材の創造に取り組んでいます。タイヨーラボは、太陽化学独自の健康機能素材を活用し、身体にやさしく高品質で安心できる健康食品を日本の皆さまにお届けしています。

URL：https://www.taiyo-labo.jp/