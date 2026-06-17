総合不動産企業の高学歴・体育会層へ向けた採用ブランディングを強化｜株式会社クリーンアップ・インターナショナル様の採用ブランディング事例インタビューを公開

株式会社SPC

株式会社SPCは、不動産売買業・不動産仲介業・住宅賃貸管理業などを包括的に展開する総合不動産業、株式会社クリーンアップ・インターナショナル様の新卒採用サイトを制作いたしました。

本プロジェクトに関して、弊社が運営する採用活動メディアサイト「採用サイト.com(https://spc-jpn.co.jp/saiyou/)」にて、対談インタビュー記事を公開しております。

【株式会社クリーンアップ・インターナショナル様のインタビュー記事はこちら(https://spc-jpn.co.jp/saiyou/success#success)】

株式会社クリーンアップ・インターナショナル様

株式会社クリーンアップ・インターナショナル様は、不動産取引・リフォーム・建物管理までを一貫して展開する総合不動産企業です。

新卒採用において、高学歴層や体育会系人材など、ターゲットとする人材へ企業の魅力をより効果的に訴求したいという課題を抱えていました。

一方で、従来の採用サイトでは採用情報が中心となっており、メガベンチャー企業と比較した際に、自社ならではの社風や価値観を十分に伝えきれていない状況でした。

本インタビューでは、株式会社クリーンアップ・インターナショナル様と弊社代表取締役 秋山雄太による対談形式で、採用ターゲット設計や採用ブランディングの重要性、社風への共感を生み出す採用サイト制作についてお話しいただいております。

インタビューで語られた注目ポイント

【採用課題】- 高学歴・体育会系など、ターゲット人材へ企業の魅力を訴求できていない- メガベンチャー企業と比較した際に差別化が難しい- 情報を掲載するだけのになっており、社風や価値観が伝わりづらい【弊社を選んだ理由】- 企業理解が深く、イメージを的確に汲み取る提案力- 初回提案から方向性が一致し、修正工数を削減- 採用開始時期に間に合わせるスピーディーな対応- 求めるターゲット人材に合わせたデザイン表現力【採用ブランド設計の重要性】- 「頂点へ登れ」というコンセプトを軸にした社風訴求- ターゲットに合わせた採用サイト設計の重要性- 企業の魅力やカルチャーを伝えるデザイン・コピー設計【採用ブランディングの効果】- ホームページが魅力的だという学生の声が増加- 企業理解や社風への共感を持った応募者の増加- 成果主義のカルチャー訴求に成功- ミスマッチを防ぐ採用インフラとしての活用

【株式会社クリーンアップ・インターナショナル様のインタビュー記事はこちら(https://spc-jpn.co.jp/saiyou/success#success)】

株式会社SPCの展望

株式会社SPCは、変化する採用環境に対応し、企業様の採用活動の成果最大化に貢献するため、今後もWeb制作を軸とした支援を強化してまいります。これまでのWebサイト制作に加え、採用活動に関わる動画制作や採用イベントで使用するパンフレットの作成、応募者獲得に向けたマーケティング支援など、多角的なアプローチで採用活動をサポートしてまいります。

採用サイトの制作やリニューアルをご検討中の企業様、また採用活動に課題をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

採用サイト制作について

株式会社SPCが提供する採用サイト制作.comは、採用サイト制作に強いWeb制作サービスです。

採用特設サイト、採用LP、求人ページ、既存採用サイトのリニューアルまで対応し、求職者に企業の魅力や働く環境が伝わる情報設計を行います。

採用ブランディングやコンテンツ制作、公開後の運用改善まで伴走し、企業の採用活動を支援しています。



また不動産業界においては、企業ごとの採用課題や求める人物像に合わせて、採用ブランディング・採用サイト制作・コンテンツ設計まで一貫して支援し、自社の魅力やカルチャーが伝わる採用活動をサポートしています。

株式会社SPCについて

2012年設立、東京・恵比寿を拠点とするWebマーケティング・クリエイティブ会社。

Web制作実績10年以上、制作相談1,000件以上、制作対応500件以上の知見をもとに、「らしさを照らす」を理念に掲げ、デジタルマーケティングとクリエイティブを通じて顧客の体験価値向上を支援しています。

Web制作・LP制作・動画・グラフィック制作などのクリエイティブ領域をはじめ、SEO・広告運用・アクセス解析などのWebマーケティング、ブランディング、フルオーダーメイドのWordPressサイト制作に対応。

採用ブランディングやECサイト制作まで、分析・企画・運用・改善を一貫して支援しています。

■会社概要

社名 ： 株式会社SPC（エスピーシー）

所在地 ： 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2丁目3-13 武田第一ビル302

設立 ： 2012年9月

代表者 ： 代表取締役 秋山 雄太

事業内容： Webプロモーション、Webマーケティング、メディアプランニング、システムインテグレーション、採用ブランディング、メディア運営

URL ： https://spc-jpn.co.jp/

■サービス一覧

WEB制作 ：https://spc-jpn.co.jp/service/creative/

WEBマーケティング ：https://spc-jpn.co.jp/service/marketing/

ブランディング ：https://spc-jpn.co.jp/service/branding/

WordPressサイト制作 ：https://spc-jpn.co.jp/service/wordpress/

採用サイト制作 ：https://spc-jpn.co.jp/saiyou/

ECサイト制作 ：https://spc-jpn.co.jp/ec-site/