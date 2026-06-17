大阪の夏を船上で味わう。北新地フレンチ「アントレーズ」が天神祭花火クルーズ限定『至福の洋食御膳』付きプランを販売開始

信和建設株式会社

信和グループ・信和ホテルズ株式会社が運営する北新地・堂島のフレンチレストラン「un-treize（アントレーズ）」は、大阪を代表する伝統行事「天神祭」の船渡御奉拝船「アクアライナー」に乗船し、奉納花火を鑑賞できる「天神祭花火クルーズ」において、当店シェフ特製『至福の洋食御膳』付きプランの販売を開始いたしました。

ご好評をいただき今年で3年目を迎える本プランでは、幻想的な大阪の夏の風景と夜空を彩る奉納花火を間近に眺めながら、アントレーズならではのフレンチのエッセンスを取り入れた特別な味わいをご堪能いただけます。

■大阪の夏を代表する「天神祭」を特等席で

天神祭は、日本三大祭の一つとして知られ、毎年多くの観光客や市民で賑わう大阪を代表する祭礼です。

クライマックスとなる船渡御と奉納花火は、大川を舞台に繰り広げられ、大阪の夏の夜空を鮮やかに彩ります。

今回のプランでは、混雑した陸上観覧とは異なり、冷房・トイレ完備の快適な船内からゆったりと花火を鑑賞いただけます。

■天神祭花火クルーズ限定『至福の洋食御膳』

本企画のためにアントレーズのシェフ特製『至福の洋食御膳』をご用意しました。

黒毛和牛ローストビーフや神戸牛・神戸ポークのハンバーグをメインに、天使海老、淡路鶏のロースト、シーフードマリネ、キッシュなどを彩り豊かに盛り込みました。

五つ星お米マイスターが厳選した国産米とともに、レストランクオリティの味わいを船上でお楽しみいただけます。

■アントレーズ 料理長コメント

「日本三大祭の一つである天神祭を、より特別な思い出としてお楽しみいただきたいという想いから、本企画限定の『至福の洋食御膳』をご用意しました。

メインには黒毛和牛ローストビーフと神戸牛・神戸ポークのハンバーグを採用し、天使海老や淡路鶏のローストなど、特別な一夜にふさわしい食材を彩り豊かに盛り込みました。

花火鑑賞のひとときをより豊かに演出できるよう、冷めても美味しく召し上がっていただける構成にもこだわっています。

大阪の夏を代表する天神祭とともに、アントレーズならではの味わいをお楽しみいただければ幸いです。」

■「大阪天神祭 船上花火クルーズ 」プラン概要

プラン名：友渕港17：20集合／船渡御奉拝船「アクアライナー」乗船プラン

開催日：2026年7月25日（土）

集合時間：17:20（18:00出航）

集合場所：友渕港（桜ノ宮公園内）

利用船舶：船渡御奉拝船「アクアライナー」

料金：お一人さま 35,000円（税込）～

内容：

- 天神祭奉納花火鑑賞- 船渡御観覧- 冷房・トイレ完備船内利用- アントレーズ特製『至福の洋食御膳』- お茶付き

※定員制・完全予約制



ご予約はこちら ▶ https://www.tabione.com/course_input/?company=154754&shop=entab1&plan=OO24&crse=0001(https://www.tabione.com/course_input/?company=154754&shop=entab1&plan=OO24&crse=0001)

※気候や食材の仕入れ状況により、メニュー内容が変更となる場合がございます。

※写真はイメージです。

フレンチレストラン un-treize（アントレーズ）

■公式サイト：https://un-treize.com/

■住所：〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目1番13号 ライズホテル大阪北新地1F・2F

■TEL：06-6147-7915

■定休日：月・火曜日 ※祝日は除く

■営業時間：ランチ 11:30～14:30（LO.14:00）／ディナー 17:30～22:00（LO.21:00）

■アクセス：JR東西線 北新地駅 11～43番出口 徒歩約5分・

大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 7番出口 徒歩約6分



※ディナータイムのみ前日22：00までにご予約ください。



お客様のご予約・お問い合わせ先：06-6147-7915

本件に関する報道関係者からのお問合せ先：078-846-5405（信和ホテルズ株式会社 広報）