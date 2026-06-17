【STELLAR HOLLYWOOD】人気エディター東原妙子氏とのコラボアクセサリー “CONTOUR COLLECTION” を発売！流れるようなカーブが描く、ニュアンスフォルムのアクセサリーが登場

株式会社エスモードアート

アクセサリーブランド STELLAR HOLLYWOOD（ステラハリウッド） は、人気エディター東原妙子氏とのコラボレーションによる “CONTOUR COLLECTION by TAEKO HIGASHIHARA” を発売します。

流れるようなラインと柔らかなフォルムを追求した本コレクションは、日常に自然と溶け込みながらも、そっと自分らしさを引き立てるデザインが魅力です。

コレクション紹介

CONTOUR COLLECTION by TAEKO HIGASHIHARA

「CONTOUR（輪郭／曲面／等高線）」をテーマに、なめらかに続くラインや緩やかなうねりをモチーフにしたアクセサリーコレクション。

エディターとしても人気の東原妙子さんがデザインから参加し、大人の女性が日常で自然体のまま纏える“ニュアンスモード”なアクセサリーに仕上がりました。

何度も打ち合わせを重ね、東原さん自身のこだわりを細部まで反映。

流れるようなラインが生む柔らかな存在感や、有機的なフォルムが持つ静かな美しさを大切にしながら、“特別すぎず、けれどありきたりではない” 今の気分に寄り添う形を追求しました。

ステラハリウッドとしても新鮮な、シンプルかつニュアンスのある地金アクセサリー。

肩の力を抜いて身につけられるのに、さりげなく自分らしさを引き立て、日常に心地よい輪郭を描くコレクションです。

詳細を見る :https://www.stellarhollywood.com/f/taeko_higashihara

商品ラインナップ

CONTOUR COLLECTIONは、流れるラインと有機的なフォルムを生かした全4型のラインナップ。

単品でも重ねてもニュアンスが引き立つ、大人のスタイルに自然となじむアイテムが揃います。

レザーコードチョーカーネックレス（ゴールド／シルバー） 9,900円（税込）(https://www.stellarhollywood.com/c/collaboration/taekohigashihara/ANK6S25W01S07)ニュアンスロングチェーンイヤーカフ（ゴールド／シルバー） 11,000円（税込）(https://www.stellarhollywood.com/c/collaboration/taekohigashihara/AEC6S25W01S07)ニュアンスカーヴィングダブルフィンガーリング（ゴールド／シルバー） 11,000円（税込）(https://www.stellarhollywood.com/c/collaboration/taekohigashihara/ARG6S25W01S07)ニュアンスコンビイヤーカフリングSET（ゴールド+シルバー） 12,100円（税込）(https://www.stellarhollywood.com/c/collaboration/taekohigashihara/ARG6S25W02S40)

先行販売限定SET

今回のコラボレーションでは、コレクションの魅力をより楽しめる 先行販売限定SETを3種類 ご用意しました。単品でも活躍しながら、組み合わせることでより洗練されたスタイリングが完成する特別なセットラインナップです。

【先行販売限定】東原妙子×STELLAR HOLLYWOOD フルコーディネートSET(https://www.stellarhollywood.com/c/collaboration/taekohigashihara/AST6S25W01S)

38,500円（税込）

ニュアンス感あふれる4点をまとめた特別なセット。

やわらかな曲線や有機的なフォルムが単品でも存在感を放ちつつ、組み合わせることで大人のこなれたスタイリングを完成させます。

ゴールドとシルバーのミックスや抜け感のあるラインが、日常の装いに自然と溶け込みながら上品なアクセントに。

気分やコーディネートに合わせて自在に楽しめる、幅広く活躍するフルセットです。

【先行販売限定】東原妙子×STELLAR HOLLYWOOD リングSET(https://www.stellarhollywood.com/c/collaboration/taekohigashihara/AST6S25W02S)

20,900円（税込）

流れるカーブが印象的なダブルフィンガーリングと、ゴールド×シルバーのコンビデザインが魅力のイヤーカフリングSETを組み合わせた特別なリングセット。

単品でも楽しめますが、重ねて着用することでまるで3連リングのような存在感が生まれ、指先に美しい立体感とニュアンスをプラスします。

その日の気分やコーディネートに合わせて、単体使い・重ね付け・イヤーカフアレンジなど幅広いスタイリングが叶う、大人の遊び心をくすぐるセットです。

【先行販売限定】東原妙子×STELLAR HOLLYWOOD イヤーカフリングSET(https://www.stellarhollywood.com/c/collaboration/taekohigashihara/AST6S25W03S)

20,900円（税込）

異なる表情を持つ2種類のイヤーカフを組み合わせた、レイヤードスタイルが楽しめるセット。

デザインの違いを重ねることで自然な奥行きが生まれ、シンプルながら印象的な耳元を演出します。

ピアスホールがなくても手軽に取り入れられ、片耳にまとめたり左右に分けたりとアレンジも自在。

まとめ髪やシンプルなスタイリングにもよく映え、日常コーデにほどよい個性を添えてくれるアイテムです。

発売情報

先行販売期間：6月19日(金)12:00 ～ 6月25日(木)23:59

＊お届け目安：7月下旬頃

本販売：7月17日(金)12:00予定

特集ページはこちら： https://www.stellarhollywood.com/f/taeko_higashihara

店舗情報

■ STELLAR HOLLYWOOD 表参道店

TEL：03-6419-7480

営業時間：13:00～19:00

住所：〒107-0062

東京都港区南青山5-11-1 SAKURAI-BLD 1F

STELLAR HOLLYWOOD（ステラハリウッド）について

STELLAR HOLLYWOOD（ステラハリウッド）は、身につけることで自分らしさを引き出し、日常を少し特別なものへと導くアクセサリー・ジュエリーブランドです。

何げない日々の装いに加えるだけで、まるで映画のワンシーンのように、自分が主役になる瞬間をつくり出します。

また、金属アレルギーに配慮し、ニッケルをほとんど含まないニッケルフリー素材を使用。

肌にやさしく、金属アレルギーの方にも安心して身につけていただけるものづくりを心がけています。

あなたが輝くことで、この星もまた輝く。

STELLAR HOLLYWOODは、この星で輝くあなたの物語に寄り添います。

最新情報は、ブランド公式サイトやSNSで随時発信中です。

■Instagram

URL：https://www.instagram.com/stellarhollywood/

■ 公式オンラインストア

URL：https://www.stellarhollywood.com/

会社概要

会社名：株式会社エスモードアート

所在地：〒150-0002 渋谷区渋谷2-1-12 VORT AOYAMAII 7F

会社HP：https://smode.co.jp/