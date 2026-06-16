【名古屋】子どもたちが本当に感謝していたのは「モノ」ではなく「関わり」だった！「Thank You Week」の分析結果を公開

株式会社アライブ嬉しそうにレターを渡す子

英語保育園・子ども英会話スクール・STEMスクール・英語学童を展開する株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：三井博美）は、2026年5月11日（月）～16日（土）の1週間、アライブイングリッシュスクール全校舎において、英語で「Thank You Week（サンキューウィーク）」を開催いたしました。本取り組みは、子どもたちが日常の中にある「ありがとう」に気づき、それを言葉や行動で表現することで、共感力や自己肯定感などの非認知能力を育むことを目的とした教育プログラムです。

集計の結果、感謝の相手として多かったのは「お母さん」約50％、次いで「お父さん」約20％でした。また、感謝の対象の多くはご家族に向けられており、子どもたちが日々の生活の中で支えてくれる「人との関わり」を大切に感じていることが分かりました。なお、校舎エリアごとの特徴などにつきましては、当社WEBページ(https://alive-co.com/7671/)にてご紹介しております。

”ありがとう”を英語で伝える1週間

期間中、子どもたちはレッスンの中で、「どんな“ありがとう”があったかな？」「誰かに“ありがとう”と言いたくなったことは？」「“ありがとう”と言われてどんな気持ちだった？」といった外国人講師による問いかけを通して、自分自身の気持ちを自由に振り返りました。一人ひとり大切な人に向けた 、メッセージカードを制作し、家族や友達、先生などへの感謝の気持ちを言葉や絵で表現しました。

今回、園児・小学生のデータを集計したところ、感謝の相手として多かったのは「お母さん」で、次いで「お父さん」、その他にも、祖父母、兄弟姉妹、友達、先生、ペットなどへの感謝も見られ、それぞれの温かなストーリーが生まれました。今回の結果からは、子どもたちにとって家族や身近な人たちが安心感や愛情を与えてくれる大切な存在であることが確認されました。

年齢とともに変化する「感謝の表現」

今回の分析で興味深かったのは、年齢による感謝表現の違いです。園児クラスでは、「ありがとう」「だいすき」「やさしい」など、感情をそのまま表現する言葉が多く見られました。一方、小学生クラスでは、「ご飯を作ってくれてありがとう」「送り迎えをしてくれてありがとう」「遊んでくれてありがとう」「勉強を教えてくれてありがとう」など、感謝の理由を具体的に説明する表現が増える傾向にありました。これは、子どもたちが成長するにつれて、自分が周囲からどのような支援や愛情を受けているのかを認識し、その内容を言葉で表現できるようになっていることを示しています。単に「ありがとう」と感じるだけではなく、「なぜ感謝しているのか」を客観的に理解し、表現する力が育っていることが分かりました。

子どもたちが大切にしていたのは「モノ」ではなく「関わり」

また、多くの子どもたちが感謝していた内容は、「物を買ってもらったこと」よりも、

・ご飯を作ってくれること

・一緒に過ごしてくれること

・話を聞いてくれること

・助けてくれること

・応援してくれること

・愛情を注いでくれること

など、人との関わりに関するものでした。今回の結果からは、子どもたちが私たち大人が思う以上に、家族や身近な人たちから日々の関わりや愛情をしっかりと受け取り、それを大切なものとして感じていることが分かります。現代社会ではライフスタイルの変化により、家族がゆっくりと時間を共有する機会が減少しているとも言われています。しかし今回の結果からは、子どもたちが日々の何気ない関わりや一緒に過ごす時間を大切に感じていることがうかがえました。

”感謝の気持ち”と非認知能力

また、このイベントは、子どもたちが感謝を伝えるだけでなく、自分が多くの人に支えられていることに気づく機会にもなります。感謝について考えたり、嬉しい気持ちを伝えたりする時間には、子どもたちだけでなく、保護者やスタッフにも自然と笑顔が広がり、教室全体が温かな雰囲気に包まれていました。ポジティブ心理学の研究においても、感謝を意識し表現する習慣は、幸福感や人間関係の向上、レジリエンス（困難を乗り越える力）の向上につながることが報告されています。アライブでは、こうした活動を通じて、共感力、自己肯定感、コミュニケーション力、人とのつながりを大切にする力など、AI時代にますます重要になる非認知能力の育成にも取り組んでいます。

今後の展望

今回の分析から、子どもたちの成長には知識や技術だけでなく、人との温かな関わりが大きな影響を与えていることがあらためて見えてきました。引き続き「Thank You Week（サンキューウィーク）」で得られたデータを継続的に分析し、子どもたちの心の成長や価値観の変化を教育活動に活かしてまいります。そして、授業参観や保護者向けの報告などを通じて結果を共有し、ご家庭と連携しながら子どもたちの成長を支えていきたいと考えています。私たちは英語教育を通じて、英語が話せるだけでなく、自分を大切にし、人を大切にできる子どもたちを育ててまいります。

株式会社アライブについて

会社概要

感謝の気持ちをレターに表現する子どもたち嬉しそうにレターを見せる子

本部所在地：〒461-0001愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12いずみ21ビル1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/ceo_blog/)

公式ホームページ

https://alive-co.com/

SNS

▼YouTube(https://www.youtube.com/channel/UC89YEiS0QW3YhVIfe2_U1LA)

▼Instagram (イングリッシュスクール)(https://www.instagram.com/alive.english/)

▼Instagram (インターナショナルスクール)(https://www.instagram.com/international.alive)

▼Instagram (STEMスクール)(https://www.instagram.com/alive.stem/)

▼Facebook(https://www.facebook.com/alive.english/)

▼教育コラム(https://alive-co.com/education_column/)

主なサービス内容

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ世界のリーダーの育成」をビジョンに、英語教育を軸とした多彩な教育サービスを展開しています。英語の保育園（インターナショナルスクール）、英会話スクール（イングリッシュスクール・アフタースクール）、STEMスクール、英語学童（ドリームスクール）、外国人講師派遣、キャリア教育、マッチングアプリの提供など、幅広い事業を通じて子どもたちの成長を支えています。

英語を「思考し、世界とつながるためのツール」と捉え、知識やスキルといった認知能力に加え、意欲・協働性・レジリエンスなどの非認知能力の育成を重視。ハーバード大学やシリコンバレーの教育者との連携により、リーダーシップ・SDGs・起業家育成などの先進的な教育プログラムを提供しています。さらに2026年1月には、非認知能力研究の第一人者である中山芳一氏と顧問契約を締結し、教育の質の向上とカリキュラムの高度化を推進。AI時代に求められる「生きる力」と「未来を切り拓く力」を育む、真のグローバルリーダーの育成を実践しています。