眠りを、科学する。世界で初めてAIマットレスを開発した「HEKA」、待望の日本初上陸

株式会社フェイス

インテリア用品の卸・販売などを行う株式会社フェイス（本社：東京都港区、代表取締役：佐藤友彦、以下「FAITH」）は、世界初のAIマットレスを開発した「HEKA」（本社：米国・カルフォルニア州ベルビュー）と販売契約を締結し、日本における販売を取り扱うはこびとなりました。（https://hekasleep.jp/(https://hekasleep.jp/)）

「HEKA AI マットレス」は、スタンフォード大学「睡眠科学・医療センター」とシリコンバレーのiFuture Lab.（アイ・フーチャーラボ）との研究開発のもと、2013年に世界初のAIマットレスとして誕生しました。単なる高級マットレスを超越した「AI睡眠最適化システム」で、独自開発のセンサーがリアルタイムで体勢や寝姿勢、体圧分布を読み取り、独自開発のAIチップがそれを解析。マットレスが身体に合わせて自律的に変容し、最適な体圧分散を行い、腰や肩の負担等を改善し、深い睡眠へと導きます。

FAITHは、これより「恵比寿ガーデンプレイス」（東京都渋谷区）に、フラッグシップショップを構え、お客様に「HEKA AI マットレス」を提供してまいります。

■背景

FAITHは上質なインテリア空間を提案するプロフェッショナルとして、インテリア用品の卸・販売などを25年以上手がけ、デザインのバランスや素材にこだわり、お客様のライフステージを彩る空間を創造してまいりました。

当社が有するグローバルネットワークの中で出会ったのが、スタンフォード大学の膨大な睡眠データとアルゴリズムをコアとした、世界初のAIマットレスブランド「HEKA」です。

現在、睡眠ビジネスは、急速な拡大期にあると言えます。グローバルにおいては、2023年に約72兆円であった市場規模が2030年には110兆円に達する見込みです。（年平均成長率 6.3%）※1

またOECD調査によると、国民の平均睡眠時間は加盟国中ワースト1位（平均7時間22分）と深刻な睡眠不足を抱える日本においては、[土舘1] AIやセンサーを用いた国内のスリープテック単体の市場規模が2022年の60億円から2024年には140億円と、わずか2年で2倍以上に急拡大しています。※2

一方、日本で主流の従来のマットレスは、低反発や高反発といったウレタンやスプリングなどの素材や反発力に依存し、身体をマットレスに合わせるという受動的な構造で、寝返りによる寝姿勢を一晩中最適に維持できないという限界があり、大きなイノベーションは期待しづらいという状況にあります。

FAITHは、グローバルマーケットにおいてAIマットレスを初めて開発した「HEKA」が標榜する「科学に基づいた睡眠」というコンセプトが、日本においても有効だと考え、このたび日本国内における展開を決定いたしました。

FAITHは、「HEKA」を「AIを載せた優れたマットレス」ではなく、世界のトップサイエンティストとエンジニアによる長年の研究開発で生まれた「睡眠をハックするシステム」そのものであり、他の類似商品とは一線を画すブランドであると認識しております。「睡眠は単なる時間消費ではなく、未来への投資である」という、これまでの概念を覆す新しいジャンルの確立に向けて取り組みを進めてまいります。

Dr. Jamie Zeitzer

「HEKA」の競争力の源泉は、AIが学習した圧倒的な実験データ量にあります。

スタンフォード大学の睡眠科学・医療センターとiFuture Lab.を始めとする関連研究機関および海外研究施設で、研究者・医師主導のもと、3万回以上の睡眠実験を実施。集まった230万件以上のデータを解析し、独自のアルゴリズムを開発。それを学習させたAIチップを開発・搭載することで、睡眠中の姿勢の変化にアプローチし、最適な調整をシームレスに行います。使うほどにAIが学習するので、将来にわたって、最適な睡眠姿勢を保つことができます。

■製品概要

マットレスが身体に合わせる「HEKA AI マットレス」は、最先端のテクノロジーの集合体です。

追求したものは、単なる寝心地ではなく、「睡眠中の改善度・再現性」。スイッチ操作を一切必要としない完全自動の「AI睡眠最適化システム」と静音設計で、睡眠を妨げることなく睡眠の質自体を向上させます。

「HEKA AIマットレス」の6つのコア・テクノロジー

6つのコア・テクノロジーにより、入眠時の向きや寝返り等、姿勢や圧力の変化などをリアルタイムで検知・解析し、1時間あたり120回以上の微調整を行うことが可能となり、寝姿勢の変化に全自動で内部構造を調整します。また、無干渉・超静音エアロダイナミックシステムを採用。アプリやリモコンなどの操作は不要で、睡眠を妨げることなく横になると自動でシステムが作動します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/184941/table/1_1_799be61ebafcdd54ce3800b82b42f7b6.jpg?v=202606171152 ]

睡眠の質の向上を実現する、「HEKA AIマットレス」の5つのアプローチ

1) 呼吸の通りを保つ: 呼吸角度を8度～12度に維持しスムーズな呼吸をサポートします。

2) 頸椎の自然なカーブの維持: 12mm ± 5mmで頸椎のカーブを支え首の圧力を軽減します。

3) 腰椎の自然なカーブの維持: 10mm ± 3mmで腰椎のカーブを維持し、筋肉をリラックスさせます。

4) 毛細血管への圧力を最小減に: 圧力を32 mmHg以下に抑えることで体のしびれを防ぎ、心臓が休める環境を構築します。

5) 神経への刺激を抑える:不要な寝返りを減らし、深い眠りを促進します。

身体に安心の素材

「HEKA AI マットレス」は、AIテクノロジーのみでなく、快適さを追求。肌に触れるトッパー素材から内部レイヤーまで、厳選された安全性の高い素材のみを使用しています。ホルムアルデヒド基準においても、従来の他社製品と比較して25倍以上厳しい基準をクリアしています。

・表層:メッシュ構造で優れた耐摩耗性の高級ジャガード生地を採用。

・キルティング: シルク、アルパカウール、キャメル、カシミヤなど保温性と吸湿性に優れた最高級天然素材を採用。健康と環境にも最大限配慮しています。

・コンフォート層: ドイツ製の抗菌防ダニ繊維を標準装備。高機能フォームを組み合わせた多層構造で、快適さと機能性を両立します。

商品ラインナップ

「HEKA AI マットレス」は、あらゆるニーズに応えるために調整精度や触れたときの感触が異なる多様なラインナップをご用意しております。

サイズ展開

独自の保証、配送・設置サービス

お客様に最高の状態で「HEKA AI マットレス」をお使いいただくため、グローバル基準に基づくクオリティのもと、管理を徹底しています。

購入後1年間は無償で交換。５年以内は無償修理をいたします。15年間修理対応を可能とした長期使用を前提とした設計を組んでおります（以上は、日常使いを前提としております）。

また、配送・設置についてもこだわり、徹底された品質管理のもと、商品をお届け・設置。設置後は、約15分間の自動初期化を行い、お客様の個別のデータに適応する準備を整えます。

■HEKA SLEEP TOKYO 店舗情報

「HEKA AIマットレス」をご理解いただき、ご体験いただく拠点として、「HEKA SLEEP TOKYO」を開設いたしました。ご自身の身体や姿勢に自動的に合わせてくれる「理想の眠り」を、スリープエキスパートがご案内します。現在のマットレスに悩みがある方、眠りが浅いと感じている方、起床時に身体の違和感が気になる方、自分に合った寝具を見つけたい方などぜひご来店ください。

体験内容（60～120分）

- HEKAの「スリープエキスパート」による睡眠ヒアリング- あなたの体型・睡眠スタイルに合ったAIマットレスの実地体験- 診断レポートに基づいた相談

ご予約はこちらよりお願いいたします。

https://hekasleep.jp/products/heka-sleep-ebisu-reserve

「HEKA AI マットレス」は、あなたの専属スリープパートナーとして、最新のテクノロジーと最高級の素材を融合させ、毎晩の睡眠を「健康を回復する時間」へと進化させます。

※1 出典：Emergen Research「Global Sleep Economy or Sleep Aids Market」（2024年1月）

※2 出典：矢野経済研究所「スリープテック市場に関する調査」（2024年7月）

株式会社フェイス「FAITH」について

FAITHは上質なインテリア空間を提案するプロフェッショナルです。インテリア用品の卸・販売など通じて、デザインのバランスや素材にこだわった、お客様のライフステージを彩る「住ライフスタイル」をご提供いたしております。

本 社：東京都港区北青山2-10-24 JP-2ビル

設 立：2000年9月

代 表：代表取締役 佐藤 友彦

URL： https://faith-1.co.jp/