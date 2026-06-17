今日からはじめる！メルマガ担当初心者のための入門セミナーを開催【株式会社コンビーズ】

株式会社コンビーズ

株式会社コンビーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 祐一郎）は、メルマガ配信をこれから始める担当者や、メルマガ運用の基礎を学びたい方に向けた無料オンラインセミナーを、6月18日（木）に開催する。

▼お申し込みはこちら▼

https://x.gd/Rtqsp(https://x.gd/Rtqsp)

本セミナーは、メルマガ配信の基本を知りたい方や、メルマガを始めたいものの何から手をつければよいかわからない方に向けて、配信までの流れや運用の考え方をわかりやすく解説する内容となっている。

開催概要

セミナー名：配信経験ゼロでも大丈夫！メルマガ担当者のためのやさしく学べる基本講座

開催日時：6月18日（木）11:00～11:30

参加費：無料

開催場所：オンライン開催（Zoom）

参加方法：お申し込み後、参加用URLを送付

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会社情報

社名：株式会社コンビーズ / Combeez Inc.

所在地：〒150-6145 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア

代表取締役：山崎 祐一郎

設立：2002年

事業内容：メール配信ツール「コンビーズメール」「コンビーズメールプラス」「コンビーズメールライト」の販売