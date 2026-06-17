【リーガロイヤルホテル東京】４日間限定で特別ディナービュッフェを開催！「お盆ディナービュッフェ」

リーガロイヤルホテル東京（東京都新宿区 総支配人 疂谷 恵介）は、2026年8月13日（木）～16日（日）の4日間、「ダイニング フェリオ」にて「お盆ディナービュッフェ」を開催します。

株式会社ロイヤルホテル「ローストビーフ」イメージ「にぎり寿司」 イメージ

期間限定で登場する人気の“にぎり寿司”や目の前でカッティングする“ローストビーフ”をはじめ、縁日をイメージした“焼きとうもろこし”や“冷やし胡瓜”、“チョコバナナ”などの屋台グルメが並ぶディナービュッフェをご用意します。

世代を問わずお愉しみいただける、賑やかな夏のひとときをお過ごしください。

ダイニング フェリオ

◇メニュー名

「お盆ディナービュッフェ」

◇期間

2026年8月13日（木）～16日（日）

◇販売時間

17:00～21:00（L.O. 20:00) ≪120分制≫

◇価格

大人（中学生以上）8,000円

シニア （65歳以上）7,700円

小学生4,000円

幼児（4～6歳）2,000円

◇内容

＜ライブキッチン＞

・ローストビーフ

＜ビュッフェ料理＞

・にぎり寿司

・ガスパチョとトマトのジュレ

・マヒマヒとトマトのポキ

・シェフの気まぐれクロスティーニ

・蒸し鶏とオクラの胡麻和え

・彩り野菜のピクルス オレンジ風味

・明太ポテトの生春巻き

・豚肉の柔らか煮 カレー風味のクリーミーソース

・メカジキのフリット 香港ソース

・鶏もも肉のロースト レモンペッパー風味

・肉団子のとうもろこし餡かけ

★焼きとうもろこし

★焼きそば

★たこ焼き

★フライドポテト

★唐揚げ

★冷やし胡瓜

★チョコバナナ

・デザート各種

・ドリンクバー ほか

★＝縁日をイメージした屋台グルメ

※写真は全てイメージです。

※上記料金は消費税・サービス料を含みます。

※食材の入荷状況により、メニュー内容を変更する場合がございます。

※記載の期間・営業時間等は状況により変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

お客様からのお問い合わせ先

リーガロイヤルホテル東京「ダイニング フェリオ」 TEL.03-5285-1121（代表）