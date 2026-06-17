【リーガロイヤルホテル東京】４日間限定で特別ディナービュッフェを開催！「お盆ディナービュッフェ」
株式会社ロイヤルホテル
「ローストビーフ」イメージ
「にぎり寿司」 イメージ
リーガロイヤルホテル東京（東京都新宿区 総支配人 疂谷 恵介）は、2026年8月13日（木）～16日（日）の4日間、「ダイニング フェリオ」にて「お盆ディナービュッフェ」を開催します。
「ローストビーフ」イメージ
「にぎり寿司」 イメージ
期間限定で登場する人気の“にぎり寿司”や目の前でカッティングする“ローストビーフ”をはじめ、縁日をイメージした“焼きとうもろこし”や“冷やし胡瓜”、“チョコバナナ”などの屋台グルメが並ぶディナービュッフェをご用意します。
世代を問わずお愉しみいただける、賑やかな夏のひとときをお過ごしください。
ダイニング フェリオ
◇メニュー名
「お盆ディナービュッフェ」
◇期間
2026年8月13日（木）～16日（日）
◇販売時間
17:00～21:00（L.O. 20:00) ≪120分制≫
◇価格
大人（中学生以上）8,000円
シニア （65歳以上）7,700円
小学生4,000円
幼児（4～6歳）2,000円
◇内容
＜ライブキッチン＞
・ローストビーフ
＜ビュッフェ料理＞
・にぎり寿司
・ガスパチョとトマトのジュレ
・マヒマヒとトマトのポキ
・シェフの気まぐれクロスティーニ
・蒸し鶏とオクラの胡麻和え
・彩り野菜のピクルス オレンジ風味
・明太ポテトの生春巻き
・豚肉の柔らか煮 カレー風味のクリーミーソース
・メカジキのフリット 香港ソース
・鶏もも肉のロースト レモンペッパー風味
・肉団子のとうもろこし餡かけ
★焼きとうもろこし
★焼きそば
★たこ焼き
★フライドポテト
★唐揚げ
★冷やし胡瓜
★チョコバナナ
・デザート各種
・ドリンクバー ほか
★＝縁日をイメージした屋台グルメ
※写真は全てイメージです。
※上記料金は消費税・サービス料を含みます。
※食材の入荷状況により、メニュー内容を変更する場合がございます。
※記載の期間・営業時間等は状況により変更となる場合がございますので、予めご了承ください。
お客様からのお問い合わせ先
リーガロイヤルホテル東京「ダイニング フェリオ」 TEL.03-5285-1121（代表）