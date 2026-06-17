【リーガロイヤルホテル東京】４日間限定で特別ディナービュッフェを開催！「お盆ディナービュッフェ」

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株式会社ロイヤルホテル

　リーガロイヤルホテル東京（東京都新宿区　総支配人　疂谷 恵介）は、2026年8月13日（木）～16日（日）の4日間、「ダイニング フェリオ」にて「お盆ディナービュッフェ」を開催します。



「ローストビーフ」イメージ


「にぎり寿司」 イメージ

　期間限定で登場する人気の“にぎり寿司”や目の前でカッティングする“ローストビーフ”をはじめ、縁日をイメージした“焼きとうもろこし”や“冷やし胡瓜”、“チョコバナナ”などの屋台グルメが並ぶディナービュッフェをご用意します。


　


　世代を問わずお愉しみいただける、賑やかな夏のひとときをお過ごしください。


ダイニング フェリオ　



◇メニュー名


　「お盆ディナービュッフェ」




◇期間


　2026年8月13日（木）～16日（日）




◇販売時間


　17:00～21:00（L.O. 20:00) 　 ≪120分制≫




◇価格


　大人（中学生以上）8,000円


　シニア （65歳以上）7,700円


　小学生4,000円


　幼児（4～6歳）2,000円




◇内容


＜ライブキッチン＞


・ローストビーフ



＜ビュッフェ料理＞


・にぎり寿司


・ガスパチョとトマトのジュレ


・マヒマヒとトマトのポキ


・シェフの気まぐれクロスティーニ


・蒸し鶏とオクラの胡麻和え


・彩り野菜のピクルス オレンジ風味


・明太ポテトの生春巻き


・豚肉の柔らか煮 カレー風味のクリーミーソース


・メカジキのフリット 香港ソース


・鶏もも肉のロースト レモンペッパー風味


・肉団子のとうもろこし餡かけ


★焼きとうもろこし


★焼きそば


★たこ焼き


★フライドポテト


★唐揚げ


★冷やし胡瓜


★チョコバナナ


・デザート各種


・ドリンクバー　ほか



★＝縁日をイメージした屋台グルメ





※写真は全てイメージです。　


※上記料金は消費税・サービス料を含みます。　


※食材の入荷状況により、メニュー内容を変更する場合がございます。


※記載の期間・営業時間等は状況により変更となる場合がございますので、予めご了承ください。




お客様からのお問い合わせ先


リーガロイヤルホテル東京「ダイニング フェリオ」　TEL.03-5285-1121（代表）