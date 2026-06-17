人事担当者必見！ 「辞めない職場を実現する！ EAP（従業員支援プログラム）と人手不足解消策」無料Webセミナー開催

辻・本郷 税理士法人

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、辻・本郷 ビジネスコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金子寿一）と共催で、2026年6月25日（木）より「辞めない職場を実現する！ EAP（従業員支援プログラム）と人手不足解消策」セミナーを開催いたします。

離職を防ぎ、安定した組織運営を実現するには、従業員一人ひとりの心のサインに気づき適切に支援する仕組みが不可欠です。本セミナーでは、EAP（従業員支援プログラム）を活用した、心理的安全性の高い職場づくりの具体的な進め方を詳しくお伝えします。メンバーの離脱につながるリスクや人手不足の構造的課題を整理し、現場・人事が実践すべき支援体制の構築ポイント、早期発見・対応の勘所を実例とともに紹介。職場の定着率向上と採用コスト削減につながる現実的な戦略を習得できます。

セミナー概要

辞めない職場を実現する！ EAP（従業員支援プログラム）と人手不足解消策詳細を見る :https://form.k3r.jp/ht_tax/260625?k3ad=prt

■セミナータイトル：辞めない職場を実現する！ EAP（従業員支援プログラム）と人手不足解消策

■開催日（期間）：2026年6月25日（木）11時30分～2026年7月1日（水）17時00分

※講演時間約30分

■開催方法：Webセミナー

■費用：無料

■定員：なし

■講演トピック：

・離職の真実とコストの正体

・Z世代が求める心理的安全性と、リーダーシップ

・職場の定着率向上につながる「EAP」の活用

■備考：

1）事前に収録した動画をご視聴いただきます（講演時間は約30分となります）。

2）お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りします。

3）本セミナーは辻・本郷 税理士法人、辻・本郷 ビジネスコンサルティング株式会社の共同開催です。

つきましては今後のサービス提供のため、お申込フォームに入力いただいた情報は2社共同で利用させていただきます。

同意の上、お申し込みくださいますようお願いします。

■主催：辻・本郷 税理士法人、辻・本郷 ビジネスコンサルティング株式会社（共催）

講師情報

こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/260625?k3ad=prt申込期限：2026年6月24日（水）17時00分まで伊藤 和典（いとう かずのり）様伊藤 和典（いとう かずのり）様ピー・シー・エー株式会社 事業本部次長／株式会社ドリームホップ シニアエキスパート

長年、ヘルスケア業界のDX化と離職防止支援に従事。現在は「健康経営」や「ウェルビーイング」を包含した「辞めない職場環境づくり」の支援を全国で展開し、年30回以上の講演に登壇。ITとデータ活用を通じて組織の課題をわかりやすく可視化し、現場に寄り添った解決策を提案するスタイルで、多くの企業をサポートしている。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国各地に拠点を置き、従業員数2000人超、顧問先数20,000社以上の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心に、事業承継、医療・公益・社会福祉法人税務、国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

■セミナーに関するお問い合わせ

consuldiv@ht-tax.or.jp（辻・本郷セミナー）

■記事に関するお問い合わせ

https://www.ht-tax.or.jp/contact/