木造集合住宅は「選ばれる存在」へ　経験やノウハウがなくても無理なく始められる木造集合住宅事業「CLT36MS」を公開

銘建工業株式会社

銘建工業株式会社（本社：岡山県真庭市）は、木質建材CLTを活用した集合住宅事業を支援する「CLT36MS（CLT-3.6mモジュールシステム）」の特設ページを公開しました（2026年６月16日）。本サービスでは、規格化された建物モデルに加え、営業・設計・施工・収益シミュレーションを一体で提供することで、これまで木造や集合住宅の経験が少ない建設会社でも無理なく参入できる環境を整えます。地方の中小ゼネコンや工務店が抱える人手不足や価格競争といった課題に対し、「売りやすく、建てやすく、事業として成立する」木造集合住宅の新たな選択肢を提案し、持続可能な集合住宅の普及を目指します。

特設ページを見る :https://www.meikenkogyo.com/lp/CLT36MS/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=CLT36MS

木造集合住宅は「選ばれる存在」へ

建設業界では近年、人手不足や資材価格の変動などを背景に、事業環境の変化が続いています。差別化が難しい中で、価格競争が生じやすい構造も継続しており、付加価値の高い事業への展開が求められています。一方で、限られたリソースの中では既存業務への対応が優先されやすく、新たな分野への取り組みには慎重にならざるを得ない場面も少なくありません。

木造集合住宅は、施工性や環境性能、コストバランスといった観点において現代の建設ニーズに適合する特性を備えており、時代の要請に応え得る建築物といえます。中でもCLT（Cross Laminated Timber）は、大版パネルの木質建材で、軽量でありながら高い耐震性と断熱性能を有し、工場でのプレカットによって品質の安定化にも寄与します。また、乾式で施工できるため現場工程の簡素化や工期短縮が期待できます。こうした背景を踏まえ、木造集合住宅の可能性を実際の事業として活用できる形にしました。

CLT36MSの仕組みで品質・施工・事業性を最適化

CLTCLTを使った工事の様子

CLT36MSは、規格化された建物モデルを核に、設計・施工・営業・収益シミュレーションを一体で提供します。

設計・施工においては、モジュール化された計画と標準化された施工手順により、品質のばらつきを抑えながら効率的な建物づくりを実現します。また、シンプルな構成により現場での判断や負担を軽減し、安定した施工体制を構築することが可能です。さらに、収益シミュレーションや営業ツールをあらかじめ整備することで、事業としての採算性や成立性を事前に把握でき、新たな取り組みへの意思決定を後押しします。これにより、個社の経験や属人的なノウハウに依存せず、品質・施工性・事業性のバランスを備えた集合住宅事業を、無理なく展開できる環境を提供します。

モジュールを組み合わせて、複数の住戸パターンを構成住戸パターンを組み合わせた様子

特設ページを見る :https://www.meikenkogyo.com/lp/CLT36MS/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=CLT36MS

建築事例外観いの町集合住宅（X-ino）

規模：4階建て

建設地：高知県吾川郡いの町

延床面積：751.59m²

構造形式：木造（CLTパネル工法）

防耐火：1時間

耐火設計：(有)開建築設計事務所

施工：(株)響建設

構造躯体部分（CLT）内観

いの町集合住宅は林野庁補助事業によるCLT活用建築物等実証事業としても取り組まれています。実証事業の紹介映像も公開されていますので是非ご覧ください。

【公益財団法人日本住宅・木造技術センターWEBサイト】

CLTによる集合住宅標準化の試み ～X-ino いの町集合住宅新築工事の建築実証～

https://cltjisshou.org/cgi-bin/disp.cgi?no=404&mode=one&code=100000000632&subcode1=100000000622(https://cltjisshou.org/cgi-bin/disp.cgi?no=404&mode=one&code=100000000632&subcode1=100000000622)

CLTで建てる集合住宅が、森と暮らしの循環する未来をつくります。私たちは、建物としての性能や事業性があり、森林資源の循環と人々の暮らしの質の向上する新しい集合住宅のあり方に取り組んでいます。木材を活かした建築を広げることで、地域の資源が活用され、環境負荷の低減にもつながります。持続可能な社会の実現に向けて、建築を通じた価値提供に今後も挑戦を続けていきます。

※特設ページでは、建設会社向けにCLT36MSの考え方や規格モデル、実例をご紹介しています。提供体制や全国展開については、今後段階的に検討・整備を進めていきます。

※収益シミュレーションは、一定の条件下での試算であり、将来の運用成果や収益を保証するものではありません。

会社情報

本社事務所

会社名 ：銘建工業株式会社

本社 ：岡山県真庭市勝山1209

設立 ：1966年7月（1923年創業）

資本金 ：3,780万円

事業内容：

・構造用木質建材の製造（集成材・CLT）

・木質構造事業（木質構造の設計・施工）

・バイオマス事業（発電・木質ペレット）

関連サイト

銘建工業WEBサイト(https://www.meikenkogyo.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=company_profile)

銘建工業は、単なる建材メーカーではなく、

設計者・施工者と並走しながら「木造で実現させる」ためのコーディネート役としてプロジェクトに関わっています。

「木造建築に興味があるけど、どう進めていいかわからない」

「コストも含めて相談したい」「これって木造でできるの」

ぜひお問い合わせフォーム(https://www.meikenkogyo.com/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=company_profile_contact)よりご相談ください。

弊社が携わってきた実績紹介(https://www.meikenkogyo.com/works/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=company_works)も豊富にございます。

Instagram(https://www.instagram.com/meikenkogyo_official?igsh=MTdremV5c2YyMDJ5OQ%3D%3D&utm_source=qr)

2026年からInstagramを始めました。

会社にかかわるイベントや携わった建物紹介、新規プロジェクトなどの情報を配信していきます。

ぜひフォローをよろしくお願い致します。

お問い合わせ窓口

銘建工業株式会社 総務人事部

info@meikenkogyo.com