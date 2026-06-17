【&honeyクレンジング ディズニープリンセス限定デザイン第２弾！今年はクレンジングオイルから数量限定発売！】2026年6月17日（水）より選べる3種同時展開

株式会社ヴィークレア

株式会社ヴィークレア（本社:東京都港区、代表取締役社長:岸野洋之）は、 2026年6月17日（水）より「＆honey クレンジングオイル/ディズニープリンセス限定デザイン」を数量限定発売いたします。

ハチミツコスメ売上No.1を3年連続取得※1した&honeyから、ディズニー限定パッケージのクレンジングオイルを3種同時展開。キャラクターや仕上がり・香りからお好みのシリーズをお選びいただけます。

製品概要

商品名・内容量・価格 （写真左から）

・アンドハニー クレンジングオイル モイスト／ベル

・アンドハニー サボン クレンジングオイル ブルークレイ／アリエル

・アンドハニー クレンジングオイル ブラック／白雪姫

内容量 ：各180mL

価格 ：各1,400円(税抜)

各1,540円(税込)

「&honeyクレンジングオイル/ディズニープリンセス」シリーズごとの違い

選べる3つのクレンジングオイル

落として肌うるおう、ハチミツ＊4美容がコンセプトの&honeyクレンジングオイル。

合成着色料・パラベン・アルコール・動物実験※2フリーにこだわり、パッチテスト済※3の弱酸性ナチュラル処方を採用。

しっとり保湿ケアの『モイスト』、すっきり黒ずみ※4ケアの『サボン』、毛穴・角栓ケアの『ブラック』の3種類からお好みの使用感やお悩みに合わせて、自分に合ったクレンジングをお選びいただけます。

&honeyについて

＆honeyとは2018年にハチミツ＊4の持つ美容効果に着目して誕生し、

累計1億個※6売り上げを達成したハチミツ＊4美容ブランドです。

髪と肌の水分量にこだわり理想的なうるおいを追い求めました。

ヘアケアを中心に、スキンケア、ボディケアなどさまざまなアイテムを展開し、

毎日の生活の中にとろける可愛さ、

ハチミツ＊4の優しさでお肌も心も濃蜜な幸せで満たします。

株式会社ヴィークレア 会社概要

ヴィークレアは、自由な発想で美をクリエーションする化粧品メーカーです。

2016年に創業し、2018年に髪の水分量14％に着目したハチミツ＊4美容ヘアケアブランド

「＆honey（アンドハニー）」を発売、また2021年にはナイトケアブランドの

「THERATIS（セラティス）」を発売し、ベストコスメ等を多数受賞※6しております。

2025年3月には「タイパ美容」に着目した「&PAIR（アンドペア）」、2025年4月には

オールインワンクリームシャンプー「&Cream（アンドクリーム）」、

2025年8月には全天候型ウェザーケア美容コンセプトの

「SOLA WEATHER CARE（ソラ ウェザーケア）」を展開しております。

2026年4月にはケラチンを約2,000倍配合※7した高濃度※8PPT※9

処方ヘアケア「Re:KERATIN（リ ケラチン）」を展開しております。

※1 2024年「ハチミツコスメ（ブランド）」に関する市場調査 2025年10月6日～2025年10月15日

（調査実施期間）（株）未来トレンド研究機構調べ（2024年1月～12月における売上シェアに基づく（&honeyシリーズ））

※2 製品として

※3 全ての方に刺激が起きないというわけではありません

※4 汚れや古い角質による

※5 当社既存品比

※6 2025年12月末時点

※7 当社既存品比(ケラチン由来成分(ケラチン(羊毛)(補修)など)の配合率)(シャンプーのみ)

※8 当社既存品比

※9 ポリぺプチド(ココイル加水分解ケラチンK (羊毛)(洗浄)(シャンプーのみに配合)、加水分解ケラチン水(羊毛)(補修))

＊1 ダマスクバラ花エキス(香気・保湿)

＊2 クリスマムマリチマムエキス(香気・保湿)

＊3 リンゴ果実水(香気・保湿)

＊4 保湿

◯画像は全てイメージです。