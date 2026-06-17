【ホテルオークラ新潟】アップサイクルで生まれた『まるごと！くろさき茶豆パン』を7月1日に販売

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテルオークラ新潟（所在地：新潟県新潟市 総支配人：本多 正典）は、新潟市が推進する「おいしさDX」の取り組みに参画し、これまで十分に活かされてこなかった規格外の「くろさき茶豆」を使用したアップサイクル商品『まるごと！くろさき茶豆パン』を2026年7月1日（水）～9月30日（水）の期間に販売します。

なお、ホテル内での販売に先駆け、2026年6月27日（土）、28日（日）に新潟市中央区万代にて開催される「万代農市」にて先行販売します。

まるごと！くろさき茶豆パン

新潟市が誇るブランド枝豆として知られる「くろさき茶豆」。7月から8月にかけて最盛期を迎える一方、一房に一粒しか実らないものなどは規格外として流通しづらく、十分なおいしさを備えながら活用されないものもありました。新潟大学の研究では、規格外であっても味は正規品と変わらないことが示されており、当ホテルでは、新潟市が推進する「おいしさDX」の取り組みに参画し、変わらぬおいしさをより多くのお客様へ届ける方法を検討してきました。

このたび期間限定で販売する『まるごと！くろさき茶豆パン』は、株式会社 総合フードサービスが製造したくろさき茶豆ペーストを活用し、枝豆の形に焼き上げたユニークな一品です。生地には40％以上のくろさき茶豆ペーストを練り込み、鮮やかな緑色を表現しました。さらに、ホテルオリジナルの特製ずんだ餡にもくろさき茶豆ペーストを入れ、仕上げに新潟の名勝「笹川流れ」の海塩をトッピングしました。「くろさき茶豆」の甘みと香り、ずんだ餡のコク、海塩の旨みが調和した“新潟のごちそうパン”です。 なお、『まるごと！くろさき茶豆パン』は、2026年6月27日（土）、28日（日）に開催される「万代農市」に出店し、ホテルでの販売に先駆けて、先行販売を行います。

当ホテルでは、今後も新潟市の取り組みとともに、地域食材の新たな可能性を発信し、その魅力を未来へつなぐ一助となることを目指してまいります。

『まるごと！くろさき茶豆パン』概要

【提供期間】2026年7月1日（水）～9月30日（水）

【提供時間】11:00～15:00

【提供店舗】ホテルオーク新潟 ブッフェレストランつばき内テイクアウトコーナー（2階）

【価格】600円（消費税込） ※One Harmonyプレミアムセレクション会員特別価格 540円（消費税込）

【ご予約・お問い合わせ】ブッフェレストランつばき TEL：025-224-6167

※One Harmonyは、オークラ ホテルズ ＆ リゾーツ、ニッコー・ホテルズ・インターナショナル、ホテルJALシティでご利用いただける会員プログラムです。ホテルをご利用のたびにポイントがたまるほか、多彩な特典をご用意しております。

『まるごと！くろさき茶豆パン』先行販売概要

【販売日時】2026年6月27日（土）、28日（日）10:00～16:00

【販売会場】万代農市（新潟市中央区万代1-6-1 万代シテイ通り歩行者天国 おいしさDXブース内）

【販売価格】600円（消費税込）

【お問い合わせ】ホテルオークラ新潟 TEL. 025-224-6111（代表）

※万代農市では先行販売として1日100個限定で販売予定

■「おいしさDX」について

新潟市・新潟大学・株式会社メビウスの三者が連携する、地域の食に新たな価値を生み出す産学官共創プロジェクトです。味・香り・食感・感動…これまで“感覚”だったものを、食とテクノロジーの融合によって可視化し、食品開発や観光、地域ブランドづくりに活かしています。

公式サイト：https://oishisa-dx.jp/

【ホテルオークラ新潟】

1978年開業、総客室数265室。日本海に面した新潟市の中心地、信濃川に臨む国の重要文化財である萬代橋（ばんだいばし）の袂に位置し、JR新潟駅・官庁街・オフィス街・繁華街のいずれへも至便の距離にある。政令指定都市新潟市はもとより日本海側最大の規模とグレードの高さを誇り、皇室や各界VIPの接遇、国際会議や全国大会、各種学術会議の開催など、多数の実績を誇る。旧大倉財閥を一代で築き上げた偉人、大倉喜八郎氏（新発田出身）の出身県に建つホテルとして、The Okura Tokyoを中心に海外へも展開するオークラ ホテルズ & リゾーツの一翼を担う。



〒951-8053 新潟市中央区川端町6丁目53番地

TEL. 025-224-6111（代表）

アクセス：JR・新潟駅より徒歩20分、タクシー約5分。

公式サイト：https://www.okura-niigata.co.jp/