ホストクラブの空間で、飲んで、買う。歌舞伎町発の体験型スーベニアショップが6月19日始動

有限会社スクラムライス歌舞伎町のホストクラブが、カルチャー発信地に生まれ変わる。

新宿・歌舞伎町を拠点に20年以上にわたってホストクラブ・アートスペース・ 介護施設など多彩な事業を展開するSmappa!Group（会長：手塚マキ）は、ホストクラブ「BOND」をリノベーションし、お酒を楽しみながら歌舞伎町のカルチャーに触れられるスーベニアショップ 「BOND Souvenir Shop - Kabukicho Information Center （KIC）」を 2026年6月19日（金）にオープンする。

また、オープンに合わせ、TENGAと東京を代表する古着店「STEP AHEAD」がタッグを組む新レーベル「TENGA AHEAD（テンガアヘッド）」とのPOP UPを2026年6月19日（金）から7月19日（日）まで開催します。

■ なぜ今、歌舞伎町にショップを開くのか

コロナ禍以降、訪日観光客が急増するなかで「歌舞伎町という街を眺めるだけに留まり、文化や価値に触れる機会は決して多くない」という現状への問題意識がKIC誕生の背景にある。 Smappa!Groupは繁華街の運営だけでなく、ホストが短歌を詠む「ホスト歌会」や現代アートの展示プロジェクト『 ナラッキー』など、歌舞伎町を"観光地"から"文化の震源地"に変える試みを続けてきた。

KICは、「歌舞伎町を体験して、持ち帰ってほしい」という思想のもと街との新たな接点としてショップを展開する。

■ 「BOND Souvenir Shop - Kabukicho Information Center」とは

「KIC」は、新宿・歌舞伎町を拠点にオリジナルプロダクトを発信するプラットフォーム。日本の伝統文化や現代のサブカルチャーの要素を取り入れながら、歌舞伎町の魅力を新たな形で発信。欲望と日常が交錯する歌舞伎町ならではの空気感や雑然とした街の魅力を、遊び心あるグラフィックとして再構築したオリジナルプロダクトを展開。

【ショップの特徴】

― ホストクラブ「BOND」の内装・照明・空気感をそのまま保持した唯一無二の空間

― お酒を飲みながらグッズを購入できる

― 歌舞伎町の価値を表現したオリジナルアパレルラインを展開

― 江戸時代の春画を現代プロダクトに昇華した「新宿歌舞伎町春画展WA」公式グッズも販売

KICは、「歌舞伎町を体験してほしい」という考えから、ホストクラブBONDをスーベニアショップとして営業。店内には、ホストクラブ特有の内装、照明、空気感がそのまま残されている。訪れた人は、お酒を飲みながらグッズを購入し、歌舞伎町のカルチャーを空間ごと体験することができる。

・KIC HP：https://kic.tokyo/

・KIC Instagram：https://www.instagram.com/kic.tokyo/ (https://www.instagram.com/kic.tokyo/)

■ TENGA AHEAD（テンガアヘッド）POP UP 開催

東京を代表する古着店「STEP AHEAD」がTENGAとともにセレクトした古着を展開する新レーベル「TENGA AHEAD」のPOP UPを 2026年6月19日（金）から7月19日（日）まで開催します。本イベントでは、「露骨な表現」や「性的描写」とは異なる、「どこか惹かれてしまう色気や魅力＝エロ」という感覚に着目。古着にしかない"粋なエロさ"をまとった一点物に加え、TENGAのオリジナルグッズも店頭に並ぶ予定です。

※開催期間にかかわらず、在庫がなくなり次第終了となります

株式会社TENGA

TENGAグループは性生活を豊かにすることで人生がよりすばらしいものになり、世界中の人を幸せにできると考えています。

性を後ろめたいものではなく

みんなの「生きるよろこび」として誰もが楽しめるものにするために、心躍るようなものづくりと、心と体のウェルネスを支える新たな提案によって、多様な生き方を認めあう仕組みを生み出します。

・公式サイト：https://tenga-store.com/

・Instagram：https://www.instagram.com/tenga_land/

STEP AHEAD

アメリカより仕入れたビンテージアイテムを中心にセレクト。オーセンティックビンテージからレギュ ラーアイテム、ロックteeなど、ジャンルレスに展開。デイリーユースからコレクタブルな物まで多数ご用意しております。

・公式サイト：https://stepahead.jp/

・Instagram：https://www.instagram.com/stepahead__official/

■ KICの注目オリジナルプロダクト一覧

歌舞伎町という固有名詞を素材に、都市の多面性をグラフィックとして再構成したオリジナルラインが揃う。

街の名前である「歌舞伎町」を素材に、 歓楽・労働・観光・逸脱といった都市の多層的価値を文字として構成。蛍光インクでネオンと都市記憶の関係性を示し、 消費ではなく都市文化として歌舞伎町を提示します。

KABUKICHO S/SKABUKICHO CREW

歌舞伎町の公共空間に潜む課題を背景に、規制や警告ではなく、親しみやすいイラストでメッセージを提示し、都市での行動や意識を見直す「気づき」を促します。

TERMINATOR S/STERMINATOR CREWTERMINATOR HOODIE

日本語の漢字学習に着想し、歌舞伎町の歓楽と労働、秩序と混沌といった相反する要素を再解釈。 小学生向け漢字ドリルの形式を手がかりに、学びを言語習得から都市文化の理解へと拡張します。 「KABUKICHO FIRST GRADER」は、歌舞伎町を読み解き始める人のための入口を示しています。

バックには問題の解答付き。

KABUKICHO FIRST GRADER S/SKABUKICHO FIRST GRADER CREWKABUKICHO FIRST GRADER HOODIE■ 新宿歌舞伎町春画展WAの公式グッズを制作

Smappa!Groupは、新宿歌舞伎町能舞台とBONDにて、世界的な浮世絵コレクター浦上満氏の全面協力のもと「新宿歌舞伎町春画展WA」を開催。

KICは同展の公式グッズ制作を担当し、会期中に大人気を博したオリジナルプロダクトを店頭とオンラインショップにて展開する。

江戸時代に生まれ、当時の人々の価値観・ユーモア・性愛観を率直に映し出してきた春画を、「鑑賞するもの」から「手に取り、使い、語り継ぐもの」へ。作品が持つ線の強さや余白、時代性を損なうことなく、現代の暮らしに自然に溶け込むプロダクトを目指している。

詳細はKabukicho Information Center公式HP・SNSをご確認ください。

■ 店舗情報

BOND Souvenir Shop - Kabukicho Information Center

住所：東京都新宿区歌舞伎町1丁目2-5 ソシアルビル 9階

開業日： 2026年6月19日（金）

定休日：月・火

営業時間

■ スーベニアショップ

水・木・金 12:00～23:00

土・日 17:00～23:00

■ バー営業

水～日 17:00～23:00

※営業内容・営業時間は変更となる場合があります。詳細はInstagramにてご確認ください

Web：https://kic.tokyo

Instagram：https://www.instagram.com/kic.tokyo/ (https://www.instagram.com/kic.tokyo/)

■ Smappa!Groupについて



新宿・歌舞伎町を拠点に、ホストクラブ、バー、飲食店、ヘアサロン、通所型介護施設、アートスペースなど街やコミュニティにまつわる事業を20年以上展開。業種を問わず「プロフェッショナルサービス」を軸に、お客様ひとりひとりに向き合う接客を追求している。「ホスト歌会」（俵万智ほか選者、『ホスト万葉集』として書籍化）、ホストによる日本舞踊グループ「好色一代男」、「新宿歌舞伎町春画展WA」の主催、アートイベントの企画運営など、文化的な活動を事業の核に据え、繁華街にとどまらず、歌舞伎町のアートとカルチャーを生きたまま世界に届けるプラットフォームとして働きかけている。

■ 関連リンク

KIC HP：https://kic.tokyo/

KIC Instagram：https://www.instagram.com/kic.tokyo/ (https://www.instagram.com/kic.tokyo/)

新宿歌舞伎町春画展WA HP : https://www.smappa.net/shunga/

新宿歌舞伎町春画展WA Instagram : https://www.instagram.com/shunga_kabukicho(https://www.instagram.com/shunga_kabukicho)