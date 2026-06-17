国内初※となる機器構成で一次調整力市場への参入を実現

サステナブルホールディングス株式会社

サステナブルホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：茂木健太）は、三重県松阪市において開発・構築支援を行った系統用蓄電池事業について、需給調整市場「一次調整力」における運用を開始したことをお知らせいたします。

本案件では、蓄電池、PCS（パワーコンディショナ）、EMS（エネルギーマネジメントシステム）を組み合わせた独自のシステム構成を採用し、一次調整力市場への参入を実現しました。

当社調べ（2026年6月時点）では、本機器構成による一次調整力の商用運用開始は国内初の事例となります。

※当社が採用した蓄電池・PCS・EMSの機器構成による一次調整力商用運用として。当社調べ（2026年6月時点）。

今回、需給調整市場（一次調整力）への参入を実現した系統用蓄電池システム

■需給調整市場「一次調整力」への参入背景

一次調整力市場への参入を実現 再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、電力系統の安定化を担う調整力の重要性が高まっています。 一次調整力は、電力系統の周波数変動に対して瞬時に応動することが求められる市場であり、蓄電池システムには高度な制御性能と安定した運用体制が必要となります。

本案件では、設計・構築から各種試験、市場参入に必要な調整までを実施し、商用運用開始に至りました。

■当社の一貫した支援体制

当社は、系統用蓄電池の販売にとどまらず、 用地開発 系統連系対応 設計・施工管理 システム統合 アグリゲーター連携 市場参入支援 まで一貫して支援しています。

- 用地開発- 系統連系対応- 設計・施工管理- システム統合- アグリゲーター連携- 市場参入支援

系統用蓄電池事業では、設備導入そのものではなく、実際に市場へ参入し運用を開始できるかが重要となります。 当社は今後も、導入後の運用フェーズまで見据えた支援を通じて、蓄電池事業の普及と電力系統の安定化に貢献してまいります。

【企業情報】

会社名：サステナブルホールディングス株式会社

所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町3番2号 渋谷サクラステージ SAKURAタワー6階

代表者：代表取締役 茂木 健太

設立：2021年

URL：https://st-holdings.co.jp/

事業内容：ENERGY事業（太陽光発電所・蓄電池等の再生可能エネルギーインフラ構築）、AirElixir事業（空気製水機の提供）、glampark事業（グランピング施設運営）など多角的なサステナビリティ事業の展開

【本件に関するお問い合わせ先】

サステナブルホールディングス株式会社

エナジー事業部

URL：https://st-holdings.co.jp/contact-us/