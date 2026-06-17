水月雨（MOONDROP）、片側12基BAドライバー搭載カナル型イヤホン「Armature Art 12」を6月17日（水）より発売

MOONDROP株式会社

MOONDROP株式会社は、クロスオーバー技術シリーズ「XTMシリーズ」の全く新しいコンセプトライン「アーマチュアアート（動鉄芸術）」より、片側12基のバランスド・アーマチュア（BA）ドライバーを搭載したカナル型イヤホン「Armature Art 12（アパチュアアート12 / XTM-AA12）」を、6月17日（水）より販売開始いたします。

「Armature Art 12」は、複雑な音響構造と高度なクロスオーバー技術を惜しみなく投入しながら、極めて純粋で一貫性のある高品質なサウンドを実現する、水月雨のこだわりが凝縮されたフルBA（バランスド・アーマチュア）搭載モデルです。

■ 開発背景

近年、ハイブリッド型のイヤホンが市場の主流となる中、フルBA構成に特化した製品は減少傾向にありました。しかし、独自の「純粋さ」「優れた一貫性」、そして精緻なディテール再現力を持つフルBAならではのサウンドを求める声は今も根強く存在しています。

この声に応え、フルBAが持つポテンシャルを極限まで引き出すため、新たな設計思想と「純粋さ」へのこだわりを本製品に注ぎ込みました。

■「Armature Art 12」の特徴

4+4+4 バランスド3ウェイ構成

XTMシリーズは、単にドライバー数を誇示するための安易な多層クロスオーバーは行いません。

AA12では全帯域にわたるエネルギーの均一性とシームレスなつながりを最優先し、低域・中域・高域のそれぞれに4基ずつドライバーを配分する均等な「4+4+4」3-way構成を採用しました。

専用設計の4-in-1BAドライバーと、長期検証済みの高精度3Dプリント構造体を融合させ、コンパクトさと音質の再現性を両立。

各帯域に最適化されたBAモジュール

片側全12基のドライバーは、低・中・高それぞれの帯域のポテンシャルを100%引き出すため、贅沢な専用モジュールと新素材を導入しています。

・4-in-1大口径低域モジュール

リアチャンバーを開放したカスタムステンレス振動板BAドライバーを4基搭載。一体型封入ポートにより音圧特性をコントロールし、優れたトランジェント特性と、深みのある低域を両立。

・2-in-1複合中域BAドライバー

2グループの2-in-1複合カスタムBA（計4基）に、従来のアルミ製よりも軽量・高剛性なAl-Mg合金振動板を採用。Y字型音導管で美しくミキシングし、クリアで厚みと豊かさを兼ね備えた中音域をもたらします。

・4-in-1 高域モジュール

特製の4-in-1高域モジュールには、マイクロAl-Mg合金振動板を採用。BA封入工法により高域の一貫性を容易に制御でき、ざらつきのないシルキーで正確な高域のディテール表現を提供。

全帯域の位相接続と緻密なチューニング

水月雨の経験豊富な開発チームにより設計・調整され、厳密な客観測定を経て、全帯域で高い位相一致を実現。より正確な定位と自然な和音の再現を提供。

そして、長年にわたり培ってきたマルチドライバーイヤホン開発の豊富な経験と技術的蓄積は、フルBA構成の本製品においても、革新的な設計を通じてさまざまな課題の解決に活かされています。さらに、主観評価と客観測定を繰り返し照合する綿密なチューニングによって、より自然でリアリティあふれる音色表現を追求し続けています。

余剰位相特性グラフ（優れた全帯域位相一致性を示すデータ）周波数特性グラフ（B&K 5128測定データ）業界一流の3Dプリント業者「HeyGears」との提携による、複雑かつ精密な音響構造

XTMシリーズは、その音響構造の高い複雑性により、3Dプリント技術の加工精度と信頼性に対して非常に高い要求を課します。

水月雨は、業界一流の3Dプリント企業「HeyGears」と長期にわたる信頼関係を築き、戦略的パートナーシップを締結。高精度DLP-3Dプリント技術の緻密な調整を重ねることで、複雑かつ高精度な構造の量産化を実現しています。

0.78mm 2Pinリケーブル設計・高品質ミックスケーブルが標準付属

0.78mm 2Pinリケーブル設計を採用し、水月雨のBluetoothモジュール「EVO」や「FreeDSP Pro」等での拡張も可能。

標準付属のケーブルにはLitz構造の高純度銅を採用。プラグ部には高級感あふれるネジロック固定式の可換構造を導入し、3.5mmシングルエンドと4.4mmバランスプラグをシーンに合わせて簡単に付け替えてお使いいただけます。

ddHiFi製「ST35」医療グレードのシリコンイヤーピースを同梱

本機には、高品質オーディオアクセサリーブランドddHiFi製の「ST35」イヤーピースをS/M/Lの3サイズ標準同梱。

二色医療用シリコンを2回成型し、表面に肌に優しい極めて細やかなコーティングを施すことで、快適でストレスのない装着体験を実現。音質面も音の傾向を変えず、一つひとつの音の輪郭をクリアに浮き彫りにします。

■ 製品スペック詳細

■ 価格と販売場所

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170901/table/25_1_cce3a2c5a1e079f4793f7a3feca4ea2a.jpg?v=202606170152 ]

・販売開始日：2026年6月17日（水）

・一般販売価格：\98,100（税込）

・EC販売：

Amazonサイト：https://amzn.to/4xnnweb

楽天市場サイト：https://item.rakuten.co.jp/moondrop/aa12/

・店頭販売：e☆イヤホン / ビックカメラ / フジヤエービック / ヨドバシカメラ

■ 水月雨 / MOONDROPについて

水月雨（MOONDROP）は、2015年に設立された中国のHiFiブランドです。設立当初より自社で設計と研究開発を行い、現在は体系的なフルチェーンの独立開発能力を有し、トップクラスのハードウェア設備、アイディアが豊富なソフトウェア とハードウェアの研究開発チーム、ユニークな音響研究開発チームで構成されています。独自のイヤホン・ヘッドホン製造工場といくつかの支社研究開発ラボを有し、ユーザーの声を取り入れながら、市場にないワクワクするような商品を製作できるよう取り組んでいます。

MOONDROP公式サイト：https://moondrop.co.jp/

メディアお問合せ窓口：marketing@moondroplab.com