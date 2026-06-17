いなばペットフード　わんちゃんの地鶏だし缶詰新発売！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、地鶏だしを使用したわんちゃん向けの缶詰を新発売いたしました。

国産鶏肉をベースにしたなめらかなペーストに、わんちゃんが大好きな素材をトッピングした、安全・安心の国内製造品です。こだわりの地鶏だしで風味豊かに仕上げております。

チキン ささみ入り 阿波尾鶏だし仕立てチキン 野菜入り 比内地鶏だし仕立て高齢犬用 チキン 野菜入り 阿波尾鶏だし仕立て■商品特徴- 「チキン ささみ入り 阿波尾鶏だし仕立て」「チキン 野菜入り 比内地鶏だし仕立て」「高齢犬用 チキン 野菜入り 阿波尾鶏だし仕立て」の3種類をご用意。- 国産鶏肉のペーストに、わんちゃんが大好きな素材をトッピング。こだわりの地鶏だしで風味豊かに仕上げました。- わんちゃんに必要な栄養素をバランスよく配合した総合栄養食。- 高齢犬用はオリゴ糖を配合し、ビタミンEを強化。

「国産いなば」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/dog/search?keyword=%E5%9B%BD%E7%94%A3%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%B0)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)