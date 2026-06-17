夏の蒸れに終止符。MAXWINがハニカム構造ゲルクッション搭載の座面クールカーシート「K-SHE16」を新発売

昌騰有限会社

カー用品・バイク用品ブランドMAXWIN（運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市）は、座るだけで自動送風が起動するハニカム構造ゲルクッション搭載のクールカーシート「K-SHE16」の販売を開始しました。猛暑の車内での不快な蒸れや熱をファンの送風で解消し、快適なドライブをサポートします。USB電源対応で手軽に使えるため、カーシートはもちろん、オフィスチェアやアウトドアシーンにも幅広く対応します。

販売ショップ

Amazon：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H28ZP7XL

楽天市場：

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/k-she13/

Yahoo!ショッピング：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/k-she13.html

MAXWIN K-SHE16

K-SHE16は、ハニカム構造のゲルクッションに4つの強力ファンを内蔵した次世代のクールカーシートです。座席に着座すると自動でファンが起動し、エアコンの冷風をシート表面の吹き出し口に送風。蒸れや熱をしっかり解消します。USB電源対応で車内だけでなく、オフィスやアウトドアでも活躍。3段階の風量調節と自動/手動モード切替を搭載し、操作はボタン1つで完結。取付は滑り止め加工の固定面でどんなシートにも対応。この夏の暑さ対策に頼れる一台です。

製品特徴

自動送風モード搭載

座席に着座すると自動的に送風モードが起動し、席を離れると自動停止。クールクッションを使うたびにスイッチを操作する手間がなくなりました。コントローラーのスイッチで手動モードへの切替も可能なので、シーンや好みに合わせて使い分けができます。毎日の通勤・通学ドライブをよりスマートに、よりクールに変えてくれる待望の機能です。

強力ファン4つ内蔵

クッション内部に4つの強力ファンを内蔵。エアコンの冷風をクッション表面の吹き出し口へ効率よく送風することで、シートに座った瞬間から快適な涼しさを体感できます。ハニカム構造のゲルクッションと相乗効果で、夏場の長距離ドライブでも蒸れを感じさせません。

3段階の風量調節が可能

3段階の風量切替機能を搭載。すべての操作はボタン1つに集約されており、操作が苦手な方にもわかりやすい設計です。電源のON/OFFはもちろん、お好みの風量の強さへの調整、さらに送風モードの自動/手動切替もこのボタン1つで完結します。※風量「強」では動作音が大きくなる場合があります。

USB電源なので、使い方はアイデア次第！

電源はUSBから取得するため、車の運転中だけでなく、テレワークやアウトドアなど様々なシーンで活躍します。モバイルバッテリーなどのUSB電源があれば、猛暑の停電時や災害時にも頼れる暑さ対策グッズとして活用可能。この一台があれば、どこでも快適な涼しさを確保できます。

汎用設計

コンパクトカー・軽自動車などの12V車はもちろん、家庭用の椅子やオフィスチェアでも使用可能。幅広いシーンで活躍する汎用性の高さが魅力です。

取付簡単

固定面に滑り止め加工が施されているため、様々な形状のシートへ幅広く取り付けが可能です。電源はUSBから取得するため面倒な配線は一切不要。誰でも手軽にセットアップでき、すぐに使い始められます。

座席だけでなく、背もたれにも

座面はもちろん、背もたれにも取り付けが可能です。背面からもしっかり送風することで、全身をまんべんなくクールダウン。座面と背もたれの両方が広い場合は、2枚同時に取り付けることもできます。猛暑の夏を全方位でサポートする、頼もしい一台です。

製品仕様

動作電圧範囲：DC5V

最大消費電力：約6W

ケーブル長：約2m

本体サイズ：W430×D42×H480mm

本体重量：約0.9kg

材質：ゴム、PU、ポリエステル

《付属品》

本体×1、USB-A to USB-C変換ケーブル×1、取扱説明書×1