【ホテルニューオータニ博多】3日間限定の夏イベント「浴衣でMOET & CHANDON 2026 ～シャンパンナイト～」を開催

株式会社ニューオータニ九州

ホテルニューオータニ博多（福岡市中央区渡辺通1-1-2、総支配人 山崎 真幸）では、2026年7月23日（木）から25日（土）までの3日間限定で、「浴衣でMOET & CHANDON 2026 ～シャンパンナイト～」を開催いたします。

昨年好評を博した「MOET & CHANDON」とのコラボレーションイベントが今年も登場。ブランドを象徴する「モエ・エ・シャンドン ブリュット アンペリアル」と、氷を浮かべて完成するシャンパン「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル」を、シャンパンに合わせたお料理とともにお楽しみいただけます。

さらに今年は、カフェ＆レストラン「グリーンハウス」とバー「カステリアンルーム」の2店舗で同時開催。店舗ごとに異なるスタイルで、モエ・エ・シャンドンの魅力をご堪能いただけます。浴衣でご来館のお客さまには優待価格をご用意するほか、抽選で「モエ・エ・シャンドン」オリジナルノベルティグッズをプレゼント。シャンパンが彩る夏の夜に、特別なひとときをお届けいたします。

■モエ・エ・シャンドンで過ごす夏のシャンパンナイト

左：「モエ・エ・シャンドン ブリュット アンペリアル」 右：「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル」

本イベントでは、ブランドを象徴する「モエ・エ・シャンドン ブリュット アンペリアル」と、氷を浮かべて楽しむ「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル」をご用意いたします。

「ブリュット アンペリアル」は、1869年の誕生以来、世界中で愛され続けるモエ・エ・シャンドンのアイコンシャンパン。華やかな果実味と繊細な泡立ち、バランスの取れたエレガントな味わいが特長です。

一方、「アイス アンペリアル」は、“氷を浮かべて初めて完成するシャンパン”。マンゴーやグアバを思わせるトロピカルフルーツの香りに、ネクタリンやラズベリー、ほのかなショウガのニュアンスが重なり、濃厚な果実味と爽やかさが絶妙に調和します。

異なる魅力を持つモエ・エ・シャンドンとともに、夏ならではのひとときをお楽しみください。

■選べる2つのシャンパンナイトプラン

イベントは、カフェ＆レストラン「グリーンハウス」とバー「カステリアンルーム」の2店舗にて開催。それぞれ異なるスタイルで「モエ・エ・シャンドン」をお楽しみいただけます。

◆カフェ＆レストラン グリーンハウス（1F）※1日20食限定(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/greenhouse/moet-chandon-2026/)

時間：17:00～21:00

1名さま \5,000 ／ 浴衣限定特典 \4,800

・フード

・90分フリーフロー（モエ・エ・シャンドンは含みません）

・モエ・エ・シャンドン（ブリュット アンペリアルまたは、アイス アンペリアル1杯）

◆バー カステリアンルーム（B1）※1日10食限定(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/castillian-bar/moet-chandon-2026/)

時間：17:00～21:00

1名さま \9,500 ／ 浴衣限定特典 \9,000

・フード

・90分フリーフロー

・モエ・エ・シャンドン飲み放題（ブリュット アンペリアル／アイス アンペリアル）

■浴衣でご来館のお客さまへ特別プレゼント

浴衣でご来館いただいたお客さまの中から抽選で、各日10名さま（合計30名さま）へ「モエ・エ・シャンドン」オリジナルノベルティグッズをプレゼントいたします。

ぜひ浴衣をまとい、モエ・エ・シャンドンとともに過ごす夏のひとときをお楽しみください。

MOET & CHANDON モエ・エ・シャンドンについて

世界中で愛されるシャンパンメゾン、「モエ・エ・シャンドン」は1743年の創業以来、特別なセレブレーションや人生の大切な瞬間に寄り添ってきました。フランス王ルイ15世時代の宮廷御用達として知られ、ポンパドゥール夫人は「飲んだ後、女性をより美しくするのはシャンパンだけ」と称賛。ロシア皇帝アレキサンドル1世やフランス国王シャルル10世も愛し、ナポレオン1世とは深い友情を築きました。代表作「モエ アンペリアル」はナポレオンへの敬意から名付けられています。

シャンパーニュ地方最大のブドウ畑を持ち、長年の技術と最新設備を活かして、3世紀以上にわたり伝統の職人技を受け継いでいます。環境保護のためのサステナブルプログラム「ナチュラ・ノストラ」や慈善活動「Toast for a Cause」も積極的に行っています。

「モエ アンペリアル」をはじめ、希少な「グラン ヴィンテージ コレクション」、爽やかな「アイス アンペリアル」、優しい味わいの「ネクター アンペリアル」など、多彩なラインナップで世界中の人々を魅了し続けています。

■商品概要

ホテルニューオータニ博多

浴衣でMOET & CHANDON 2026 ～シャンパンナイト～

[期間]2026年7月23日（木）～25日（土）

[時間]17:00～21:00

◆カフェ＆レストラン グリーンハウス（1F）※1日20食限定

https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/greenhouse/moet-chandon-2026/(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/greenhouse/moet-chandon-2026/)

1名さま \5,000 ／ 浴衣限定特典 \4,800

・フード

・90分フリーフロー（モエ・エ・シャンドンは含みません）

・モエ・エ・シャンドン（ブリュット アンペリアルまたは、アイス アンペリアル1杯）

◆バー カステリアンルーム（B1）※1日10食限定

https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/castillian-bar/moet-chandon-2026/(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/castillian-bar/moet-chandon-2026/)

1名さま \9,500 ／ 浴衣限定特典 \9,000

・フード

・90分フリーフロー

・モエ・エ・シャンドン飲み放題（ブリュット アンペリアル／アイス アンペリアル）

※税・サービス料共

※各種優待割引対象外

【ご予約・お問合せ】

レストラン予約（10:00～17:00）

TEL：092-722-0111