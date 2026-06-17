【天下一品】鳥羽周作シェフ監修！夏季限定メニュー「すだち香る あっさり冷やし麺」を7月1日より全店舗で販売開始！
京都北白川発祥、鶏がらと野菜などをじっくり炊きだして作られたこってりスープが人気の
中華そば専門チェーン店「天下一品」(本社：滋賀県大津市、グループ累計196店舗を展開中
※2026年6月12日(金)時点での店舗数)は、2026年7月1日(水)より東京のレストラン「sio」のオーナーシェフ鳥羽周作氏監修のメニュー『すだち香る あっさり冷やし麺』を全国の天下一品にて期間限定で販売いたします。
「天下一品」×「sio」鳥羽周作シェフ コラボメニュー
■開発の背景：「これ、やばいっすね！」シェフも太鼓判を押す自信作
「すだち香る あっさり冷やし麺」は、天下一品の長年培ってきたこだわりと、鳥羽シェフの卓越した技術・アイデアが融合して誕生した、暑い夏にぴったりの特別な一杯です。 シェフ自らが試作を重ね、「これ、やばいっすね！」と思わず唸るほどの完成度を誇る、かつてないクオリティの冷やし麺が完成しました。
■「すだち香る あっさり冷やし麺」の３つのこだわり
01【旨み】濃厚魚介出汁
鰹の風味豊かな特製の和風出汁に、天下一品こだわりのスープを絶妙なバランスでブレンドしました。さっぱりとした口当たりの中に、深いコクと旨みが広がる奥深い味わいに仕上げています。
02【彩り】こだわり素材
スープによく絡む特製麺と、色鮮やかで涼しげな具材を厳選しました。麺、具材、そして器の調和にもこだわり、視覚からも夏の「涼」を感じていただける贅沢な盛り付けとなっています。
03【爽やか】国産すだち
風味豊かな国産すだちを贅沢に使用。すだち特有のフレッシュな香りと心地よい酸味が食欲をそそり、最後の一滴まで飽きることなく、さっぱりとお召し上がりいただけます。
【商品概要】
商品名 ： すだち香る あっさり冷やし麺
販売期間： 2026年7月1日 ～ 9月中旬まで販売予定
販売店舗： 全国の「天下一品」店舗
販売価格： 882円（税込970円）～ （※店舗によって価格が異なります。）
※販売状況によって、販売期間、終了時期が店舗ごとに異なる場合がございます。
※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合がございます。
※大盛りには対応しておりません。
※お持ち帰り対象外商品です。
【特設サイトURL】https://www.tenkaippin.co.jp/coldramen/(https://www.tenkaippin.co.jp/coldramen/)
■鳥羽周作シェフについて
鳥羽周作
sio株式会社 代表取締役
Jリーグの練習生、小学校の教員を経て、31 歳で料理の世界へ。
2018年「sio」をオープン。現在、「sio AOYAMA」「sio² 」「o/sio」「o/sio FUKUOKA」「喜つね」「食堂 松おか」「おいしいパスタ」「FAMiRES」と8店舗を展開。
書籍 / YouTube / SNSなどで公開するレシピや、フードプロデュースなど、レストランの枠を超えて様々な手段で「おいしい」を届けている。
モットーは『幸せの分母を増やす』。
■天下一品について
『感動の一杯を届けたい。』を「ブランドメッセージに掲げ、京都の屋台から生まれた唯一無二の味をお客様に提供しています。 1971年、創業者・木村勉が引きはじめた一台の屋台から「天下一品」の歴史は始まりました。私たちが提供するのは、他では決して味わうことのできない独自のスープです。創業者が試行錯誤の末に生み出したその深い味わいは、手間ひまを惜しまない「妥協を許さない味づくり」の精神とともに、半世紀以上が経った今も全国の店舗へ受け継がれています。 現在ではその唯一無二の一杯が熱狂的な支持を集め、国内に留まらず、日本のラーメン文化を発信する存在として多くのお客様に愛されています。
■株式会社天一食品商事について
「こってりで天下一品な幸せをつくる。」を企業理念に、唯一無二の「こってり」スープで人気のラーメンチェーン「天下一品」を全国展開・運営する企業です。
天下一品の歴史は、創業者である木村勉が1971年に京都で出したラーメンの屋台から始まりました。
京都市を発祥地とし、現在は滋賀県に本社を置き、直営及びフランチャイズ店舗を通じて、多くのお客様にこだわりの一杯を提供しています。
・天下一品公式HP： https://www.tenkaippin.co.jp
・天下一品公式X(旧twitter)：https://x.com/1971tenkaippin
・天下一品公式Instagram : https://www.instagram.com/tenkaippin_jp/
・天下一品公式YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCvt96NgRBB9MZhlj2c_94Jg
お得なクーポンも届く！『天下一品』公式アプリ
天下一品公式アプリ：https://www.tenkaippin.co.jp/news/1950/
■会社概要
商号 ： 株式会社天一食品商事
代表者 ： 代表取締役社長 木村 一仁
所在地 ： 〒520-2141 滋賀県大津市大江八丁目字池ノ内78-3
設立 ： 1981年11月16日
事業内容 ： 中華そば専門店「天下一品」フランチャイズ本部
資本金 ： 1,000万円