ケースではない、新しい選択肢。iPhoneを美しく整える。

アンドデザイン株式会社

アンドデザイン株式会社(所在地：東京都港区、代表取締役：宮沢 哲)は、2026年6月17日(水)に、iPhone Airに対応した「MYNUS iPhone Air BACK」を発売いたします。

極限までシンプルに美しく。

「MYNUS iPhone Air BACK」は徹底的に余計な要素を削ぎ落とす“引き算の美学”から生まれた、ミニマルデザインのMagSafe対応バックプレートです。

iPhone Airの驚異的な薄さや軽さ、チタニウムボディの質感を損なうことなく、リアカメラや背面ガラスを保護。さらに、カメラを下にして置いた際のガタつきを解消します。

このバックプレートを装着することで、iPhoneをより美しくミニマルなデザインへ整えることができます。

ラバーブラックサンドホワイト

MYNUS ウェブサイト

https://www.mynus.jp/

■製品特徴

●リアカメラまわりをすっきり整える

プラトーやリアカメラによる複雑な凹凸を背面プレートで覆い、視覚的ノイズを抑えたシンプルなデザインに整えることができます。

●ケースではない、新しい選択肢

堅牢なチタニウムボディをケースで隠さず、スリムなまま、チタンならではの質感とダイレクトなボタンの操作感を楽しめます。

●iPhone Airの薄さを活かしたデザイン

カメラ部分のみ必要な厚みを持たせ、それ以外はできる限り薄く仕上げました。

iPhone Air本来の薄さや握り心地を損なうことなく、カメラ部分から背面へ滑らかにつながる曲面により、一体感のあるシンプルなデザインを実現しています。

●背面ガラスとリアカメラをしっかり保護

割れると美観や機能を大きく損なってしまう背面ガラスやリアカメラを保護。傷や汚れを防ぎ、机に置いてもガタつきません。

●磁力と吸着シートでしっかり取り付け

MagSafeおよびワイヤレス充電に対応。

ネオジム磁石アレイと微細な吸盤構造を持つ吸着シートにより、簡単かつ確実に装着できます。

吸着シートは繰り返し使用可能です。

●質感で選べる2つのカラー

ラバーブラックはしっとりとした触感で滑りにくいラバー調仕上げ、サンドホワイトはさらさらとした砂岩調のコーティングを施しました。

■MYNUSとは

“極限までシンプルに美しく”

徹底的に余計な要素を削ぎ落とす「引き算の美学」から生まれる、機能的でミニマルなデザインを追求しています。プロダクトデザイナーの市村重徳が立ち上げたブランドで、スマートフォンアクセサリーや革小物などの企画製造販売を行っています。

URL： https://www.mynus.jp/

■製品概要

名称：MYNUS iPhone Air BACK

カラー：2色

・ラバーブラック（品番：MY-IPAR1B-RB／JAN：4573358590654）

・サンドホワイト（品番：MY-IPAR1B-SW／JAN：4573358590661）

販売価格：6,600円(税込)

対応機種：iPhone Air

生産国：日本

発売日：2026年6月17日(水)

■会社概要

ラバーブラックサンドホワイト

アンドデザイン株式会社

所在地：東京都港区芝浦1-13-10 第3東運ビル2F

代表：代表取締役 宮沢 哲

事業内容：プロダクトデザイン、商品企画、デザインコンサルティング、

自社製品製造販売

URL：https://www.anddesign.jp/

※画像は、3Dイメージが含まれており、実際と異なる場合があります。

※「iPhone」「MagSafe」はApple Inc.の商標です。