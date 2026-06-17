「オーロラAIコール」がSMS / Slack通知機能をリリース！シームレスな業務連携を実現

株式会社ファブリカホールディングス

株式会社ファブリカホールディングスの完全子会社、株式会社メディア4u（東京都港区、代表取締役社長：岩館 徹、以下「メディア4u」）が提供する音声AIエージェント「オーロラAIコール」において、通話内容をテキスト化し、担当者へ自動共有する「SMS通知機能」およびビジネスチャット「Slack通知機能」を新たに追加いたしました。

今回のアップデートにより、担当者はPCを開いて管理画面にログインする手間から解放されます。外出先や移動中でも、お手元のスマートフォン一つでお客様との通話内容を把握できるようになり、さらなる業務効率化と対応スピードの向上を実現します。

アップデートの背景：情報の埋もれを防ぎ、「対応遅れ」をゼロへ

これまで通話内容は、専用の管理画面にログインするか、メール通知で確認していただく必要がありました。しかし、日常的に大量のメールが行き交うビジネスの現場では、「重要な通知が他のメールに埋もれてしまう」「外出中でPCが開けず、お客様への対応が遅れてしまう」といった懸念の声が寄せられていました。

このような「確認のタイムラグ」による機会損失を防ぎ、お客様をお待たせしないスムーズな顧客対応を実現するため、日々の業務で最も目に触れやすく、即時性の高いツールである「SMS」および「Slack」とのシームレスな連携を行いました。

主なアップデート内容： さらなる「便利感」と「スピード」を提供

■ PC不要！担当者の手元へプッシュ通知

AIがお客様対応を終えた後、指定した担当者のスマートフォン（SMS）やSlackのチャンネルへ通知が届きます。従来のように、わざわざPCを立ち上げ、管理画面から該当のログを探し出すといった煩わしい作業は一切不要になります。

■「通話の要約」＋「録音データ」をセットで自動共有

通知メッセージには、AIによる高精度な「通話の要約」が含まれるため、用件を一目で把握できます。さらに「録音データ」も添付されるため、お客様の細かなニュアンスを確認したい場合もワンタップで再生可能。外出先や現場にいても、スピーディーかつ正確に状況を把握し、迅速なフォローアップ・アクションへ繋げることができます。

具体的な活用事例：このような現場で活躍します

通知メッセージ（イメージ）

今回の通知機能により、PCを開けない様々なビジネスシーンや、社内の連携体制において「オーロラAIコール」の真価を発揮します。

■事例1：接客や作業でPCから離れがちな外勤スタッフの場合

これまで： お客様対応中は電話に出られず、事務所に戻ってからPCで履歴を確認していたため、折り返しが遅れて他社に顧客が流れてしまう（機会損失）ことがあった。

導入後： 接客や作業の合間に、手元のスマホに届くSMSで「内見希望の物件」や「車検の見積もり依頼」といった要件のテキストを即座に確認。現場からすぐにお客様へアプローチできるようになり、取りこぼしを防ぎ、予約獲得率の向上に直結します。

■事例2：職種に合わせて通知先を柔軟に出し分ける（内勤・外勤）場合

これまで： 受電内容はすべて代表メールやビジネスチャット、管理画面に集約されていたため、バックオフィスの担当者（総務など）都度内容を確認し、外出中の営業担当者へ個別に連絡事項を転送する「事務的な手間」と「タイムラグ」が発生していた。

導入後： 「総務宛ての一般的な問い合わせは社内PCのメールやSlackへ」「担当顧客からの急ぎの連絡は、外出している営業担当者のスマホへ直接SMS通知」といったように、部署や職種の働き方ごとに最適な通知先を自動で振り分け可能。スタッフ間の連携・確認業務をゼロにし、組織全体の連携を圧倒的にスムーズにします。

今後の展望について

メディア4uでは、今後も単なる「効率化・自動化」のツール提供にとどまらず、お客様の現場にあるリアルな課題やニーズを起点に、本質的な課題解決に直結するプロダクトを追求してまいります。AI技術の積極的な活用を通じて、「業務効率化」と「顧客体験（CX）の向上」を高い次元で両立し、お客様のビジネスに実効性のある価値を提供し続けます。

また、今後のアップデートでは、AIエージェントを初めて導入する方でも直感的に操作ができる「AIによるプロンプト自動作成機能」や、「通話内容の抽出をカスタマイズできる機能」の追加を予定しております。個社ごとの業務フローにフィットするようカスタマイズ性が高まり、さらに実用的に進化していく「オーロラAIコール」にぜひご期待ください。

「オーロラAIコール」とは

「オーロラAIコール」は、AIエージェントが受電・架電・多言語対応などを自動化するクラウドサービスです。

24時間365日、決して疲れることなく働き続けるAIが、予約受付や問い合わせ対応（受電）から、見込み顧客への積極的なアプローチ（架電）までを代行。人手不足の解消はもちろん、休眠顧客の掘り起こしによる売上機会の創出にも直結します。「うちの電話業務も、AIに任せられるだろうか？」 少しでもそう思われた方は、ぜひ一度サービスサイトをご覧ください。

サービスURL：https://aurora-x.jp/aurora-aicall/

「オーロラSMS」とは

「オーロラSMS」は国内主要4キャリア直収による高い到達率と安定性を誇る、法人向けSMS配信サービスです。管理画面での一斉配信やAPI連携に対応し、本人認証から重要連絡まで幅広い用途で活用されています。

サービスURL：https://aurora-x.jp/aurora-sms/

会社概要

【株式会社ファブリカホールディングス】

代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人

本社所在地：東京都港区赤坂1－11-30 赤坂1丁目センタービル 9F

設立：1994年11月

株式：東証スタンダード市場（コード番号：4193）

コーポレートサイト：https://www.fabrica-hd.co.jp/

【株式会社メディア4u】

代表者：代表取締役社長 岩館徹

本社所在地：東京都港区赤坂1-11-30 赤坂1丁目センタービル 9F

設立：2005 年 11 月

出資比率：株式会社ファブリカホールディングス100％

事業内容：法人向けコミュニケーションサービス「オーロラX」の運営・販売

コーポレートサイト：https://www.media4u.co.jp/

＜お問い合わせ先＞

株式会社メディア４u ビジネス推進グループ

TEL： 03-5544-9963

E-Mail：businessstrategy@media4u.co.jp



