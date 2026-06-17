神棚がなくても、お札を美しく祀れる。新作お札たて「TORAI」「TORAI Ring」を6月17日より販売開始

株式会社KUHON

祈りのデザインブランド「KUHON（クホン）」は、神棚がない住空間でもお札を丁寧に、美しく祀ることができるお札たて「TORAI」および「TORAI Ring」を、2026年6月17日より販売開始いたします。

「TORAI」は、お札を壁に掛けて祀るための薄型お札たてです。真鍮フックがお札を静かに受け止め、壁面にすっと馴染む佇まいで、現代の住空間にも自然に調和します。

一方、「TORAI Ring」は、TORAIの機能に加え、下部に二つの真鍮リングを備えることで、破魔矢も一緒に祀ることができるモデルです。お札と破魔矢の置き場所をひとつに整えたいという声に応えるプロダクトです。

KUHONは、「静かに祀る、美しいかたち」をコンセプトに、日本の祈りの文化を現代の暮らしに調和させるプロダクトを提案しています。今回発売する2製品も、祈りを特別なものとして隔てるのではなく、日々の生活空間の中に静かに迎え入れるための道具として設計されました。

背景・課題

お札や破魔矢は、多くの方にとって大切に授かるものです。一方で、現代の住まいでは神棚を設けるスペースがない、賃貸住宅で大きな設置がしにくい、置き場所に迷う、インテリアとの調和が難しいといった悩みが少なくありません。

とくにお札は「丁寧に祀りたい」と思いながらも、棚の上に仮置きされたり、収納の一角に置かれたりすることもあります。また破魔矢についても、置き場所が定まらず毎年悩む方がいます。こうした背景からKUHONは、神棚がなくても、壁の一角に美しく祈りの居場所をつくれるお札たてとして「TORAI」「TORAI Ring」を開発しました。

製品の特徴

1.壁にすっと馴染む、薄型の掛け祀り設計

「TORAI」「TORAI Ring」はともに、壁面への収まりを意識した薄型設計を採用。壁からの突起が少なく、空間を圧迫しにくいため、和室・洋室を問わず、さまざまなインテリアに自然に溶け込みます。神棚を新たに設けなくても、日々の暮らしの中で祈りの場を整えることができます。

2.真鍮と木材による、静かな存在感

素材には、木材（木曽檜、オーク、ウォールナット）と真鍮を使用。木曽檜は素地仕上げ、オーク・ウォールナットはオイル仕上げで、それぞれの素材感を活かした仕上がりです。

3.安心の国内生産

国内生産・材料から吟味したこだわりの素材と丁寧な仕上げにより、祈りの道具としての上質さと、日常空間になじむ美しさを両立しています。

4.「まっすぐ祀る」を支える水平器内蔵

両製品には水平器を内蔵。設置時にまっすぐ取り付けやすく、祀る際の小さな不安を軽減します。細やかな機能によって、初めてお札たてを設置する方でも安心して使える設計です。

5.神棚がなくても、丁寧に祀れる

「TORAI」は、真鍮フックでお札を静かに保持するシンプルな構造。「TORAI Ring」は、これに加えて下部に二つの真鍮リングを設け、破魔矢を横向きに整然と収められるよう設計されています。これにより、TORAIはお札を美しく祀りたい方に、TORAI Ringはお札と破魔矢をひとつの場所にまとめて祀りたい方に適したモデルとなっています。

TORAIとTORAI Ringの違い

2製品の主な違いは、破魔矢ホルダーの有無です。

・TORAI：お札を祀るための薄型お札たて

・TORAI Ring：お札に加え、下部の真鍮リングによって破魔矢も一緒に祀れるモデル

破魔矢の置き場所まで含めて整えたい方にはTORAI Ring、まずはお札をシンプルに美しく祀りたい方にはTORAIがおすすめです。なお、TORAI Ringは直径10mmの破魔矢を想定した設計で、大きなサイズの破魔矢には対応していません。

製品概要

TORAI

製品名：TORAI

用途：お札用 壁掛け式お札たて

サイズ：W102 × D23 × H284mm

素材：木材（木曽檜、オーク、ウォールナット）、真鍮

仕上げ：木曽檜＝素地仕上、オーク・ウォールナット＝オイル仕上

付属品：取扱説明書、フック金具一式、両面テープ

対応するお札サイズ：幅66mm × 高さ245mm × 厚さ2.5mm想定（横幅最大70mm、厚さ5mm）

価格：11,888円（税込）

TORAI Ring

製品名：TORAI Ring

用途：お札・破魔矢用 壁掛け式お札たて

サイズ：W102 × D29 × H284mm

素材：木材（木曽檜、オーク、ウォールナット）、真鍮

仕上げ：木曽檜＝素地仕上、オーク・ウォールナット＝オイル仕上

付属品：取扱説明書、フック金具一式、両面テープ

対応するお札サイズ：幅66mm × 高さ245mm × 厚さ2.5mm想定（横幅最大70mm、厚さ5mm）

破魔矢対応サイズ：直径10mm想定

価格：12,888円（税込）

販売情報

発売日：2026年6月17日

販売場所：KUHON公式オンラインストア

TORAI 商品ページ：https://kuhon.jp/products/torai

TORAI Ring 商品ページ：https://kuhon.jp/products/torai-ring

KUHONについて

KUHONは、「静かに祀る、美しいかたち」をブランドコンセプトに、日本の美意識や祈りの精神を日常に取り入れるデザインを提案するブランドです。目には見えない祈りや精神性に寄り添うプロダクトづくりを行い、日本製・国産素材へのこだわりのもと、伝統と現代の美を調和させたものづくりを目指しています。

株式会社KUHON

神奈川県川崎市麻生区王禅寺東5－46－8

kuhon.jp



Instagram:@kuhon.jp