夏休みの自由研究に！「第2回スマホ分解教室 in 広島」開催決定～サステナビリティ・通信の仕組み・スマホの安全な使い方を学ぶ～

株式会社エネコム

株式会社エネコム（本社：広島県、取締役社長：岡部 恵二、以下「エネコム」）とKDDI株式会社（本社：東京都、代表取締役社長CEO：松田 浩路、以下「KDDI」）は、小学生（3～6年生）を対象に、「第2回 スマホ分解教室 in 広島」を協同開催します。

本取り組みは、昨年初めて開催し、参加したお子さまおよび保護者の皆さまから「楽しく学べた」「日頃経験できないことなので、継続してほしい」など大変ご好評をいただいたことから、第2回目の開催に至りました。今回は、昨年の内容をさらにアップデートし、「サステナビリティ」や「通信の仕組み」に加え、「スマホの安全な使い方」についても学ぶことができるプログラムとなっています。

近年、子どもたちがデジタル機器に触れる機会は増えているものの、その仕組みや背景にある環境問題等に触れる機会は限られています。そこで、地域の通信インフラを共に支えるエネコムとKDDIが協力し、次世代を担う子どもたちへ身近なスマホを題材にサステナビリティや通信の仕組みについて学ぶ機会を提供することで、持続可能な未来を共に考えるきっかけを創出します。また、お子さまがスマホを安全に利用するために、利用時に注意すべきポイントについても分かりやすくお伝えします。

夏休み期間の学びの機会として、ぜひ多くの皆さまのご参加をお待ちしています。

内容

本イベントでは、以下の3つのテーマについて学ぶことができます。

開催概要

- サステナビリティについて使用済みスマホの分解を通じて、マテリアルリサイクルの取り組みを学びながら、環境や人権問題、多様性の尊重などSDGsについて知ることができます。- 通信の仕組みについてスマホが「電波」や「光回線」を通じて、電話やインターネットに接続できる仕組みをわかりやすく解説し、ICT（情報通信技術）への理解を深めます。- スマホの安全な使い方についてスマホは便利な反面、使い方を誤るとトラブルにつながる可能性もあります。そのようなトラブルを防ぐため、使い方のポイントをお伝えします。

日 時：2026年8月1日（土）

第1部 10：00～11：45（受付開始 9：30）

第2部 13：30～15：15（受付開始 13：00）※第1部・第2部ともに同一内容です。

会 場：株式会社エネコム エキキタオフィス

（広島県広島市東区二葉の里三丁目5番7号 GRANODE広島10階）

※駐車場はありません。公共交通機関または近隣の有料駐車場をご利用ください。

対 象：小学3～6年生※保護者の同伴が必須です。

定 員：各回10 名（計20名） ※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。

参加費：無料 ※会場までの交通費は各自ご負担ください。

応 募：以下のURLよりご応募ください。※Google フォームへリンクします。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco6U9MNSQECJ4Gvc6rK2tMRQz1QOygegO3JJrdK8kcc-cmqA/viewform?usp=publish-editor

応募締切：2026年7月5日（日）

参考資料：「第2回スマホ分解教室 in 広島」募集案内