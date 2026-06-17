ゆるゆる4コマとしっかり解説で知識が身につく、新感覚図鑑シリーズ『ゆるゆる図鑑』が10月からテレビアニメ放送決定！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）から発売されている『ゆるゆる図鑑』シリーズ。累計発行部数124万部のこのシリーズを原作としたアニメ「ゆるゆる図鑑」が、2026年10月より放送開始することを、2026年6月17日に発表いたしました。

2017年6月のシリーズ開始から、「こわいものも、かわいいイラストと4コマまんがで気軽に楽しめる」をコンセプトにし、生き物の意外な一面やちょっとした豆知識を楽しめる新感覚の図鑑『ゆるゆる図鑑』シリーズ。ゆるいイラストと4コマまんがで、だれでも楽しく生き物の特徴や生態に触れられ、コラムページでは、生き物の生態だけにとどまらない、自然保護や人との関わりなどの情報もあります。また、危険生物や恐竜などの定番テーマから、サメ、アマゾン、はてはクラゲ・プランクトンなど、ほかの図鑑ではあまり見ることのないテーマまでカバーした本シリーズは、大人から子どもまで支持され、累計発行部数は124万部を超えています（2026年6月現在）。

そんな、かわいくも楽しい図鑑シリーズが、テレ東系列6局ネットの「アニもり！」内にて2026年10月より、毎週日曜日朝7時からテレビアニメとして放送されることになりました。

今回のアニメ化では原作の魅力をそのまま生かし、テンポよく気軽に楽しめるショートフォーマットで、個性豊かな生き物たちがいきいきと描かれます。テレビアニメならではの動きや演出によって、キャラクターたちの愛らしさやユーモアがさらに広がること間違いなしです。

アニメの詳細な情報は、今後順次発表予定ですので続報をお楽しみに。

■放送情報

放送時期：2026年10月より放送開始

放送局：テレ東系列6局ネット「アニもり！」内

放送時間：毎週日曜あさ7時～

※配信情報は未定です。続報をお待ちください。

■アニメ公式X（旧Twitter）

https://x.com/anime_yuruyuruzukan

(C)Gakken /ゆるゆる図鑑製作委員会

［商品概要］

■『ゆるゆる恐竜図鑑』

監修：加藤太一、漫画：かげ

定価：1,265円（税込）

発売日：2019年4月24日

判型：B6判／176ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-204922-4

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020492200(https://hon.gakken.jp/book/1020492200)

公式サイト：https://zukan.gakken.jp/lp/yuruyuru/(https://zukan.gakken.jp/lp/yuruyuru/)

【本書のご購入はこちら】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052049225(https://www.amazon.co.jp/dp/4052049225)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/15839159/(https://books.rakuten.co.jp/rb/15839159/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-204922-4(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-204922-4)

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B07SRFZT2X/(https://www.amazon.co.jp/dp/B07SRFZT2X/)

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/32a93d0cdbb2344fae435072b706c37a/(https://books.rakuten.co.jp/rk/32a93d0cdbb2344fae435072b706c37a/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開