タイBLドラマ『The Cursed Love／失われた都で見つけた愛』を6月18日よりU-NEXTで独占配信！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年6月18日（木）よりタイBLドラマ『The Cursed Love／失われた都で見つけた愛』を独占配信いたします。

『The Cursed Love／失われた都で見つけた愛』は、千年以上前に滅んだ古代王国の謎と、呪いに翻弄された青年が辿り着く運命的な愛を描いたファンタジーBLドラマです。

オンサ・ティータットが演じるのは、感情が高ぶると火を生み出してしまう"呪い"に苦しむ巨大企業の若き後継者・シワット。呪いの根源を求めて旅に出た彼が深い森で出会うのが、オー・キッティポン演じる、風を操る能力を持つ山岳救助隊員・クンカオです。対となるネックレスに引き寄せられた二人は、衝突しながらも失われた都タンブラリンガへの旅を共にすることになります。

呪いに縛られ、人との距離を恐れてきた青年と、森と秘密を守り続けてきた男--。

千年の時を隔てた古代の記憶が現代に目覚めるとき、二人の間に芽生える感情と大きな選択が見どころです。

U-NEXTでは本作を6月18日（木）12時より全話独占先行レンタルにてお楽しみいただけます。

『The Cursed Love／失われた都で見つけた愛』＜全8話＞

【配信開始日】2026年6月18日（木）12:00

【価格】各300円（税込）／視聴期間：3日間

【STORY】

巨大企業〈HMSグループ〉の若き後継者、シワットは誰にも言えない秘密を持っていたそれは、心臓の鼓動が高まると、火を生み出してしまう能力。力は制御できず、自らと大切な家族をも苦しめてしまうものだった。この呪いを解こうと、伝説の古代王国タンブラリンガを探す旅に出る。深い森の奥へと進む中で出会ったのは、風を操る能力を持つ山岳救助隊員・クンカオだった。彼らを結びつけたのは、お互いが持つシヴァ・リンガとヨーニの石のネックレス。その日の夜、二人は千年の昔の記憶の一部を夢に見るのだった。

(C)2025 Ayu Entertainment

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株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



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※GEM Partners調べ／2026年4月時点



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