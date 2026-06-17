【株式会社セキグチ】『モンチッチ』初となるブラインドボックス「Monchhichi Colorful Fantasy」を発売！
モンチッチブラインドボックス「Monchhichi Colorful Fantasy」
株式会社セキグチ（所在地：東京都/代表取締役社長吉野壽高）は、当社オリジナルキャラクター『モンチッチ』の初となるブラインドボックス商品「Monchhichi Colorful Fantasy（全６種類）」を2026年7月3日（金）より全国の小売店やECサイト・キャラクター専門店にて発売します。
「Monchhichi Colorful Fantasy」※写真はシークレットを除く5色
モンチッチブラインドボックス「Monchhichi Colorful Fantasy」は、ボアの色だけでなくボディの色もスペシャルカスタマイズした、カラフルでファンタジーなコレクションです。
ブラインド仕様の為、どの子に出会えるかは開けてからのお楽しみ。
モンチッチのかわいさに加え、開ける瞬間のワクワク・ドキドキも楽しめるアイテムです。
本体の仕様はキーチェーンサイズのモンチッチの男の子です。
こだわりのオリジナルカラーのボアに合わせ、ボディの色（ソフトビニール部分）もオリジナルカラーを特別に調合しています。さらにボアと肌の色に合うよう、目やそばかすなどの彩色も細かくカラーを選択し、ひとつひとつ個性あふれるデザインに仕上げました。
頭部分にはカラフルな平織のループに丸いカラビナ付きで、カバン等にも付けやすい仕様です。
「Monchhichi Colorful Fantasy」ラインナップ
カラーは全部で6色。うち、1色はシークレットとなります。
ブラインドボックス仕様のため、開けるまでどの種類が入っているかはわかりません。
箱を開けると、アルミ素材の袋の中にモンチッチが1体包装されています。
１個単位もしくは６個入りコンプリートBOXでの販売となり、６個入りコンプリートBOXにはシークレットを含む全６色が揃って入っています。
「Monchhichi Colorful Fantasy」RED
「Monchhichi Colorful Fantasy」ORANGE
「Monchhichi Colorful Fantasy」YELLOW
「Monchhichi Colorful Fantasy」GREEN
「Monchhichi Colorful Fantasy」BLUE
「Monchhichi Colorful Fantasy」RED
「Monchhichi Colorful Fantasy」YELLOW＆ORANGE
「Monchhichi Colorful Fantasy」BLUE
発売日
一般発売日:2026年7月3日(金)～順次
※予約販売実施の場合は2026年6月26日(金)より順次。
予約販売の実施や、販売方法については各店舗により異なります。
各店舗へ直接お問い合わせください。
販売店
全国のオフィシャルショップやEC・専門店
商品詳細
【商品名】モンチッチブラインドボックス「Monchhichi Colorful Fantasy」全６色
【価格】１個：2,750円（税込）、6個入りコンプリートBOX：16,500円（税込）
【サイズ】モンチッチ本体：H13.5×W8.5×D5.5cm、単品箱：H15×W10×D8cm、6個入りコンプリートBOX：H16×W31×D17cm
【版権表記】(C) Sekiguchi
【商品について】
カラーは全部で6色。うち1色はシークレットとなります。
ブラインドボックス仕様のため、開けるまでどの色が入っているかはわかりません。
箱を開けると、アルミ素材の袋の中にモンチッチが1体包装されています。
１個単位もしくは６個入りコンプリートBOXでの販売となり、６個入りコンプリートBOXにはシークレットを含む全６色入り。
※単体のみもしくはBOXのみでの販売となる店舗様もございます。
※販売方法や販売日時は各販売店舗によって異なる為、店舗様へ直接お問い合わせください。
モンチッチブラインドボックス「Monchhichi Colorful Fantasy」
カラーに合わせた特別彩色
カラーに合わせた特別彩色
モンチッチブラインドボックス「Monchhichi Colorful Fantasy」
【モンチッチについて】
「モンチッチ」は1974年にセキグチより発売されました。
おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみ発のキャラクターです。
体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビの人形で、当時は全く新しい人形と言われ、発売当初に爆発的ブームを起こしました。その翌年から輸出も行い世界中でモンチッチは人気者となり、その後もたくさんのファンに愛され続け2024年に誕生50周年を迎えました。
時代にあわせて変化をしながら、発売から現在までに30か国以上・累計１億体を販売しています。
＜関連リンク＞
▼モンチッチ公式
HP：https://www.monchhichi.co.jp/
X：https://x.com/monchhichi126
Instagram：https://www.instagram.com/monchhichi_official/
▼株式会社セキグチ公式
HP：https://www.sekiguchi.co.jp(https://www.sekiguchi.co.jp/news/7672/)
X：https://x.com/SEKIGUCHI_1918
Instagram：https://www.instagram.com/sekiguchi_1918/
【株式会社セキグチ】
「愛と夢で世界を結ぶ」 創業108年のぬいぐるみメーカー。
モンチッチをはじめとするセキグチオリジナルキャラクターや、その他ライセンス契約によるキャラクターのぬいぐるみ・雑貨・ドール・オルゴール等を、ひとつひとつの商品に愛情をこめて企画製造販売をしています。
株式会社セキグチ コーポレートサイト：https://www.sekiguchi.co.jp/