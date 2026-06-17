【株式会社セキグチ】『モンチッチ』初となるブラインドボックス「Monchhichi Colorful Fantasy」を発売！

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株式会社セキグチ

モンチッチブラインドボックス「Monchhichi Colorful Fantasy」

株式会社セキグチ（所在地：東京都/代表取締役社長吉野壽高）は、当社オリジナルキャラクター『モンチッチ』の初となるブラインドボックス商品「Monchhichi Colorful Fantasy（全６種類）」を2026年7月3日（金）より全国の小売店やECサイト・キャラクター専門店にて発売します。



「Monchhichi Colorful Fantasy」※写真はシークレットを除く5色

モンチッチブラインドボックス「Monchhichi Colorful Fantasy」は、ボアの色だけでなくボディの色もスペシャルカスタマイズした、カラフルでファンタジーなコレクションです。


ブラインド仕様の為、どの子に出会えるかは開けてからのお楽しみ。


モンチッチのかわいさに加え、開ける瞬間のワクワク・ドキドキも楽しめるアイテムです。



本体の仕様はキーチェーンサイズのモンチッチの男の子です。


こだわりのオリジナルカラーのボアに合わせ、ボディの色（ソフトビニール部分）もオリジナルカラーを特別に調合しています。さらにボアと肌の色に合うよう、目やそばかすなどの彩色も細かくカラーを選択し、ひとつひとつ個性あふれるデザインに仕上げました。


頭部分にはカラフルな平織のループに丸いカラビナ付きで、カバン等にも付けやすい仕様です。



「Monchhichi Colorful Fantasy」ラインナップ

カラーは全部で6色。うち、1色はシークレットとなります。


ブラインドボックス仕様のため、開けるまでどの種類が入っているかはわかりません。


箱を開けると、アルミ素材の袋の中にモンチッチが1体包装されています。



１個単位もしくは６個入りコンプリートBOXでの販売となり、６個入りコンプリートBOXにはシークレットを含む全６色が揃って入っています。



「Monchhichi Colorful Fantasy」RED


「Monchhichi Colorful Fantasy」ORANGE


「Monchhichi Colorful Fantasy」YELLOW


「Monchhichi Colorful Fantasy」GREEN


「Monchhichi Colorful Fantasy」BLUE


「Monchhichi Colorful Fantasy」RED

「Monchhichi Colorful Fantasy」YELLOW＆ORANGE

「Monchhichi Colorful Fantasy」BLUE


発売日


一般発売日:2026年7月3日(金)～順次


※予約販売実施の場合は2026年6月26日(金)より順次。


予約販売の実施や、販売方法については各店舗により異なります。


各店舗へ直接お問い合わせください。



販売店


全国のオフィシャルショップやEC・専門店



商品詳細


【商品名】モンチッチブラインドボックス「Monchhichi Colorful Fantasy」全６色


【価格】１個：2,750円（税込）、6個入りコンプリートBOX：16,500円（税込）


【サイズ】モンチッチ本体：H13.5×W8.5×D5.5cm、単品箱：H15×W10×D8cm、6個入りコンプリートBOX：H16×W31×D17cm


【版権表記】(C) Sekiguchi



【商品について】
カラーは全部で6色。うち1色はシークレットとなります。
ブラインドボックス仕様のため、開けるまでどの色が入っているかはわかりません。
箱を開けると、アルミ素材の袋の中にモンチッチが1体包装されています。
１個単位もしくは６個入りコンプリートBOXでの販売となり、６個入りコンプリートBOXにはシークレットを含む全６色入り。
※単体のみもしくはBOXのみでの販売となる店舗様もございます。
※販売方法や販売日時は各販売店舗によって異なる為、店舗様へ直接お問い合わせください。



モンチッチブラインドボックス「Monchhichi Colorful Fantasy」


カラーに合わせた特別彩色

カラーに合わせた特別彩色


モンチッチブラインドボックス「Monchhichi Colorful Fantasy」


【モンチッチについて】


「モンチッチ」は1974年にセキグチより発売されました。


おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみ発のキャラクターです。


体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビの人形で、当時は全く新しい人形と言われ、発売当初に爆発的ブームを起こしました。その翌年から輸出も行い世界中でモンチッチは人気者となり、その後もたくさんのファンに愛され続け2024年に誕生50周年を迎えました。


時代にあわせて変化をしながら、発売から現在までに30か国以上・累計１億体を販売しています。



＜関連リンク＞


▼モンチッチ公式


HP：https://www.monchhichi.co.jp/


X：https://x.com/monchhichi126


Instagram：https://www.instagram.com/monchhichi_official/



▼株式会社セキグチ公式


HP：https://www.sekiguchi.co.jp(https://www.sekiguchi.co.jp/news/7672/)


X：https://x.com/SEKIGUCHI_1918


Instagram：https://www.instagram.com/sekiguchi_1918/



【株式会社セキグチ】


「愛と夢で世界を結ぶ」　創業108年のぬいぐるみメーカー。


モンチッチをはじめとするセキグチオリジナルキャラクターや、その他ライセンス契約によるキャラクターのぬいぐるみ・雑貨・ドール・オルゴール等を、ひとつひとつの商品に愛情をこめて企画製造販売をしています。


株式会社セキグチ　コーポレートサイト：https://www.sekiguchi.co.jp/