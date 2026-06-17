【株式会社セキグチ】『モンチッチ』初となるブラインドボックス「Monchhichi Colorful Fantasy」を発売！

株式会社セキグチモンチッチブラインドボックス「Monchhichi Colorful Fantasy」

株式会社セキグチ（所在地：東京都/代表取締役社長吉野壽高）は、当社オリジナルキャラクター『モンチッチ』の初となるブラインドボックス商品「Monchhichi Colorful Fantasy（全６種類）」を2026年7月3日（金）より全国の小売店やECサイト・キャラクター専門店にて発売します。

「Monchhichi Colorful Fantasy」※写真はシークレットを除く5色

モンチッチブラインドボックス「Monchhichi Colorful Fantasy」は、ボアの色だけでなくボディの色もスペシャルカスタマイズした、カラフルでファンタジーなコレクションです。

ブラインド仕様の為、どの子に出会えるかは開けてからのお楽しみ。

モンチッチのかわいさに加え、開ける瞬間のワクワク・ドキドキも楽しめるアイテムです。

本体の仕様はキーチェーンサイズのモンチッチの男の子です。

こだわりのオリジナルカラーのボアに合わせ、ボディの色（ソフトビニール部分）もオリジナルカラーを特別に調合しています。さらにボアと肌の色に合うよう、目やそばかすなどの彩色も細かくカラーを選択し、ひとつひとつ個性あふれるデザインに仕上げました。

頭部分にはカラフルな平織のループに丸いカラビナ付きで、カバン等にも付けやすい仕様です。

「Monchhichi Colorful Fantasy」ラインナップ

カラーは全部で6色。うち、1色はシークレットとなります。

ブラインドボックス仕様のため、開けるまでどの種類が入っているかはわかりません。

箱を開けると、アルミ素材の袋の中にモンチッチが1体包装されています。



１個単位もしくは６個入りコンプリートBOXでの販売となり、６個入りコンプリートBOXにはシークレットを含む全６色が揃って入っています。

「Monchhichi Colorful Fantasy」RED「Monchhichi Colorful Fantasy」ORANGE「Monchhichi Colorful Fantasy」YELLOW「Monchhichi Colorful Fantasy」GREEN「Monchhichi Colorful Fantasy」BLUE「Monchhichi Colorful Fantasy」RED「Monchhichi Colorful Fantasy」YELLOW＆ORANGE「Monchhichi Colorful Fantasy」BLUE

発売日

一般発売日:2026年7月3日(金)～順次

※予約販売実施の場合は2026年6月26日(金)より順次。

予約販売の実施や、販売方法については各店舗により異なります。

各店舗へ直接お問い合わせください。

販売店

全国のオフィシャルショップやEC・専門店

商品詳細

【商品名】モンチッチブラインドボックス「Monchhichi Colorful Fantasy」全６色

【価格】１個：2,750円（税込）、6個入りコンプリートBOX：16,500円（税込）

【サイズ】モンチッチ本体：H13.5×W8.5×D5.5cm、単品箱：H15×W10×D8cm、6個入りコンプリートBOX：H16×W31×D17cm

【版権表記】(C) Sekiguchi

【商品について】

カラーは全部で6色。うち1色はシークレットとなります。

ブラインドボックス仕様のため、開けるまでどの色が入っているかはわかりません。

箱を開けると、アルミ素材の袋の中にモンチッチが1体包装されています。

１個単位もしくは６個入りコンプリートBOXでの販売となり、６個入りコンプリートBOXにはシークレットを含む全６色入り。

※単体のみもしくはBOXのみでの販売となる店舗様もございます。

※販売方法や販売日時は各販売店舗によって異なる為、店舗様へ直接お問い合わせください。

モンチッチブラインドボックス「Monchhichi Colorful Fantasy」カラーに合わせた特別彩色カラーに合わせた特別彩色モンチッチブラインドボックス「Monchhichi Colorful Fantasy」

【モンチッチについて】

「モンチッチ」は1974年にセキグチより発売されました。

おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみ発のキャラクターです。

体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビの人形で、当時は全く新しい人形と言われ、発売当初に爆発的ブームを起こしました。その翌年から輸出も行い世界中でモンチッチは人気者となり、その後もたくさんのファンに愛され続け2024年に誕生50周年を迎えました。

時代にあわせて変化をしながら、発売から現在までに30か国以上・累計１億体を販売しています。

＜関連リンク＞

▼モンチッチ公式

HP：https://www.monchhichi.co.jp/

X：https://x.com/monchhichi126

Instagram：https://www.instagram.com/monchhichi_official/

▼株式会社セキグチ公式

HP：https://www.sekiguchi.co.jp(https://www.sekiguchi.co.jp/news/7672/)

X：https://x.com/SEKIGUCHI_1918

Instagram：https://www.instagram.com/sekiguchi_1918/

【株式会社セキグチ】

「愛と夢で世界を結ぶ」 創業108年のぬいぐるみメーカー。

モンチッチをはじめとするセキグチオリジナルキャラクターや、その他ライセンス契約によるキャラクターのぬいぐるみ・雑貨・ドール・オルゴール等を、ひとつひとつの商品に愛情をこめて企画製造販売をしています。

株式会社セキグチ コーポレートサイト：https://www.sekiguchi.co.jp/