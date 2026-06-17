アスエネの「ASUENE」とSansan株式会社の「Bill One」が請求書データを起点にサービス連携しDXとGXを加速

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田浩平、以下「当社」）のCO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」は、Sansan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長／CEO／CPO：寺田 親弘）の経理AXサービス「Bill One」との連携を開始します。両社は、多くの企業への導入実績を持つサービス同士の連携を通じて、請求書データを活用したCO2排出量の算定管理や、SSBJ対応および第三者保証を見据えたサステナビリティ情報開示の高度化を推進します。

また、2026年7月23日に開催予定の「ASUENE SUSTAINABILITY SUMMIT 2026」では、Sansan株式会社による特別セッションを予定しています。セッションでは、両社が今後進めていく、SSBJ対応や第三者保証を見据えた実務課題を踏まえた両社の連携や取り組みを発信します。

連携の背景

企業のサステナビリティ情報開示を巡っては、サステナビリティ基準委員会（SSBJ）による基準整備が進んでいます。上場企業を中心に、CO2排出量を含む非財務情報について、信頼性の高いデータ管理や第三者保証への対応が求められています。

そのため算定根拠となる請求書や証憑データを適切に管理する体制づくりも課題となっています。

当社は、CO2見える化サービス累計導入社数No.1の「ASUENE」を通じて、企業の脱炭素経営を支援しています。Sansanは、請求書受領サービス市場で3年連続*マーケットシェアNo.1の「Bill One」を通じて、請求書業務のデジタル化およびAIトランスフォーメーションを推進しています。

両社は、多くの企業への導入実績を持つサービス同士の連携により、SSBJ対応を見据えたCO2排出量管理やサステナビリティ情報開示業務の高度化を進めます。

今回の取り組み内容

今回両社は、「ASUENE」と「Bill One」の連携を推進します。

「ASUENE」に「Bill One」に蓄積された請求書データを連携することで、企業は請求書情報を活用したCO2排出量算定を効率的に進めることが可能になります。これにより、手入力作業による入力ミスを削減し、証憑データに基づくCO2排出量算定の精度向上を支援します。

また、CO2排出量データと請求書データを紐付けて管理することで、算定根拠を一元管理し、SSBJ対応や第三者保証を見据えたデータ・証憑管理を支援します。

本サービス連携の具体的な取り組みについては、2026年7月23日に開催予定の「ASUENE SUSTAINABILITY SUMMIT 2026」内のセッションにて発信します。

以下特設サイトより、事前参加登録（無料）が可能です。

ASUENE SUSTAINABILITY SUMMIT 2026 ：https://asuene.com/asueneesgsummit/2026

Sansan株式会社について

会社名：Sansan株式会社

代表者：代表取締役社長／CEO／CPO 寺田 親弘

所在地：東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

WEBサイト：https://jp.corp-sansan.com/

ASUENEについて

「ASUENE」は、サステナビリティAIプラットフォームです。AI活用によるScope1-3の排出量の可視化や報告・情報開示に加え、CFP/LCA算定、CDP、SBTi、CSRD、TCFD、TNFD、SSBJなど、国内外の規制やイニシアチブに対応した高度なコンサルティングも提供しています。CO2見える化サービス、国内累計導入社数No.1を誇ります（東京商工リサーチ調べ/2025年7月調査時点）。

ASUENEサービスサイト：https://asuene.com

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・サステナビリティAIプラットフォーム「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントAIプラットフォーム「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・サステナビリティ採用AIプラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット統合AIプラットフォーム 「Carbon EX」

・第三者保証/検証・開示アドバイザー「ASUENE VERITAS」

・AIデータ連携プラットフォーム「Anyflow」

・AIエネルギー削減プラットフォーム「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア6階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/

＜注釈補足＞

*マーケットシェアNo.1：デロイト トーマツ ミック経済研究所「AI活用により新たな局面に突入するクラウド請求書受領サービス市場」（ミックITリポート2025年12月号）https://mic-r.co.jp/micit/2025/