「ブルーインパルス・小松島港まつり2026」にてアキッパの有料駐車場運営が決定

akippa株式会社

駐車場マーケットプレイス「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長 CEO：金谷元気）は、2026年7月19日(日)に徳島県小松島市で開催される「ブルーインパルス・小松島港まつり2026」にて、有料駐車場運営が決定しました。

アキッパによる事前予約制の導入により、イベント当日の交通混雑緩和に寄与できることはもちろん、イベント運営の負担軽減にも期待できます。

有料駐車場の予約受付は6月16日（火）10:00から開始しています。

「ブルーインパルス・小松島港まつり2026」 アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/event/komatsushima-minatomatsuri(https://www.akippa.com/event/komatsushima-minatomatsuri)

「小松島港まつり」は約2,500発の花火が最大の目玉となっているおまつりです。さらに本年は、小松島市制施行75周年を記念して航空自衛隊のアクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」の展示飛行が決定しており、例年以上に多くの方の来場が予想されます。

これまで、交通渋滞の緩和や利用者の利便性向上、花火大会の運営資金確保を目的に、イベント運営側が独自に一部事前予約制の駐車場運営をおこなっていました。本年からは、その取り組みをアキッパが引き継ぐことで、システムの提供から現地サポートまでを一貫しておこない、主催者の運営負担の軽減にも努めます。

なお、徳島県内では2024年より「阿波おどり」での公式駐車場運営の実績があります。（※）地域でのノウハウを活かし、本イベントでも駐車場やイベント運営の課題解決に取り組んでまいります。

■有料駐車場について

有料駐車場の予約や詳細については、以下のアキッパ特設サイトよりご確認ください。



「ブルーインパルス・小松島港まつり2026」 アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/event/komatsushima-minatomatsuri(https://www.akippa.com/event/komatsushima-minatomatsuri)

※駐車場はすべて先着順となります。

※ご予約には別途サービス料がかかります。

※駐車場はアキッパバリュープラスの対象外です。







■ご利用方法

1、アキッパへの会員登録（無料）

有料駐車場の予約・購入にはアキッパへの会員登録が必要です。既に会員登録が完了している方は、登録済みの内容でそのままご利用いただけます。

2、有料駐車場を予約

特設サイトよりご希望の有料駐車場を選択し、オンライン決済にて購入します。





3、当日利用する

駐車券やチケットの印刷、およびお車でお越しの際はダッシュボードへの掲示にご協力をお願いします。当日は指定されたルートや案内に従ってご来場ください。

■「ブルーインパルス展示飛行」概要

開催日：

2026年7月19日(日)

市内観覧エリア：

本港地区（小松島みなと交流センターkocolo周辺）

小松島競輪場

赤石東埠頭徳島県小松島市

主催：

小松島市制施行75周年記念ブルーインパルス展示飛行等実行委員会

HP：

https://www.city.komatsushima.lg.jp/docs/5790473.html

■「小松島港まつり2026」 開催概要

名称：

小松島港まつり2026

開催日：

2026年7月19日(日)

会場：

徳島県小松島市小松島 町字新港周辺

主催：

小松島港まつり運営委員会

HP：

https://komatsushima-minatomatsuri.com/





※ 昨年のプレスリリースはこちら▼

「阿波おどり2026」にてアキッパが公式駐車場を運営。本年より観光バスの事前予約にも初対応

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000589.000016205.html





■アキッパ（akippa）とは

https://www.akippa.com/

駐車場マーケットプレイス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万5000件以上（2025年12月 平均アクティブ掲載数）予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計540万人（2026年5月末時点、貸主は含まない）。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー14F

東京オフィス：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：駐車場マーケットプレイス「アキッパ」の運営

HP：https://akippa.co.jp

【本プレスリリースのお問い合わせはこちら】

akippa株式会社 広報（担当：森村）

東京オフィス:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

大阪オフィス:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー14F

Tel:03-6450-6090

Email: pr@akippa.co.jp

URL: https://akippa.co.jp