【コーポレイトディレクション 中国（CDI-China）】SPEEDA主催セミナー「アジアの変局を勝ち抜く ― 現地法人の企画力と、連携・協力の実践知 ―」に登壇

株式会社コーポレイトディレクション

株式会社コーポレイトディレクション（本社：東京都品川区、代表取締役：小川 達大、以下CDI）の中国現地法人、析道（上海）管理咨询有限公司（所在地：中国上海市、董事長総経理：是枝邦洋、以下CDI-China）は、2026年6月3日（水）にSPEEDA（Speeda China）が主催したオンラインセミナー「アジアの変局を勝ち抜く ― 現地法人の企画力と、連携・協力の実践知 ―」に登壇しました。

アジアに拠点を置く日系企業の経営幹部・現地法人責任者を中心に、約120名にご参加いただきました。

アメリカ中心の経済合理性が揺らぎ、中国・東南アジアを中心とする現地企業がアジア全域で急速に台頭しています。こうした構造転換の中で、日系現地法人は「全方位展開」から「厳選展開」へのモード転換を迫られています。一方で、多くの現地法人が権限・リソース・情報の三重の壁に阻まれ、戦略の必要性を認識しながら動き出せない状況に置かれています。

本セミナーは、「現法企画力」と「日中連携の実践知」をテーマに、現地で今すぐ動くための具体的な知見を届けることを目的に企画されました。CDIは、アジア事業展開支援で培ってきた知見をもとに、登壇の機会をいただきました。

CDIマネージングディレクター・是枝 邦洋は、現地法人が本社の注意と投資を引き出すための「大きな絵を描き、小さな実績を積み、本社の言語で語る」という3ステップアプローチを提示。

CDI上海オフィス副総経理・厳 偉は、日中食品業界での協業実践を題材に「協業は契約ではなくプロセスである」というフレームで日中連携のリアルを論じました。

現法企画力を鍛える：3ステップアプローチ「大きな絵を描き、小さな実績を積み、本社の言語で語る」

後半の公開対談では、日中投資促進機構 代表理事・岡 豊樹氏（みずほ銀行 理事）も加わり、「チャイナリスクに最も敏感なのは中国企業自身だ」「ブランド毀損を思考停止ワードにしてはならない」「中国の宿題をやり遂げなければその先でも繰り返す」といった議論が展開されました。



参加者からは、

「中国市場を回避して海外展開しても、その先で中国企業と競争しないといけない。この市場で中国企業との競争に向き合うことに多面的意義があるという点が印象に残った」

「チャイナリスクに最も敏感なのは中国企業、は大変印象に残りました」

「現地側が日本側に働きかけて大きな絵をかき、小さな実績を盾に、日本側を納得させながら推進する。現地からしか出ない、参考になる意見をいただきました」

といったコメントが寄せられました。



CDI-Chinaは今後も、アジア事業展開に高い問題意識を持つ企業・経営幹部の皆様との対話・知見共有の機会を積極的に設けて参ります。

上記の内容、取り組みにご興味のある方は、お気軽に担当までお問合せください。

＜登壇者＞

是枝 邦洋 コーポレイトディレクション マネージングディレクター・上海オフィス 董事長総経理

厳 偉 コーポレイトディレクション 上海オフィス 副総経理・日中食品経営研究会 発起人・主宰

岡 豊樹 一般社団法人日中投資促進機構 代表理事・事務局長、みずほ銀行 理事（ゲスト登壇）

内藤 靖統（モデレーター） 株式会社ユーザベース Speedaアジア・インド事業統括

【株式会社コーポレイトディレクション】

名称：株式会社コーポレイトディレクション（Corporate Directions, Inc.）

所在地：東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー23階

代表者：小川 達大

事業内容：大企業・中堅企業に対する全社改革、海外展開、M&A、新規事業開発、などに関する経営コンサルティング

設立：1986年1月

URL：https://www.cdi-japan.co.jp/

問い合せフォーム：https://cdi-jp.sakura.ne.jp/form/

担当者： 是枝 邦洋 （析道（上海）管理咨询有限公司 董事長総経理、Asia Business Unit Director）

【CDI-China】

名称：析道（上海）管理咨询有限公司

株式会社コーポレイトディレクション（Corporate Directions, Inc.）上海オフィス

所在地：中国上海市长宁区仙霞路319号 远东国际广场A座1607室

代表者：是枝邦洋

事業内容：中国における日系企業の全社改革、新規事業開発、現地化促進などに関する経営コンサルティング

設立：2008年

URL：https://cdi-c.com/

担当者：厳 偉

担当者連絡先：yan@cdi-china.com