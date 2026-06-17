お宮参りで最も重視されるのは「家族の思い出」36.1％｜ご祈祷・写真撮影を上回る結果に【保護者100人調査】

株式会社LIN

レンタル衣裳マイセレクト（運営：株式会社LIN／岐阜県可児市）は、お宮参りを経験した保護者100名を対象に「お宮参りで最も重視したこと」に関するアンケート調査を実施しました。

その結果、「家族の思い出づくり」が36.1％で最多となり、「ご祈祷」「写真撮影」を上回る結果となりました。

お宮参りは赤ちゃんの健やかな成長を願う日本の伝統行事ですが、近年では家族の時間や思い出を大切にする価値観が広がっていることがうかがえます。

■調査結果｜お宮参りで最も重視されるのは「家族の思い出」

お宮参りで最も重視したことを尋ねたところ、

・家族の思い出 36.1％

・ご祈祷 26.7％

・写真撮影 26.7％

という結果になりました。

最も多かったのは「家族の思い出」であり、ご祈祷や写真撮影を上回る結果となっています。

■お宮参りの価値観は変化している

かつてのお宮参りは、

神社でご祈祷を受けることが中心と考えられていました。

しかし近年では、

・家族写真を残す

・祖父母と過ごす

・赤ちゃんの成長を記録する

といった「家族の記念日」としての意味合いも強くなっています。

今回の調査結果からも、お宮参りが単なる儀式ではなく、家族の大切な思い出づくりの機会として認識されていることが分かります。

■専門店の視点｜写真だけでは残せない思い出がある

レンタル衣裳マイセレクトでは、

お宮参りをご利用いただいたお客様から

「家族全員が集まる良い機会になった」

「祖父母と一緒に過ごせたことが一番の思い出」

という声をいただくことがあります。

写真やご祈祷ももちろん大切ですが、

その日を家族で共有した時間そのものに価値を感じるご家庭が増えているのかもしれません。

今回の調査結果は、その変化を示す結果だと考えています。

■お宮参りは家族の節目を祝う行事

赤ちゃんの誕生後、家族がそろって迎える最初の大きな行事がお宮参りです。

形式や服装はご家庭によってさまざまですが、

大切なのは「どのような時間を過ごしたか」です。

お宮参りは、赤ちゃんの成長を願うだけでなく、家族の絆を感じる一日としての役割も担っています。

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調査概要

調査対象：お宮参りを経験した保護者

調査人数：100名

調査方法：インターネット調査（Freeasy）

調査期間：2026年6月

調査主体：株式会社LIN

◆株式会社 LIN

着物レンタルマイセレクト

HP：https://www.tomesode-myselect.com/

Instagram：https://www.instagram.com/kimono_rental_myselect/

所在地 ：岐阜県可児市塩914-3

代表取締役：林竜吾

事業内容 ：全国配送 着物レンタル

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定休日 ：水曜日