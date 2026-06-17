【日本開催第２回】世界最大級宝石鑑定機関『IGI』と『日本ラボラトリーグロウンダイヤモンド協会』共催 ″IGI Diamond Professional Training 2026″ 受講者募集開始

一般社団法人日本ラボラトリーグロウンダイヤモンド協会

一般社団法人日本ラボラトリーグロウンダイヤモンド協会（代表理事 伊藤拓也）は、世界最大級の宝石鑑定・教育機関である International Gemological Institute (IGI) と連携し、「IGI Diamond Professional Training 2026」を2026年8月6日・7日に東京都内で開催いたします。

本プログラムは、世界標準のダイヤモンド知識を体系的に学ぶことができる専門教育プログラムであり、昨年日本で初開催され好評を博したトレーニングの最新版となります。

■ ダイヤモンド業界はいま「教育」の時代へ

インターネットやSNSの普及により、消費者はかつてないほど多くの情報へアクセスできるようになりました。一方で、ダイヤモンドやジュエリーに関する情報は断片的なものも多く、正確な知識をもとに価値を伝えられる人材の重要性はますます高まっています。

近年では天然ダイヤモンド、ラボグロウンダイヤモンド、カラーストーン、ブランドジュエリーなど選択肢が多様化し、販売現場には従来以上の専門知識が求められています。

世界のラグジュアリー業界では、商品知識やストーリーテリング能力を高めるための教育投資が積極的に行われています。そのため世界的ラグジュアリー企業は継続的な教育によって販売員の専門性向上とブランド価値の向上を実現しています。

ジュエリー業界においても、知識は単なる販売スキルではなく、商品の価値を正しく伝えるための重要な経営資源となっています。

■ 世界最大級の宝石鑑定教育機関IGI

IGI（International Gemological Institute）は1975年に設立された世界最大級の宝石鑑定機関です。

現在では世界各国に研究所・教育拠点を展開し、ダイヤモンド、ラボグロウンダイヤモンド、カラーストーン、ジュエリー鑑定など幅広い分野で国際的な信頼を獲得しています。

またIGIは鑑定機関としてだけでなく、教育機関としても高い評価を受けており、世界中のジュエリー企業やラグジュアリーブランド向けの研修プログラムを提供しています。

今回のプログラムでは、世界各国で教育活動を行うIGIのトレーナーが来日し、日本国内ではなかなか学ぶことのできない世界基準の知識を直接指導します。

■ 協会とIGIが連携し、日本市場の人材育成を推進

2025年開催の様子 講師 Scott Tang氏

日本ラボラトリーグロウンダイヤモンド協会は、天然ダイヤモンド及びラボグロウンダイヤモンドに関する正しい知識の普及と業界の健全な発展を目的として活動しています。

同協会とIGIはこれまで継続的な協力関係を構築しており、本トレーニングもその取り組みの一環として実施されます。

両者は「正しい知識の普及こそが市場発展の基盤である」という共通認識のもと、日本国内における専門人材の育成を進めています。

■ 様々な立場の人々に教育を提供

ジュエリー販売員、バイヤー、メーカー、卸売業者はもちろん、ジュエリー業界への就職を目指す方、将来的にジュエリービジネスを始めたい方、ダイヤモンドや宝石について体系的に学びたい一般の方も受講可能です。

近年は副業や起業への関心の高まりとともに、ジュエリー業界への新規参入を検討する人も増えており、本プログラムはその第一歩となる内容を提供します。

■ 修了者にはIGI公式修了証を授与

プログラム修了者にはIGI公式の修了証が授与されます。

世界的な鑑定教育機関による修了証は、受講者が国際基準の知識を学んだ証明となり、今後のキャリア形成やビジネス活動に活用いただけます。

【開催概要】

名称：

IGI Diamond Professional Training 2026

(IGI ダイヤモンド・プロフェッショナルトレーニング 2026)

主催：

International Gemological Institute（IGI） / 一般社団法人 日本ラボラトリーグロウンダイヤモンド協会（JLGDA）

開催日：

2026年8月6日（木）・7日（金）

会場：

東京都内

受講料（税込）：

会員 88,000円

一般 110,000円

募集ページ：

https://www.jlgda.org/igitraining

問い合わせ：

info@jlgda.org