【東京農業大学】世田谷キャンパス新エリア「農と水の森」で田植えイベント、東京農業大学稲花小学校児童らと”生きた教育の場”をお披露目

東京農業大学は「農ある風景のキャンパスづくり」を推進していて、キャンパス内に食と農の風景を再現することで自然教育や食の循環を学ぶ教育の場として活用しつつ、学生・地域・大学での交流を生み出していくことを目指しています。 新エリア「農と水の森」の水田やビオトープでは今後、生物調査や観察会、収穫体験、マルシェの開催、米の加工や餅つき会、耕作イベント等を予定しています。























実りの杜



「農ある風景のキャンパスづくり」の一環として実りの杜は都市の中で農の営みを身近に感じられる学びの空間である。緩やかな高低差を生かして畑が階段状に配置され、季節ごとに作物が育つ風景がキャンパスに農の景観を生み出している。



周囲には園路や滞留空間が設けられ、学生や来訪者は畑の風景を眺めながら歩き、都市にいながら農と自然の関係を体感できる場となっている。また、実習や環境教育の場としても活用され、学びと日常が重なる農大らしい空間を形成している。















































世田谷キャンパスにおける「農ある風景のキャンパスづくり」国際センター前、南北のゾーン3つに正式な名称を決定。なぜ、いまこの場所に「水田なのか」https://digitalpr.jp/table_img/2209/137017/137017_web_2.pnghttps://digitalpr.jp/table_img/2209/137017/137017_web_3.png農ある風景のキャンパスづくりの目的定期草会世田谷キャンパス「実りの杜」にて植栽や景観の維持管理を目的に実施。2025 年度は、毎月隔週の木曜日にランドスケープデザイン・情報学研究室が主体となって定期草会を開催。加えて、植栽の補植や瓦を使用した芝生の根止め作成、土壌流出を防ぐためのしがら作成等の活動も実施した。栽培・収穫・調理2025年度の畑活動では春から晩夏にかけて、陸稲・アワ等のイネ科や落花生・トラマメ等のマメ科、トウガラシやシソといった植栽を栽培した。秋から冬にかけては、大根やカブ等の根菜系植物を中心とした植栽のほかに、白菜やニンニクについても栽培を行った。栽培後には収穫を行い、実りの杜における活動を行っている学生間で調理及び食事会を数回実施した。農と水の森馬事公苑、けやきひろば、上用賀公園などのみどりを繋ぐ拠点として、国際センター北側の実りの杜と一体感のある、農の風景デザインとしています。芝生広場国際センターの前庭として、日常的には食による学生や地域住民の集い・語らいの場となるような芝生空間。休日にはイベントや農大マルシェを開催し、地域住民との交流や農大を知ってもらえるきっかけを作ります。木漏れ日テラス・ビオトープお昼ご飯や授業の間の休憩に、木漏れ日を感じながらゆったり過ごすことができます。ビオトープでは生き物をみたり、環境学習に活用予定です。水田「農ある風景のキャンパスづくり」協議会が中心となり、水田の管理、教育・研究の場づくりを進めます。視点場世田谷通りから国際センター、農と水の森をはじめとした、世田谷キャンパスの風景の魅力と奥行きを一目で感じられる視点場です。東京農業大学は今後も農ある風景のキャンパスづくりを通じて、地域の皆さまと交流し、拓かれた教育の場を展開していきます。