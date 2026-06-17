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ニュースリリース内容の訂正とお詫び
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
2026年6月16日（火）に発表をいたしましたニュースリリースにつきまして、一部内容に誤りがございましたため下記の通り訂正させていただきます。ご関係者の皆様には深くお詫び申し上げます。
1. 対象のニュースリリース
2026年6月16日（火）11時に発表したニュースリリース
https://digitalpr.jp/table_img/631/137110/137110_web_1.png
2. 訂正内容
製品仕様、無線LAN標準規格を表記する部分において、「IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wave2)/ax/be」と記載しておりましたが、正しくは「IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax」となります。
【 誤 】
【製品仕様】出荷開始日：2026年6月17日（水）
https://digitalpr.jp/table_img/631/137110/137110_web_2.png
※本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
●AT-TQ6403 GEN2-R(TQR) の詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq6403-gen2r/
(※1) Passpoint R1 相当をサポートしています。
【製品仕様】出荷開始日：2026年6月17日（水）
https://digitalpr.jp/table_img/631/137110/137110_web_3.png
※本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
●AT-TQ6403 GEN2-R(TQR) の詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq6403-gen2r/
(※1) Passpoint R1 相当をサポートしています。
3. 訂正後のニュースリリース
訂正後のニュースリリースは、以下よりご確認をいただけます。
2026年6月17日10時30分 訂正
https://digitalpr.jp/table_img/631/137110/137110_web_4.png
https://www.allied-telesis.co.jp/news/nr260616/
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
---------------------------------------------------------------------
<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
---------------------------------------------------------------------
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
AT-TQ6403 GEN2-R(TQR) の詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq6403-gen2r/
ニュースリリースはこちら
https://www.allied-telesis.co.jp/news/nr260616/
2026年6月16日（火）に発表をいたしましたニュースリリースにつきまして、一部内容に誤りがございましたため下記の通り訂正させていただきます。ご関係者の皆様には深くお詫び申し上げます。
1. 対象のニュースリリース
2026年6月16日（火）11時に発表したニュースリリース
https://digitalpr.jp/table_img/631/137110/137110_web_1.png
2. 訂正内容
製品仕様、無線LAN標準規格を表記する部分において、「IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wave2)/ax/be」と記載しておりましたが、正しくは「IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax」となります。
【 誤 】
【製品仕様】出荷開始日：2026年6月17日（水）
https://digitalpr.jp/table_img/631/137110/137110_web_2.png
※本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
●AT-TQ6403 GEN2-R(TQR) の詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq6403-gen2r/
(※1) Passpoint R1 相当をサポートしています。
【 正 】
【製品仕様】出荷開始日：2026年6月17日（水）
https://digitalpr.jp/table_img/631/137110/137110_web_3.png
※本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
●AT-TQ6403 GEN2-R(TQR) の詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq6403-gen2r/
(※1) Passpoint R1 相当をサポートしています。
3. 訂正後のニュースリリース
訂正後のニュースリリースは、以下よりご確認をいただけます。
2026年6月17日10時30分 訂正
https://digitalpr.jp/table_img/631/137110/137110_web_4.png
https://www.allied-telesis.co.jp/news/nr260616/
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
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TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
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アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
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https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq6403-gen2r/
ニュースリリースはこちら
https://www.allied-telesis.co.jp/news/nr260616/