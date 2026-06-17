井上咲楽さんがShokzの新イヤーカフ型イヤホンを体験！「まるでミュージックビデオの中を歩いているみたい」

Shokz Japan株式会社

新しいオーディオ体験を提供するオープンイヤー型イヤホンメーカーShokz Japan株式会社（ショックスジャパン）は、新製品「OpenDots」シリーズの発売を記念した期間限定POPUPストア（会場：RAND青山）にて、2026年6月13日（土）にタレントの井上咲楽さんをゲストにお招きしたスペシャルトークショーを開催しました。

本イベントは「Wear the Sound（あなたのスタイルに、音を）」をテーマに開催。MCの土居明莉さんとともに、井上咲楽さんが実際に新製品を体験しながら、オープンイヤー型イヤホンの魅力や、ファッションアイテムとしての新しい価値について語りました。

トークショー レポート

■日常に音楽が自然に溶け込む「オープンイヤー」の魅力

トークセッションは「Why Open-Ear?（なぜオープンイヤーなのか）」というテーマからスタート。日常的に料理やマラソンをされるという井上さんは、耳を塞がないオープンイヤーの着用感について「スマホのスピーカーでラジオや音楽を聞きながらキッチンにいることが多いのですが、炒め物や揚げ物の音でかき消されてしまうことが多いのに対して、このイヤホンを着用していると料理の音の中でも、常に音がちゃんと聞こえているので本当に助かります」とコメント。また、「お店で店員さんとやり取りする時も、着けたままでイヤホンをいじらなくていいのがすごく便利です」と、音楽と日常の音をどちらも両立して聴くことができる感覚を語りました。

■長時間着けても痛くならない、アクセサリーのようなフィット感

続いて「Why Ear Curve?（耳の曲線に沿うデザイン）」の話題へ。イヤホンの着け心地について井上さんは「普段イヤリングをするのですが、イヤカフの部分がすごく柔らかいので長時間着けていても痛くならない。着けていることを忘れちゃうくらいです」と絶賛。さらに、「夏はサングラスや帽子で“耳が渋滞”するのですが、これなら干渉しないのでおすすめです。イヤホンとアクセサリーを合わせるのも品があって綺麗ですよね」と、高いファッション性にも太鼓判を押しました。

■塞いでいないのに重低音が響く。Shokzならではの圧倒的なサウンド

「Why Shokz?（なぜShokzなのか）」のパートでは、実際にステージ上で音楽を試聴。井上さんは「この辺からふわっと流れているような感じで、まるでミュージックビデオの中を歩いているみたいです」と感動した様子。「重低音がしっかり響いて、オープンイヤーかつ音質もとても良いので、音楽が好きで音にこだわりたい人にもいいですね」と語りました。また、片耳約6gという軽さや、激しいインターバルトレーニングでも落ちない安定感についても高く評価しました。

■その日のファッションや気分で選べる2つのモデル

最後に「OpenDots 2」と「OpenDots Air」の2モデルについて紹介。「静かに、上質」なOpenDots 2について井上さんは「外の音と合わさってもすごく滑らかに流れてくれる」と音質の良さを強調。一方、「軽やかで、今っぽい」OpenDots Airについては「上品で淡いパープルが素敵。今日は紫の衣装なのでファッション的にはAirですね」と自身のスタイルに合わせた選択を披露しました。その後の質疑応答では、ランニング時の汗のお手入れや音漏れへの懸念、オンライン会議での使い勝手など、来場者からのリアルな質問にも井上さんならではの目線で気さくに答え、会場は和やかな雰囲気に包まれました。

トークショーの最後には、井上咲楽さんと来場者全員での記念撮影を実施。その後、来場者はPOPUP会場内の「音と光のトンネル」や「セルフフォトブース」へ移動し、井上さんが体験した“Shokzルック”と没入感あふれるサウンドを実際に体感し、大盛況のうちにイベントは幕を閉じました。

登壇者プロフィール

■井上 咲楽（いのうえ さくら）

栃木県芳賀郡益子町出身。第40回ホリプロタレントスカウトキャラバンにて特別賞を受賞。ABC「新婚さんいらっしゃい!」NHKE「サイエンスZERO」に出演中。趣味はマラソン、発酵食品を使った料理など。フルマラソンの自己ベストタイムは3時間20分20秒(ネットタイム）。料理本「井上咲楽のおまもりごはん（主婦の友社）」「井上咲楽の発酵、 今日何作る？何食べる？」、エッセイ本「じんせい手帖（徳間書店）」を発売。

製品概要

■「OpenDots 2」音質を追求したフラッグシップモデル

圧倒的なサウンドとジュエリーのような洗練されたデザイン性を両立したハイエンドモデルです。片耳わずか6.4gの軽量設計でありながら、Dolby Audio対応と独自の「Shokz Bassphere(TM) 2.0」により、深みのある低音とクリアなボーカルを実現。柔軟なニッケルチタン製「JointArc(TM)」が耳に優しくフィットし、一日中快適な着け心地を提供します。

- 商品名： OpenDots 2- 価 格： 29,880円（税込）- カラー： パールホワイト・グレー・ブラックOpenDots 2について :https://jp.shokz.com/products/opendots-2?utm_source=jerry_prtimes&utm_medium=pr

■「OpenDots Air」初めてのイヤーカフ型イヤホンにもおすすめのエントリーモデル

デバイスというよりアクセサリー感覚で身につけられる、スタイリッシュで軽やかなモデルです。片耳6.3gの超軽量設計で長時間のリスニングでも疲れにくく、カスタム設計のデュアルドライバーがコンパクトな見た目からは想像できない豊かなサウンドを生み出します。毎日のファッションにシームレスに馴染むデザインと機能性を備えています。

実施概要

Shokz Japan株式会社について

- 商品名： OpenDots Air- 価 格： 19,880円（税込）- カラー： デイブレイクパープル・ブラックOpenDots Airについて :https://jp.shokz.com/products/opendots-air?utm_source=jerry_prtimes&utm_medium=pr- 【名 称】 「OpenDots」シリーズ新製品発売記念POPUP スペシャルトークショー- 【会 場】 RAND青山（東京都港区 北青山3-15-5 ポルトフィーノＡ12）- 【出演者】 井上咲楽さん／土居明莉（MC）

耳を塞ぐことのないオープンイヤー型イヤホンに革新をもたらすShokz。独自のオーディオ技術による高音質を実現し、手に取りやすい価格帯で展開。「ながら聴き」を高音質で楽しめるという、新しいオーディオ体験を提供し、耳を塞がない安全性と最高の音質を約束。イヤホン業界に革新を起こす商品開発を続けています。

■ 会社概要

会社名： Shokz Japan株式会社

本社 ： 東京都台東区上野三丁目14-2-301室

代表者： 陳 遷

公式サイト :https://jp.shokz.com/?utm_source=jerry_prtimes&utm_medium=pr