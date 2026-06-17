「脂漏性皮膚炎ナビ」にて、KADASON薬用シャンプーを用いた7日間の頭皮使用評価レポートを公開

ワイズ製薬株式会社

ワイズ製薬株式会社は、脂漏性皮膚炎に関する情報サイト「脂漏性皮膚炎ナビ」にて、KADASON薬用シャンプーを用いた7日間の頭皮使用評価レポートを公開したことをお知らせします。

本レポートでは、頭皮のフケ・かゆみ・赤み・ベタつきなどを自覚する被験者5名を対象に、KADASON薬用シャンプーを7日間使用した際の主観スコアの推移、医師による頭皮所見評価、安全性、本試験の限界について掲載しています。

また、研究責任医師であるLIGHT CLINIC GINZA 院長・井出弓子医師による頭皮所見評価および総合評価コメントも掲載しています。

本ページは、商品効果を断定するものではなく、脂漏性皮膚炎様の頭皮悩みに関する使用評価の内容を、情報提供・研究公開の一環として整理したものです。

公開の背景

頭皮のフケ、かゆみ、赤み、ベタつきなどの悩みは、日常生活の不快感につながることがあります。

一方で、頭皮の状態には個人差があり、自己判断による洗いすぎ、刺激の強いケア、洗浄・保湿バランスの乱れなどによって、悩みが長引くケースもあります。

「脂漏性皮膚炎ナビ」では、脂漏性皮膚炎に関する基礎知識、セルフケア、誤ケア、医師監修情報、薬剤師ブログなどを発信してきました。

今回、新たに「研究」カテゴリを設け、頭皮悩みに関する使用評価や調査データを整理して公開する取り組みを開始しました。

その第一弾として、KADASON薬用シャンプーを用いた7日間の頭皮使用評価レポートを公開します。

レポートの概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/179567/table/8_1_0ef16e8c0684cc75bd20bb7a495590e5.jpg?v=202606171052 ]

※出典：KADASON 脂漏性皮膚炎介入評価試験 臨床研究報告書（最終報告書 Ver.1.0、2026年3月25日作成）

※試験実施期間：2026年3月14日～2026年3月21日

※対象：脂漏性皮膚炎の症状を自覚する5名

※試験方法：単群パイロット試験・前後比較

※本結果は5名を対象とした短期間の使用評価であり、すべての方に同様の結果を保証するものではありません。

主観スコアの推移

7日間の使用評価において、6症状の合計スコアおよび平均スコアは低下傾向を示しました。

6症状合計スコアの全体平均は、1日目25.6点から7日目18.0点へ低下しました。

また、6症状平均スコアは、1日目4.3点から7日目3.0点へ低下しました。

出典：KADASON 脂漏性皮膚炎介入評価試験 臨床研究報告書（2026年3月25日作成）

対象：5名／期間：2026年3月14日～3月21日／単群パイロット試験・前後比較症状別では、フケ・赤み・かゆみのスコアに低下傾向

症状別では、特に「ふけ」「頭皮の赤み・炎症」「かゆみ」においてスコア低下が見られました。

出典：KADASON 脂漏性皮膚炎介入評価試験 臨床研究報告書（2026年3月25日作成）

対象：5名／期間：2026年3月14日～3月21日／単群パイロット試験・前後比較

研究責任医師による頭皮所見評価

本レポートでは、研究責任医師であるLIGHT CLINIC GINZA 院長・井出弓子医師による頭皮所見評価を掲載しています。

医師評価では、鱗屑、炎症、範囲、皮脂などの項目について、使用前後の変化を確認しました。

頭皮検査所見では、5名中4名において、4項目中3項目以上の変化が確認されました。特に、皮脂スコアおよび鱗屑スコアに変化が見られました。

出典：KADASON 脂漏性皮膚炎介入評価試験 臨床研究報告書（2026年3月25日作成）

対象：5名／期間：2026年3月14日～3月21日／単群パイロット試験・前後比較

研究責任医師による総合評価コメント

研究責任医師による総合評価では、KADASON薬用シャンプーの7日間使用による頭皮所見の変化について、5名の被験者を対象に、頭皮検査所見、被験者自覚症状、医師による全般改善度評価に基づき総合評価が行われました。

総合評価では、頭皮検査所見において、皮脂スコアおよび鱗屑スコアに変化が見られたことが記載されています。

また、全5名において重篤な有害事象は確認されず、7日間の使用において安全性上の大きな懸念は認められなかったとされています。

※本内容は、研究責任医師による頭皮所見評価および総合評価コメントを紹介するものであり、疾病の治療効果を示すものではありません。

安全性について

7日間の使用期間中、全5名・全35件の体調確認において「変わりない」と回答され、有害事象として記録すべき体調変化は認められませんでした。

一部、使用直後の一過性のかゆみが報告された被験者がいましたが、翌日には軽減しており、重篤な有害事象には該当しないと判断されています。

マラセチア真菌検査について

本使用評価では、副次評価項目として、頭皮におけるマラセチア属真菌の検出状況も確認しました。

Pre/Postのいずれにおいても、全5名・全3ポイントでマラセチア属真菌は検出されませんでした。

ただし、本試験はマラセチア陽性者を対象にした有効性試験ではありません。そのため、本製品がマラセチアを殺菌する、またはマラセチアを抑制することを示すものではありません。

本試験の限界

本試験は、5名を対象とした7日間の単群パイロット試験です。対照群を設けていないため、結果の解釈には注意が必要です。

また、試験期間が短く、被験者数も限られているため、本結果はすべての方に同様の変化を保証するものではありません。

今後は、より多人数・長期間での検証が必要です。

「脂漏性皮膚炎ナビ」研究カテゴリについて

「脂漏性皮膚炎ナビ」では、今回のレポート公開にあわせて、新たに「研究」カテゴリを設置しました。

今後、脂漏性皮膚炎様の頭皮悩みに関する使用評価、調査、監修情報などを整理し、頭皮ケアを考えるうえで参考となる情報を発信していきます。

脂漏性皮膚炎ナビ：https://www.shirosei.jp/

研究カテゴリ：https://www.shirosei.jp/research/

今回の使用評価レポート：https://www.shirosei.jp/research/kadason-7days-scalp-study/

KADASON薬用シャンプーについて

KADASON薬用シャンプーは、グリチルリチン酸ジカリウムとサリチル酸を有効成分として配合した医薬部外品の薬用シャンプーです。

本使用評価では、KADASON薬用シャンプーを7日間使用した際の頭皮状態の変化を確認しました。

製品情報：https://ysmd-online.jp/shop/product_categories/kadason

注意事項

本リリースで紹介する内容は、5名を対象とした短期間のパイロット使用評価の結果です。すべての方に同様の結果を保証するものではありません。

本製品は医薬部外品であり、疾病の診断・治療・予防を目的とするものではありません。

本使用評価は、脂漏性皮膚炎に対する治療効果を示すものではありません。頭皮の症状が強い場合や長引く場合は、医師または医療機関にご相談ください。

「医師による頭皮所見評価」「研究責任医師による総合評価コメント」は、本使用評価における観察・評価内容を示すものであり、製品の効果効能を保証または推奨するものではありません。

会社概要

会社名：ワイズ製薬株式会社

ショップ名：ワイズ製薬オンライン

所在地：〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町6-113 オーク桜木町ビル10階

電話番号：0120-922-353

営業時間：10:00～18:00

取扱商品：化粧品・健康食品

コーポレートサイト：https://ysmd.jp/

公式オンラインストア：https://ysmd-online.jp/

本件に関するお問い合わせ

ワイズ製薬株式会社

担当：高梨 啓介

メール：takanashi@ysmd.jp