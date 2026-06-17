連続する世界と、非連続な情報。その境界を探る重田佑介の個展『連続と非連続の汀で』が表参道・Otherwise Galleryで開催。

株式会社thePIXEL(C)️Yusuke Shigeta | 連続と非連続の汀で | 2026

ピクセルアートを駆使した新たなアートフォームの価値創出を目指す株式会社thePIXEL（代表：坂口元邦、本社：東京都渋谷区神宮前6-35-3、以下thePIXEL）は、立ち上げ当初から共に活動するメディアアーティスト・重田佑介の個展「連続と非連続の汀で」を、表参道・骨董通り沿いのアートギャラリー「Otherwise Gallery」にて開催することを、お知らせいたします。

■ 開催概要

タイトル：連続と非連続の汀で｜Continuous and Discontinuous of Migiwa

会期：2026年6月19日（金）～7月25日（土）

開場時間：12:00-19:00（※会期初日は17:00からの営業となります）

会場：Otherwise Gallery（〒107-0062 東京都港区南青山5丁目7－17 小原流会館 B1F）

休館日：日・月・火曜日

入場料：無料

問い合わせ先：03-3797-1507 | art@hpgrp.com

HP：https://otherwise-gallery.com/

■ オープニング・レセプション

6月19日（金）18:00-20:00 ※会期初日は17:00からの営業となります。

■ 開催にあたり

Otherwise Galleryは、重田佑介による個展「連続と非連続の汀で｜Continuous and Discontinuous of Migiwa」を開催いたします。

重田佑介は、映像やアニメーションの原理に着目しながら、デジタル技術と知覚の関係を探求してきたメディアアーティストです。デジタルの最小単位であるピクセルを仮想世界と実世界を結ぶ接点として捉え、映像を空間的・身体的に体験するインスタレーション作品を制作しています。

私たちが生きる世界は本来連続しています。しかし、その世界は情報として扱われる過程で分割され、記号化されます。重田は、そうした「連続する現実」と「非連続な情報」のあいだに生じる境界や揺らぎに目を向けています。

展覧会タイトルにある「汀（みぎわ）」とは、水と陸が出会う境界を意味します。それは固定された線ではなく、波によって絶えず姿を変え続ける場所でもあります。

映像メディアと知覚の関係を問い続けてきた重田は、近年、デジタル表現にいかにして「物質としての時間性」を与えられるかというテーマに取り組んでいます。本個展では、物質と情報、像と記号、時間と演算が交わる点を探求しています。

■ アーティストのステートメント

世界はどこまでも連続するものとして感じられる.

連続は果てしない中間を内包し、無限の豊かさを湛えている.

一方で情報は、非連続な断片として現れる.

断片は扱いやすく、さまざまな操作や交換が可能であり、

しばしば予期せぬ接続や偶発を呼び込む.

物質と情報、像と記号、時間と演算、痕跡と記録--

わたしの関心は連続と非連続が交差し、混じり合う地点にある.

連続の大地へ架ける、非連続という橋.

その往復運動として、わたしたちは存在している.

【汀/みぎわ】 波が打ち寄せ、引いていく場所. 水際/みきわ.

■ MIYASHITA PARKでも同時開催！ピクセル映像作品の展示は、6月17日からスタート！

地層のように重なるミヤシタパークの建築構造を舞台にした、サイト・スペシフィックなアニメーションの空間。58面のデジタルサイネージがからくり時計のように連動し、施設全体を一つの時間として包み込みます。

周期的に訪れる上映時間になると、夜の気配とともに現れるのは、ピクセルが刻まれた無数の石たち。石に眠るピクセルの鳥たちが動き出すと、その躍動がすべての階層へと伝播し、巨大な装置となって動きはじめる。

砂のようなピクセルが石を形成し、それが幾重の地層となって惑星を形作り、やがて宇宙が現れる。

それぞれの生活の中で偶然に流星群を目にするような、ばらばらな日常がひとつに溶け合う束の間の時間を演出します。

(C)️Yusuke Shigeta | 連続と非連続の汀で | 2026

■ 展開概要

会期：2026年6月17日（水）～7月17日（金）

放映時間：屋外8:00-24:00／ショップ11:00-20:00／レストラン11:00-23:00

※30秒間の映像が1時間あたり5回

会場：MIYASHITA PARK（〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10）

■ アーティスト・重田佑介について

メディアアーティスト。フェナキストスコープやゾートロープをはじめとする ”広義のアニメーション” への関心を起点に、メディアアート領域で活動。デジタルのピクセルを仮想世界と実世界を繋ぐ接合点として捉え、空間的に鑑賞・体験する大型インスタレーション映像を制作。近年はデジタル表現にいかにして ”物質としての時間性” を与えられるかに関心を寄せている。

主な展覧会に「オープンスペース2011」（ICC / 2011）、 「キラキラ、ざわざわ、ハラハラ展」（横須賀美術館 / 2014）、「“ちり” も積もれば世界をかえる」（日本科学未来館 / 2021）、個展「しかくいけしき」（春日井市民ギャラリー、ふなばしアンデルセン子ども美術館 / 2022）、「知覚する装置」（DDD ARTギャラリー / 2025）など。

文化庁メディア芸術祭 第25回エンターテイメント部門審査委員会推薦作品「関ヶ原山水図屏風」

文化庁メディア芸術祭 第16回アート部門審査委員会推薦作品「がそのもり」

文化庁メディア芸術祭 第12回アート部門審査委員会推薦作品「お話の力学」

https://x.com/y4geta

(C)️Yusuke Shigeta | 電気海岸の唄《星綴師の石板》 | 2025(C)️Yusuke Shigeta | 《始まりの画面》（仮）| 2026(C)️Yusuke Shigeta | 《Crookes Lantern》| 2022

■ 株式会社thePIXEL 代表・坂口元邦のコメント

「私たちは何を見ているのか」

重田佑介は、この根源的な問いに向き合い続けているメディアアーティストです。

映像と装置、身体と空間、現実と情報。そのあわいに身を置きながら、言葉ではすくいきれない世界の輪郭を見つめています。彼と長く活動していて感じるのは、その眼差しと向き合い方です。重田は決して決めつけません。むしろ、世界を、物事を理解しようとする過程そのものに強い関心を持っています。彼はよく、「世界には言葉が取りこぼしてしまうものがある」と語ります。膨大な情報が行き交う現代において、私たちは世界そのものよりも、情報を通して世界を見ているのかもしれません。重田の作品は、そんな当たり前になった見方を少しだけ立ち止まらせ、私たちが本当に見ているものは何なのか、またその世界との距離感を静かに問いかけます。