【6月25日（木）開催】現場で活躍できる機電エンジニアはどう育つのか？～実践的研修スキームと派遣活用～

株式会社ウィルグループ

ウィルグループの総合人材サービスを手掛ける株式会社ウィルオブ・ワーク（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：村上秀夫）は、無料オンラインセミナー「現場で活躍できる機電エンジニアはどう育つのか？～実践的研修スキームと派遣活用～」を、2026年６月25日（木）に開催します。

製造業を中心に機電エンジニア不足が深刻化する中、経験者採用だけでは人材確保が難しい状況が続いています。一方で、理系素養を持つ人材やモノづくりへの意欲が高い人材は存在するものの、現場のOJT負担が障壁となり、採用・育成・受入に踏み切れない企業も少なくありません。

本セミナーでは、現場の負担を抑えながらポテンシャル人材を戦力化する手法について解説します。あわせて、ウィルオブ・ワークが実践する独自の研修スキームをもとに、未経験人材を実務で活躍できる「派遣エンジニア」へ育成し、現場へ送り出す取り組みを紹介します。

社内OJTだけに依存しない人材育成の考え方や、開発・製造現場の生産性を維持しながらエンジニアリソースを確保するための新たな人材戦略もお伝えします。

＜本セミナーは、このような方々におすすめです＞

・機電エンジニアの経験者採用に行き詰まりを感じており、新たな人材確保の手段を探している人事・採用担当者

・現場のOJT負担を増やさずに、実務を任せられるエンジニアを確保したい設計・開発・製造部門の責任者

・セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34777/table/407_1_880fa80c07c8d33dd210683b5888268a.jpg?v=202606171052 ]

・登壇者

株式会社ウィルオブ・ワーク戦略推進部 マニファクチャリングエンジニアリンググループ リーダー安藤 縁

機電エンジニアの採用・育成および技術派遣事業の戦略推進を牽引。自社内の育成ノウハウやOJTリソース不足に悩む企業に対し、理系・文系問わず意欲あるポテンシャル人材を独自の研修スキームで育成し、開発現場へ送り出すことで多数の課題解決を支援している。

株式会社ウィルオブ・ワーク

ウィルオブ・ワークは、販売やコールセンター、介護をはじめ、業種に特化した 「人材派遣」「業務請負」「人材紹介・紹介予定派遣」サービスを提供しており、業種に特化した教育活動を通して、専門性の高い人材ビジネスを展開しています。当社が掲げる『Chance-Making Company』のビジョンのもと、すべての人の可能性を信じ、あらゆる人の働く機会、そして多様な働き方も増やしていきたいと考えています。

ウィルオブ総合求人情報サイト：https://willof.jp/



【会社概要】

社 号 ： 株式会社ウィルオブ・ワーク

本 社 ： 東京都新宿区新宿三丁目1番24号 京王新宿三丁目ビル3階

設 立 ： 1997年1月

代 表 ： 代表取締役社長 村上 秀夫

資 本 金 ： 9,900万円

従 業 員 数 ： 4,608名（2025年3月31日現在）

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://willof-work.co.jp/