外国人材向け求人サービス「Jobal（ジョバル）」提供開始｜人手不足の解消を支援する採用プラットフォーム

株式会社セイコーホールディングス

建設業界向けサービスを展開する株式会社セイコーホールディングス グループの株式会社ボノボ（本社：大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16F、代表取締役：杉本拓也）は、外国人材向け求人メディア「Jobal（ジョバル）」（https://job-al.com/）を正式リリースしたことをお知らせいたします。

〈サービスリリースの背景〉

現在、建設業界では人手不足の深刻化に伴い、施工費の高騰が国内産業全体へ大きな影響を及ぼし始めています。

実需層への住宅供給の停滞、国内工場への設備投資や再開発計画の見送り、さらには老朽化したインフラ維持の困難化など、その影響は広範囲に広がっています。

当社が実施した調査では、約4割強の建設事業者が人手不足を理由に受注を断っている実態*1が明らかとなりました。

また、建設業界では就業者の36.7％が55歳以上*2となっており、高齢化による担い手不足が深刻な課題となっています。

一方で、日本国内で働く外国人材は増加を続けているものの、多くが短期間で帰国しており、建設業界を支える長期的な担い手として十分に定着していない現状があります。

それらの業界課題の解消に貢献すべく、本サービスを開始することとなりました。

*1 当社調査「建設業の人手不足と施工費に関する実態調査」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000180562.html

*2 国土交通省「最近の建設産業行政について」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001566406.pdf

〈Jobal（ジョバル）について〉

Jobalは、国内在留の外国人材と企業をつなぐ、採用マッチングプラットフォームです。

すでに国内で活躍する外国人材と、人手不足に課題を持つ企業の最適なマッチングの場を提供することで、産業を支える中核人材の育成につなげます。

また、これまで建設技能者などの現場職種については、有料職業紹介の活用が難しいケースがありました。Jobalは求人掲載型のプラットフォームとして、制度に対応しながら企業と外国人材のマッチング機会を提供します。

本サービスは、設備工事、内装工事、防水工事、足場仮設工事などの求人を取り扱う建設関連企業20社以上がすでに参画しています。

〈Jobal（ジョバル）が提供する３つの価値〉

- 日本語能力の高い人材が採用できる海外から新規に呼び寄せるのではなく、日本国内で就労経験を持つ外国人材とのマッチングを行うことで、日本語能力が高く、現場理解のある人材の採用が可能になります。職長クラスなど、次世代の担い手候補の確保にもつながります。- 成果報酬型のプラン採用が成立した場合にのみ費用が発生する成果報酬型の料金体系を採用しており、中小規模の企業でも導入しやすい設計となっています。これにより、これまで一部の大手企業に集中していた優秀な外国人材の採用機会を、より幅広い企業へと広げます。- 複雑な手続きのサポート在留資格（VISA）手続きや就労後の定着支援までを一気通貫でサポートし、企業側の採用・受け入れに伴う負担を軽減します。これにより、初めて外国人材を採用する企業でもスムーズな受け入れが可能になります。〈事業責任者 石井智のコメント〉

人手不足によって仕事を受けられない企業が増える状況は、個社の問題ではなく、日本の産業基盤そのものに関わる課題だと考えています。また、外国人材の活用においては、単に人数を増やすのではなく、企業と人材双方にとってミスマッチの少ない採用と長期的な定着が重要です。

Jobalは、中小企業を含めた幅広い事業者の人材確保を支援し、業界全体の課題解決に挑戦してまいります。

〈今後の展望〉

Jobalは第一弾として建設業界に特化してサービスを開始しました。今後は建設業界における採用支援の実績を積み重ねながら、介護や製造業など人手不足が深刻な業界への展開を進めてまいります。

また、外国人材と企業双方にとってミスマッチの少ない採用環境の構築を通じて、長期的な定着と活躍を支援し、日本の産業を支える持続可能な人材循環の実現を目指します。

〈法人企業様からのお問い合わせ先〉

建設業をはじめ、外国人材の採用をご検討されている企業様向けに、求人掲載や採用支援に関するご相談を承っております。

サービス名：Jobal（ジョバル）

Mail：hello@job-al.com

HP：https://job-al.com/employer

株式会社ボノボ

BONOBO INC.（https://www.b-bonobo.co.jp/）

ボノボは、建設・物流・不動産など専門性の高い業界に特化し、採用・集客を支援するサービスを展開しています。超高齢化社会の進行により、労働力不足や顧客獲得の難易度はますます高まっています。当社は、データとテクノロジーを活用した最適なマッチングの創出と、生産性向上の支援を通じて、これらの社会課題の解決に取り組んでいます。

株式会社セイコーホールディングス

SEIKO HOLDINGS INC.（https://seikohd.com/）

本店所在地 ： 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-5 NLC新大阪スカイビル6F

代表取締役 ： 杉本拓也

資本金 ： 1,000万円

設立 ： 2023年11月

セイコーホールディングスは、「“Client-Driven” 顧客接点を基軸にイノベーションを創出する」をミッションに掲げ、建設・空調・不動産をはじめとするレガシー産業領域を中心に事業を展開する企業グループです。お客様の課題と時代の変化にあわせて、新たな価値を創造し続けます。