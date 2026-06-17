株式会社テレコメディアが「徳島県 鳴門BPO センター」の開所式セレモニーを開催

株式会社テレコメディア

コールセンター・BPO事業を展開する株式会社テレコメディア（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：橋本 力哉、以下：当社）は、このたび地域に根ざしたBPO業務の受託体制を強化するため、新たに「鳴門BPOセンター」を開設し、下記のとおり開所式セレモニーを開催いたします。

同センターは、行政・民間のBPO業務、事務処理業務、各種案内業務等を担う拠点として開設するものです。徳島県内の既存拠点とも連携し、地域雇用の創出、人材育成、多様な働き方の場づくりにつなげてまいります。

昨年10月に締結した、鳴門市との企業立地及び連携に関する協定に基づく事業推進の一環での取り組みでもあります。

※BPOとは、Business Process Outsourcingの略で、行政や企業の業務の一部を外部の専門事業者が担う仕組み。

開所式の概要

（1）日時 令和8年 6月18日（木）13時30分～ ※受付13時より

（2）場所 テレコメディア 鳴門BPO センター

（徳島県鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜8-2）

（3）次第

１. 開式

２. 主催者挨拶

株式会社テレコメディア 代表取締役社長 橋本 力哉

３. 来賓祝辞

徳島県知事（代理）

鳴門市長

４. 施設概要説明

５. テープカット ＆ 記念撮影

６. 施設内覧

７. 閉式

徳島県内の既存拠点と連携し、行政・民間のBPO 業務、事務処理業務、各種案内業務等を担う新たな拠点として開設します。

【会社概要】

商号 株式会社テレコメディア

本社 東京都豊島区高田3-37-10

代表 代表取締役社長 橋本 力哉

設立 1981年5月

TEL 03-5952-2000

URL telecomedia.co.jp

1981年の創業以来、応対品質重視のコンタクトセンターとして、日本を代表する幅広い業態のお客様と関係を築いています。

徳島センターは2004年に開設、徳島県内最大のコールセンターとして成長を続けています。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社テレコメディア徳島センター（担当：大村／林）

お問合せフォーム https://telecomedia.co.jp/form

TEL 088-657-2000