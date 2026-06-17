【目標達成！】クラーク記念国際高等学校登山隊による「世界の頂へ。高校生が挑むキリマンジャロ登頂プロジェクト」＃自分で人生を登る力

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、クラーク記念国際高等学校有志で組成された「CLARK登山隊キリマンジャロ登頂プロジェクトチーム」にて実施したクラウドファンディングプロジェクトにおいて、最終的に支援金額が2,309,500円（目標達成率100%）で終了したことをお知らせいたします。今回得た支援金は、2026年9月のキリマンジャロ登山の遠征費および関連費用に活用されます。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/hyogo/team/1159/invest/786/detail

1. 目標達成！

先日実施したクラウドファンディングプロジェクトにて、多くの皆様からのご支援を受け、目標を達成しました。支援者の皆様には多大なる温かいご支援を頂き、深く御礼を申し上げます。

実施期間：2026年04月15日～2026年05月31日

目標金額：2,300,000円

支援獲得金額：2,309,500円（目標に対する目標達成率：100％）

資金使途：渡航費・現地登山費などの遠征費および関連費用に活用いたします。

2．クラウドファンディングプロジェクト実行者様の声

この度は多くの方の応援のおかげで無事目標額を達成することができました。

心より感謝申し上げます。

生徒の家族や親戚のみなさん、学校関係者の皆さん、学校のお取引先の皆さん、ミウラドルフィンズ関係の皆さんをはじめ、クラークの保護者のみなさん、高尾山でお会いしたみなさん、スポチュニティの皆さん、そして協賛くださったゴールドウィンの皆さん、いろんな方に支えられて今日という日を迎えることができました。

はじめはチャレンジ費用をなんとか安く抑えられたらという費用面ばかり気にしていましたが、いざ終わってみるとたくさんの方々に応援していただけたという事実、応援が自分たちのチャレンジのさらなるチカラになること、また高校生である自分たちの姿をみて元気になってくださる方までいること、いろんな学びにつながりました。

応援いただいた皆様のちからと、応援をもらった責任をしっかり胸に登頂をめざしてがんばってきます。どうぞ引き続き応援をお願いいたします。この度は誠にありがとうございました。

プロジェクトメンバー 一同

３．プロジェクト結果及びスポチュニティが提供するデータ分析結果（一部公開）

＜プロジェクト期間中の支援の推移＞

プロジェクト開始直後の発信が奏功し、開始7日で目標金額の30%である76万円を突破しました。

その後は大型連休などの影響もあり、支援が入りにくい苦しい期間が続きましたが、クラーク登山隊隊員および関係者が粘り強いプロモーションを実施しました。

プロジェクト終了間際の集中的な発信により、終了当日に目標金額の230万円を達成いたしました。

◆利用料は業界最安水準！二人三脚の手厚いサポートに加え、無料で取材・記事化し広くPR！

スポチュニティでは、クラウドファンディングのプロジェクトの実施を希望するプロ・セミプロ、学生運動部、アスリートを募集しております。世の中のクラウドファンディングの多くは、システムのみ提供にとどまり、自分たちで施策を考えなくてはなりません。しかし、スポチュニティでは『スポチュニティアドバイザー』が、支援募集プロジェクトの企画やリターン設計、アピール文の作成、システム登録、周知・拡散を丁寧に二人三脚でサポートさせていただきます。

更に、専任ライターが利用チームを無料で取材・記事化いたします。こうした記事を周知・拡散の材料にしていただくことで支援を集めることができます。詳しくはこちら（ https://corp.spportunity.com/clubteam/ ）をご覧ください。

◆コラム記事の提携先を募集しています！

スポチュニティでは、普段スポットライトを浴びる機会の少ない競技やチーム、アスリート、スタッフ・裏方、ファンへ光を当て、そこにあるストーリーや熱い想いを世の中に届けることをコンセプトとした『スポチュニティコラム』（ https://media.spportunity.com/ ）を運営しております。

このスポチュニティコラムとの提携・協業媒体を募集しております。詳しくは、こちら（ info@spportunity.co.jp ）までお問い合わせください。

これまでの提携実績例）Yahoo!ニュース、SmartNews、スポーツブル、NTTドコモⅾメニュー、ほか

【会社・団体概要】

◆CLARK登山隊 キリマンジャロ登頂プロジェクト（クラーク記念国際高等学校）

所在地：兵庫県神戸市中央区磯辺通４-１-６ アンビシャスビルII クラーク神戸三宮

ホームページ：https://clark-100tozan.studio.site/

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：sannomiya-koho-2@clark.ed.jp

◆スポチュニティ株式会社

所在地：東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立：2016年3月

ホームページ：https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。